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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, gelecek nesil iMac'lerin dokunmatik panellerini test ediyor ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,8b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Uzun süredir dillendirilen ve bu yılın son döneminde satışa sunulacağı iddia edilen dokunmatik ekranlı iMac'ler için Apple çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes'ın haberinde yer alan iddiaya göre Sintek Photronics, yeni nesil iMac'lerde kullanılmak üzere hazırlanan kapasitif dokunmatik panellerin bazı örneklerini Apple'a gönderdi.

Haberde proje kapsamında hazırlanan kapasitif dokunmatik panellerin üretimin prosesinin panel üzerine dokunmatik sensörlerin yerleştirilmesi başladığını ve bir sonraki aşamada sensörlerin üzerinin cam ile kaplandığını belirtildi.

Ocak ayında Digitimes'ın Commercial Times'ı kaynak gösterdiği iddiasında Apple'ın bu yılın ikinci yarısında yeni nesil dokunmatik ekranlı iMac'i gün yüzüne çıkaracağı dile getirilmişti. Diğer bir iddiaya göre de yeni nesil iMac'lerde işletim sistemi olarak iOS ve Mac OS X'i içeren hibrid işletim sistemi kullanılacak.


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sodomizer43 7 yıl
Hani sene 2012 nerede çıkmış mı hibrit mibrit dokunmatik falan?
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fotifoti 9 yıl
ekrandaki parmak izlerini görür gibiyim :)
1 Yanıt Yanıtla
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*GameOver* 7 yıl fotifoti
fotifoti

ekrandaki parmak izlerini görür gibiyim :)

mat ekran jelatini

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Chidori 9 yıl
Bu iMac ler all in one seklinde degil mi?
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Canka1 9 yıl
konman4245

Bu iMac ler all in one seklinde degil mi?


Evet
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.WondercrafteR. 9 yıl
Vayt.
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archVillain 9 yıl

.WondercrafteR.

Vayt.




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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, ios ve
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