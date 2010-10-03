Apple, gelecek nesil iMac'lerin dokunmatik panellerini test ediyor ?

Uzun süredir dillendirilen ve bu yılın son döneminde satışa sunulacağı iddia edilen dokunmatik ekranlı iMac'ler için Apple çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes'ın haberinde yer alan iddiaya göre Sintek Photronics, yeni nesil iMac'lerde kullanılmak üzere hazırlanan kapasitif dokunmatik panellerin bazı örneklerini Apple'a gönderdi.

Haberde proje kapsamında hazırlanan kapasitif dokunmatik panellerin üretimin prosesinin panel üzerine dokunmatik sensörlerin yerleştirilmesi başladığını ve bir sonraki aşamada sensörlerin üzerinin cam ile kaplandığını belirtildi.

Ocak ayında Digitimes'ın Commercial Times'ı kaynak gösterdiği iddiasında Apple'ın bu yılın ikinci yarısında yeni nesil dokunmatik ekranlı iMac'i gün yüzüne çıkaracağı dile getirilmişti. Diğer bir iddiaya göre de yeni nesil iMac'lerde işletim sistemi olarak iOS ve Mac OS X'i içeren hibrid işletim sistemi kullanılacak.