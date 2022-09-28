Apple düşük talep nedeniyle iPhone 14 üretim planlarını değiştirdi

Tam Boyutta Gör

Apple, iPhone 14 ve özellikle iPhone 14 Pro'nun başarılı lansmanını göz önünde bulundurarak, tüketicilerin ürünlere rahatlıkla erişebilmesini sağlamak için üretim hacmini artırmaya karar vermişti. Fakat firmanın bu planlarında değişikliğe gittiği görülüyor.

Apple Watch Ultra ağır çekiç darbelerine dayandı 2 gün önce eklendi

Bloomberg'in raporuna göre iPhone 14 satışlarının acil bir üretim artışı gerektirecek kadar güçlü olmadığını fark eden Apple bu kararından geri adım attı. Şirket önümüzdeki üç ay içinde iPhone 14 üretimini 6 milyon adet artırma planlarını rafa kaldırarak 90 milyon üretim hedefine geri döndü.

Tam Boyutta Gör

iPhone 14 Pro daha çok satıyor

Hatırlatmak gerekirse, analist Ming-Chi Kuo kısa bir süre önce Apple'ın tedarikçisi Foxconn'dan iPhone 14 Pro üretimini %10 oranında arttırmasını istediğini belirtmişti. Standart iPhone 14'ten daha çok yenilik sunduğunu düşünürsek bu son derece mantıklı bir talep.

Markanın önümüzdeki aylarda nasıl bir yol izleyeceğini zaman gösterecek. Ancak kesin olan şu ki üretimde bir artış kararı alınırsa bu iPhone 14 Pro ile alakalı olacak. Zira tüketiciler yeni seride en fazla Pro modellerine ilgi gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple düşük talep yüzünden iPhone 14 üretim planlarını değiştirdi