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    Apple düşük talep nedeniyle iPhone 14 üretim planlarını değiştirdi

    Apple yüksek talep beklediği için iPhone 14 üretimini artırmaya karar verdiyse de firmanın planlarını değiştirdiği bildiriliyor. Satışlar, üretim artışını gerektirecek kadar güçlü değil.
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    Apple düşük talep yüzünden iPhone 14 üretim planlarını değiştirdi
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    Apple, iPhone 14 ve özellikle iPhone 14 Pro'nun başarılı lansmanını göz önünde bulundurarak, tüketicilerin ürünlere rahatlıkla erişebilmesini sağlamak için üretim hacmini artırmaya karar vermişti. Fakat firmanın bu planlarında değişikliğe gittiği görülüyor.

    Bloomberg'in raporuna göre iPhone 14 satışlarının acil bir üretim artışı gerektirecek kadar güçlü olmadığını fark eden Apple bu kararından geri adım attı. Şirket önümüzdeki üç ay içinde iPhone 14 üretimini 6 milyon adet artırma planlarını rafa kaldırarak 90 milyon üretim hedefine geri döndü.

    Apple düşük talep yüzünden iPhone 14 üretim planlarını değiştirdi
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    iPhone 14 Pro daha çok satıyor

    Hatırlatmak gerekirse, analist Ming-Chi Kuo kısa bir süre önce Apple'ın tedarikçisi Foxconn'dan iPhone 14 Pro üretimini %10 oranında arttırmasını istediğini belirtmişti. Standart iPhone 14'ten daha çok yenilik sunduğunu düşünürsek bu son derece mantıklı bir talep.

    Markanın önümüzdeki aylarda nasıl bir yol izleyeceğini zaman gösterecek. Ancak kesin olan şu ki üretimde bir artış kararı alınırsa bu iPhone 14 Pro ile alakalı olacak. Zira tüketiciler yeni seride en fazla Pro modellerine ilgi gösteriyor.

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    Sarı Mucit 3 saat önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 1 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 1 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 3 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 3 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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    1073 kez okundu.
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    iPhone 14, iphone 14 pro ve
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