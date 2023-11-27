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    18 ülke yapay zekanın “tasarım gereği güvenli” olması için anlaşmaya varıldı

    Ülkeler hem ulusal hem de uluslararası olarak yapay zeka düzenlemeleri üzerinde çalışıyor. Son olarak 18 ülkenin bir araya gelmesiyle “Güvenli yapay zeka sistemi geliştirme kılavuzu” imzalandı.
    18 ülke yapay zekanın güvenli olması için anlaşmaya varıldı Tam Boyutta Gör
    ABD, İngiltere ve bir düzineden fazla ülke yapay zekânın kötü niyetli aktörlerden nasıl korunacağına dair ilk ayrıntılı uluslararası anlaşmada mutlu sona ulaştı. Pazar günü açıklanan 20 sayfalık belgede 18 ülke, yapay zekayı tasarlayan ve kullanan şirketlerin, müşterileri ve daha geniş anlamda halkı kötüye kullanımdan koruyacak şekilde geliştirmesi ve dağıtması gerektiği konusunda anlaştı. Şirketlerden "tasarım gereği güvenli" yapay zekâ sistemleri oluşturmaları istendi.

    Yapay zeka düzenlemesinde önemli gelişme

    Anlaşma, yapay zeka düzenlemesi için önemli bir gelişmeye işaret etse de bağlayıcı değil ve çoğunlukla yapay zeka sistemlerinin kötüye kullanıma karşı izlenmesi, verilerin manipülasyona karşı korunması ve yazılım tedarikçilerinin incelenmesi gibi genel tavsiyeler içeriyor. Yine de bu kadar ülkenin yapay zeka sistemlerinin güvenliği için ortak bir fikre imza atması önemli.

    ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Jen Easterly yaptığı açıklamada kılavuz ilkelerin “tasarım aşamasında yapılması gereken en önemli şeyin güvenlik olduğunu gösteren bir anlaşmayı” temsil ettiğini söyledi.

    ABD ve İngiltere'nin yanı sıra yeni kılavuza imza atan 18 ülke arasında Almanya, İtalya, Güney Kore, Norveç, Japonya, Fransa, Kanada, Yeni Zelanda, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Polonya, Avustralya, Şili, İsrail, Nijerya ve Singapur yer alıyor. Varılan anlaşma, yapay zeka teknolojisinin bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmesinin nasıl önleneceğine ilişkin soruları ele alıyor ve modellerin yalnızca uygun güvenlik testlerinden sonra yayınlanması gibi tavsiyeler içeriyor.

    Yapay zekanın uygun kullanımları ya da bu modelleri besleyen verilerin nasıl toplandığına ilişkin çetrefilli soruları ele almıyor. Bununla birlikte Avrupa, yapay zeka ile ilgili düzenlemeler konusunda ABD'nin önünde yer alıyor ve halihazırda kanun koyucular yapay zeka kuralları hazırlıyor. Fransa, Almanya ve İtalya da kısa bir süre önce yapay zekanın nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda, yapay zeka modelleri için "davranış kuralları yoluyla zorunlu öz düzenlemeyi" destekleyen bir anlaşmaya vardı.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/us-britain-other-countries-ink-agreement-make-ai-secure-by-design-2023-11-27/ https://www.ncsc.gov.uk/files/Guidelines-for-secure-AI-system-development.pdf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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