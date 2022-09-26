Apple Watch Ultra ağır çekiç darbelerine dayandı: Saatten önce masa kırıldı

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TechRax isimli YouTube kanalı Apple Watch Ultra'nın dayanıklılığını test etmek için saate bazı testler uyguladı. Apple bildiğiniz üzere ekranı safir kristalle korunan cihazı darbelere en dayanıklı akıllı saati olarak piyasaya sürmüştü.

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YouTuber fiyatıyla adeta cep yakan Apple Watch Ultra'yı 1.2 metre yükseklikten düşürerek test etti. Akıllı saatin ekranı zarar görmezken titanyum kasasında birkaç küçük zedelenme meydana geldi. Sırada daha zorlayıcı denemeler vardı.

Sert çekiç darbeleri uygulandı

Dayanıklılık testini yapan kişi daha sonra Apple Watch Ultra'yı içi çivi dolu bir kavanoza yerleştirildi ve birkaç kez sertçe salladı. Bu testi de kolaylıkla geçen akıllı saat üzerinde hiçbir görünür iz kalmadığını belirtelim.

Ardından sıra çekiç darbelerine geldi. YouTuber, safir kristalle korunan ekrana çekiçle vurmaya başladı. Ardı ardına gelen ağır darbelere başarı ile karşı koyan Apple Watch Ultra'dan önce testin gerçekleştirildiği masa kırıldı.

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Türkiye fiyatı 27.999 TL

Apple Watch Ultra'nın ekranı ilk etapta hasar almazken tekrarlanan darbelerden sonra akıllı saatin kapandığı görülüyor. Muhtemelen cihazın dahili bileşenleri arızalandı. YouTuber kırmayı başarana kadar akıllı saate vurmaya devam ediyor.

Apple Watch Ultra bildiğiniz üzere şimdiye kadarki en sağlam ve en dayanıklı Apple Watch modeli olarak piyasaya sürülmüştü. Yapılan test akıllı saati satın almak isteyenleri ikna edebilir. Apple Watch Ultra ülkemizde 27.999 TL fiyatla satılıyor.

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Apple Watch Ultra ağır çekiç darbelerine dayandı