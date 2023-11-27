18 ülke yapay zekanın “tasarım gereği güvenli” olması için anlaşmaya varıldı

Tam Boyutta Gör ABD, İngiltere ve bir düzineden fazla ülke yapay zekânın kötü niyetli aktörlerden nasıl korunacağına dair ilk ayrıntılı uluslararası anlaşmada mutlu sona ulaştı. Pazar günü açıklanan 20 sayfalık belgede 18 ülke, yapay zekayı tasarlayan ve kullanan şirketlerin, müşterileri ve daha geniş anlamda halkı kötüye kullanımdan koruyacak şekilde geliştirmesi ve dağıtması gerektiği konusunda anlaştı. Şirketlerden "tasarım gereği güvenli" yapay zekâ sistemleri oluşturmaları istendi.

Yapay zeka düzenlemesinde önemli gelişme

Anlaşma, yapay zeka düzenlemesi için önemli bir gelişmeye işaret etse de bağlayıcı değil ve çoğunlukla yapay zeka sistemlerinin kötüye kullanıma karşı izlenmesi, verilerin manipülasyona karşı korunması ve yazılım tedarikçilerinin incelenmesi gibi genel tavsiyeler içeriyor. Yine de bu kadar ülkenin yapay zeka sistemlerinin güvenliği için ortak bir fikre imza atması önemli.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Jen Easterly yaptığı açıklamada kılavuz ilkelerin “tasarım aşamasında yapılması gereken en önemli şeyin güvenlik olduğunu gösteren bir anlaşmayı” temsil ettiğini söyledi.

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ABD ve İngiltere'nin yanı sıra yeni kılavuza imza atan 18 ülke arasında Almanya, İtalya, Güney Kore, Norveç, Japonya, Fransa, Kanada, Yeni Zelanda, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Polonya, Avustralya, Şili, İsrail, Nijerya ve Singapur yer alıyor. Varılan anlaşma, yapay zeka teknolojisinin bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmesinin nasıl önleneceğine ilişkin soruları ele alıyor ve modellerin yalnızca uygun güvenlik testlerinden sonra yayınlanması gibi tavsiyeler içeriyor.

Yapay zekanın uygun kullanımları ya da bu modelleri besleyen verilerin nasıl toplandığına ilişkin çetrefilli soruları ele almıyor. Bununla birlikte Avrupa, yapay zeka ile ilgili düzenlemeler konusunda ABD'nin önünde yer alıyor ve halihazırda kanun koyucular yapay zeka kuralları hazırlıyor. Fransa, Almanya ve İtalya da kısa bir süre önce yapay zekanın nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda, yapay zeka modelleri için "davranış kuralları yoluyla zorunlu öz düzenlemeyi" destekleyen bir anlaşmaya vardı.

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18 ülke yapay zekanın güvenli olması için anlaşmaya varıldı