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    Apple Watch Ultra ağır çekiç darbelerine dayandı: Saatten önce masa kırıldı

    Apple'ın şimdiye kadarki en dayanıklı Apple Watch iddiasıyla piyasaya sürdüğü Apple Watch Ultra'nın sağlamlığı test edildi. Çekiçle ekranına vurulan akıllı saatten önce testin yapıldığı masa kırıldı.
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    Apple Watch Ultra ağır çekiç darbelerine dayandı
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    TechRax isimli YouTube kanalı Apple Watch Ultra'nın dayanıklılığını test etmek için saate bazı testler uyguladı. Apple bildiğiniz üzere ekranı safir kristalle korunan cihazı darbelere en dayanıklı akıllı saati olarak piyasaya sürmüştü.

    YouTuber fiyatıyla adeta cep yakan Apple Watch Ultra'yı 1.2 metre yükseklikten düşürerek test etti. Akıllı saatin ekranı zarar görmezken titanyum kasasında birkaç küçük zedelenme meydana geldi. Sırada daha zorlayıcı denemeler vardı.

    Sert çekiç darbeleri uygulandı

    Dayanıklılık testini yapan kişi daha sonra Apple Watch Ultra'yı içi çivi dolu bir kavanoza yerleştirildi ve birkaç kez sertçe salladı. Bu testi de kolaylıkla geçen akıllı saat üzerinde hiçbir görünür iz kalmadığını belirtelim.

    Ardından sıra çekiç darbelerine geldi. YouTuber, safir kristalle korunan ekrana çekiçle vurmaya başladı. Ardı ardına gelen ağır darbelere başarı ile karşı koyan Apple Watch Ultra'dan önce testin gerçekleştirildiği masa kırıldı.

    Apple Watch Ultra ağır çekiç darbelerine dayandı
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    Türkiye fiyatı 27.999 TL

    Apple Watch Ultra'nın ekranı ilk etapta hasar almazken tekrarlanan darbelerden sonra akıllı saatin kapandığı görülüyor. Muhtemelen cihazın dahili bileşenleri arızalandı. YouTuber kırmayı başarana kadar akıllı saate vurmaya devam ediyor.

    Apple Watch Ultra bildiğiniz üzere şimdiye kadarki en sağlam ve en dayanıklı Apple Watch modeli olarak piyasaya sürülmüştü. Yapılan test akıllı saati satın almak isteyenleri ikna edebilir. Apple Watch Ultra ülkemizde 27.999 TL fiyatla satılıyor.

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    homebird 22 saat önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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