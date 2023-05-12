Steve Jobs imzalı bir çek açık artırmayla rekor fiyata satıldı!

Tam Boyutta Gör Apple'ın kurucusu Steve Jobs, gerek hayat hikayesiyle gerekse başarı öyküleriyle dünyadaki teknolojiye büyük anlamda yön veren yegane isim. Öyle ki ölümünden sonra ona ait olan eşyalar ya da onun orijinal imzasının olduğu değerli belgeler, aradan yıllar geçtikçe daha da değerleniyor. Tabi bu eşyaları değerli kılan en önemli etken hikayeleri.

RR Auction tarafından düzenlenen açık artırmada, Steve Jobs tarafından imzalanmış bir Apple Computer Company çeki 106.985 dolara satıldı. Çek, 1976 yılında Jobs tarafından doldurulup imzalanmış ve Kuzey Kaliforniya'daki teknoloji şirketlerine hizmet sunan bir danışmanlık firması Crampton, Remke & Miller INC. adına düzenlenmiş.

Garajda çalıştıkları telesekreterlik hizmetinin adresi

Jobs'ın çekini 770 Welch Rd.,Ste. 154, Palo Alto adresindeki ilk Apple adresini kullanması nedeniyle dikkate değer olduğunu düşünen oldukça çok kişi var ki böyle uçuk bir fiyata satılmış. Bu adres aslında Jobs ve Wozniak'ın birlikte garajda çalışırken kullandıkları telesekreterlik hizmetinin adresi. Bu müzayedenin koleksiyoncular tarafından büyük ilgi çektiği ise açık bir gerçek.

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Steve Jobs ve Wozniak tarafından imzalanmış bir başka eski çek ise geçtiğimiz sene açık artırma ile 164.000 dolara satılmıştı.

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Steve Jobs imzalı bir çek açık artırmada satıldı