Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple dokunmatik bir MacBook planlıyor olabilir

    Apple'ın cihazlar arasında veri aktarımını sağlayan bir teknoloji ile ilgili aldığı patent dosyasında dokunmatik ekrana sahip bir MacBook modelinin de tanımı yapılıyor.
    5 gün
    2,9b
    1
    8
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple dokunmatik bir MacBook planlıyor olabilir

    Dizüstü bilgisayar segmentinde dokunmatik ekran, yıllardır karşımıza çıkan özelliklerden birisi. Ne varki Apple ilk günden bu yana dokunmatik ekranlara mesafeli davrandı. Elin klavyeden kalkarak ekrana gitmesini ergonomik bulmayan Apple bu nedenle MacBook modellerini standart ekranla donatıyor. Sadece klavyenin üst kısmında dokunmatik bir OLED panel ile yetindi.

    İlginizi Çekebilir Avatar MacBook modelleri artık mekansal ses sunacak

    Patentte ortaya çıktı

    Ne var ki ortaya çıkan yeni bir patent Apple'ın gelecek yıllarda dokunmatik ekranlı bir MacBook konseptine sıcak baktığını gösteriyor. Patentte MacBook ekranı dokunmatik hassasiyetli olarak tanımlanmış.

    Ayrıca Bkz. "Tam kablosuz kulaklık sınıfında Apple mutlak hakim"

    Patent asıl olarak Apple cihazları arasında içerik transferi ile ilgili. Örneğin iPad ekranında seyrettiğiniz bir videoya daha sonra MacBook veya iPhone ekranından da erişebiliyorsunuz. Yani her cihaz bir diğerinde yer alan veriye kolaylıkla erişebiliyor. Ayrıca sesli komutlar ve cihazı diğerinin önünde tutarak verilere erişme gibi ilginç özellikler de var.

    Dokunmatik ekranı bir MacBook konsepti ne zaman hayata geçer bilinmez ancak patentte yer alan aktarım teknolojisinin henüz olgunluğa ulaşmadığı ve çok verimsiz olduğu da not düşülmüş.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/17/apple-might-just-make-a-touchscreen-macbook/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    12 Angry Men 5 gün en beğenilen
    Komik olan fiyatının 10.000 olması değil, senin paranın 6 kat değersiz olması ve fahiş vergilerin olması.
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    eaglepaw_1903 5 sa.
    .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    [__Zahid__] 4 gün
    ekran katlanabilir olursa gayet mantıklı bir hamle olur dokunmatik ekran
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    [__Zahid__] 4 gün
    o paraya oyun bilgisayarı toplanır
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    12 Angry Men 5 gün en beğenilen
    Komik olan fiyatının 10.000 olması değil, senin paranın 6 kat değersiz olması ve fahiş vergilerin olması.
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sliskelion 4 gün 12 Angry Men
    Apple ürünleri ülkemizde ekstra pahalı. Aynı yurt dışı fiyatı ile gelen cihazlardan kesinlikle %20-25 pahalı oluyorlar
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cangunner 5 gün
    Aslında u1 çip bunun için kullanılabilir. Kapalı mekanlarda adım adım konum takibi yapılabiliyor, iki cihaz birbirine doğrultulunca falan airdrop hemen karşısında ki cihazı tanıyor. İlerleyen zamanlarda hep bilim kurgu filmlerinde bize gösterilen, günümüzdeki muadilleri çokta verimli olmayan cihazdan cihaza anında geçiş/yönelme gerçekleşebilir.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    68060 5 gün
    10.000 lira verirseniz siz de dokundurabilirsiniz.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün OnePlus'ın CEO'su katlanabilir telefonlara şu an için sıcak bakmadıklarını açıkladı 4 gün Elektrikli sedan Lucid Air'ın üretim versiyonu Nisan'da tanıtılacak 4 gün 2021’de TCDD’ye rakip özel trenler geliyor 4 gün Samsung Galaxy S20 serisinin tüm özellikleri belli oldu 4 gün Mojo Vision şirketi kontakt lens üzerine artırılmış gerçeklik ekranı koyuyor 4 gün Avrupa Birliği, yüz tanıma teknolojisini yasaklamayı planlıyor 4 gün TSMC'nin bazı tesislerini ABD'ye taşıması konusunda büyük baskı var 4 gün WiFi bağlantılı RGB ışık şeridi | TP-Link'ten yeni ürünler 4 gün Haftaya ŞOK, A101 ve BİM marketler yine dolu dolu 4 gün Samsung Galaxy A51 elimizde | Orta sınıfa yeni model 4 gün Oppo’dan Ay temalı kamera tasarımı 4 gün Chrome OS, Steam desteğine kavuşacak 4 gün PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler 4 gün AMD'den Radeon RX 5600 XT hamlesi gecikmedi 4 gün Microsoft, 2030 yılına kadar karbon negatif olma sözü verdi 4 gün TomTom, harita ve hizmetlerinin kullanımı için Huawei ile anlaşmaya vardı 4 gün Netflix'in 2020 yılı içerikleri için ayırdığı 'çılgın bütçe' ortaya çıktı 5 gün SpaceX, bu hafta sonu bir Falcon 9 roketini istemli bir şekilde patlatacak 5 gün Corsair ve Elgato yeni profesyonel klavyesini duyurdu 5 gün Nvidia GeForce RTX 2060 indirime girdi 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Apple dokunmatik bir MacBook planlıyor olabilir Sonraki Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını sorunsuz bir şekilde yayınlamayı başaramadı 5 gün Rekabet Kurumu'ndan kargoculara ceza! 5 gün Cooler Master, şırınga tasarımlı termal macun tüpünü "uyuşturucu" yüzünden değiştirdi 5 gün Xiaomi Mi 10'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı 5 gün Bu yıl Google Stadia'ya 120'den fazla oyun eklenecek 5 gün Xiaomi Wear uygulaması App Store'da yayınlandı 5 gün Android uygulama geliştiricileri, iOS geliştiricilerinden yüzde 60 daha az kazanıyor 5 gün Nissan 370Z'nin halefiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 5 gün Ticari grafen pil gerçeğe dönüştü 5 gün Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasına grafik modu geliyor 5 gün Yavuz sondaj gemisi yeni görevine başlıyor 5 gün Poco, Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka oluyor 5 gün Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programı başarı ile devam ediyor 5 gün Fiat Chrysler ve Foxconn, Çin'de elektrikli araç üretecek 5 gün Dizüstü bilgisayar için harici ekran kartı kutusu | Lenovo Legion yenilikleri 5 gün Kendisini yardımseverliğe adayan robot 5 gün Horizon: Zero Dawn PC’ye geliyor 5 gün Boeing, Airbus karşısındaki en büyük yenilgisini 2019 yılında aldı 5 gün Instagram oynanmış fotoğrafları tespit edecek 5 gün WhatsApp reklam stratejisi iptal edildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyo...
    DH Forum
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim