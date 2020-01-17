Apple dokunmatik bir MacBook planlıyor olabilir

Dizüstü bilgisayar segmentinde dokunmatik ekran, yıllardır karşımıza çıkan özelliklerden birisi. Ne varki Apple ilk günden bu yana dokunmatik ekranlara mesafeli davrandı. Elin klavyeden kalkarak ekrana gitmesini ergonomik bulmayan Apple bu nedenle MacBook modellerini standart ekranla donatıyor. Sadece klavyenin üst kısmında dokunmatik bir OLED panel ile yetindi.

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Patentte ortaya çıktı

Ne var ki ortaya çıkan yeni bir patent Apple'ın gelecek yıllarda dokunmatik ekranlı bir MacBook konseptine sıcak baktığını gösteriyor. Patentte MacBook ekranı dokunmatik hassasiyetli olarak tanımlanmış.

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Patent asıl olarak Apple cihazları arasında içerik transferi ile ilgili. Örneğin iPad ekranında seyrettiğiniz bir videoya daha sonra MacBook veya iPhone ekranından da erişebiliyorsunuz. Yani her cihaz bir diğerinde yer alan veriye kolaylıkla erişebiliyor. Ayrıca sesli komutlar ve cihazı diğerinin önünde tutarak verilere erişme gibi ilginç özellikler de var.

Dokunmatik ekranı bir MacBook konsepti ne zaman hayata geçer bilinmez ancak patentte yer alan aktarım teknolojisinin henüz olgunluğa ulaşmadığı ve çok verimsiz olduğu da not düşülmüş.

https://www.gizmochina.com/2020/01/17/apple-might-just-make-a-touchscreen-macbook/

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