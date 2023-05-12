Apple dünyaya karşı: Apple dünyadaki neredeyse tüm borsalardan daha büyük

Dimensional'ın Matrix Book verilerinde ise "Dünya Hisse Senedi Piyasası Kapitalizasyonu" bölümü altında dünyanın büyük piyasa değerleri ülke ülke listeleniyor. ABD'nin borsa değerinde dünya lideri olması elbette şaşırtıcı değil. ABD'deki 40 trilyon dolarlık borsa serveti, dünyadaki tüm hisse senetlerinin değerinin neredeyse yüzde 60'ına denk geliyor.
Dünyanın en büyük borsaları
- ABD: 40 trilyon dolar (%59)
- Japonya: 4,1 trilyon dolar (%6)
- Birleşik Krallık: 2,6 trilyon dolar (%4)
- Çin: 2,5 trilyon dolar (%4)
- Kanada: 2,1 trilyon dolar (%3)
- Fransa: 1,8 trilyon dolar (%3)
- İsviçre: 1,6 trilyon dolar (%2)
- Hindistan: 1,4 trilyon dolar (%2)
- Avustralya: 1,4 trilyon dolar (%2)
- Almanya: 1,3 trilyon dolar (%2)
Apple, dünyanın en büyük üçüncü "borsası"
İşin eğlenceli tarafı da burada. Apple'ın bu haftaki yaklaşık 2,7 trilyon dolarlık piyasa değeri, dünyanın en büyük üçüncü borsası olan Birleşik Krallık'ın tüm piyasa değerini bile üstünde yer alıyor.
- Apple: 2,7 trilyon dolar
- Birleşik Krallık : 2,6 trilyon dolar (595 şirket)
- Fransa: 1,8 trilyon dolar (235 şirket)
- Hindistan: 1,4 trilyon dolar (1.242 şirket)
- Almanya: 1,3 trilyon dolar (255 şirket)
Apple yalnızca Birleşik Krallık'ta işlem gören 595 şirketin tamamından daha büyük olmakla kalmıyor, aynı zamanda Fransa (235 şirket) ve Hindistan'daki (1.242 şirket) tüm şirketlerden daha büyük. Apple, aynı zamanda 255 şirketle Almanya'nın tüm borsasının iki katı büyüklüğünde.
Öte yandan teknoloji ve büyümeye yönelik bu yönelim, bir ülkenin piyasasının karakterini etkileyebilir. Örneğin Almanya, GSYH'ye göre Avrupa'nın açık ara en büyük ülkesi olmasına rağmen borsası İngiltere, Fransa ve İtalya'dan daha küçüktür. Yani borsa büyüklüğü gelişmişliğin bir göstergesi olsa da bunu tam olarak yansıttığını da söylemek kesinlikle yanlış olur. Bununla birlikte her ne olursa olsun, Apple’ın Birleşik Krallık borsasından daha büyük ve Almanya'nın tamamından iki kat daha büyük olması inanılmaz bir şey.Kaynakça https://www.cnbc.com/2023/05/10/apple-vs-the-world-apples-bigger-than-entire-overseas-stock-markets-.html https://static1.squarespace.com/static/5a29de13e5dd5b5fb7021e6c/t/62870fac4a7f90402dc03313/1653018551921/us_matrix-book-2022.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.