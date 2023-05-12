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    Steve Jobs imzalı bir çek açık artırmayla rekor fiyata satıldı!

    Steve Jobs tarafından imzalanan 1976 yılından kalma bir Apple Computer Company çeki açık artırma müzayedesinde uçuk bir fiyat karşılığında satıldı. Peki neden bu kadar değerli?
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    Steve Jobs imzalı bir çek açık artırmada satıldı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın kurucusu Steve Jobs, gerek hayat hikayesiyle gerekse başarı öyküleriyle dünyadaki teknolojiye büyük anlamda yön veren yegane isim. Öyle ki ölümünden sonra ona ait olan eşyalar ya da onun orijinal imzasının olduğu değerli belgeler, aradan yıllar geçtikçe daha da değerleniyor. Tabi bu eşyaları değerli kılan en önemli etken hikayeleri.

    RR Auction tarafından düzenlenen açık artırmada, Steve Jobs tarafından imzalanmış bir Apple Computer Company çeki 106.985 dolara satıldı. Çek, 1976 yılında Jobs tarafından doldurulup imzalanmış ve Kuzey Kaliforniya'daki teknoloji şirketlerine hizmet sunan bir danışmanlık firması Crampton, Remke & Miller INC. adına düzenlenmiş.

    Garajda çalıştıkları telesekreterlik hizmetinin adresi

    Jobs'ın çekini 770 Welch Rd.,Ste. 154, Palo Alto adresindeki ilk Apple adresini kullanması nedeniyle dikkate değer olduğunu düşünen oldukça çok kişi var ki böyle uçuk bir fiyata satılmış. Bu adres aslında Jobs ve Wozniak'ın birlikte garajda çalışırken kullandıkları telesekreterlik hizmetinin adresi. Bu müzayedenin koleksiyoncular tarafından büyük ilgi çektiği ise açık bir gerçek.

    Steve Jobs ve Wozniak tarafından imzalanmış bir başka eski çek ise geçtiğimiz sene açık artırma ile 164.000 dolara satılmıştı.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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