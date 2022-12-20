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    Anlık Bildirim

    Apple gelecek yıl Vietnam'da MacBook üretimine başlayacak

    Çin'e bağımlılığını azaltmak isteyen Apple önümüzdeki yıl bir ilke imza atarak Vietnam'da MacBook üretimine başlayacak. Şirkete bu konuda bir numaralı iş ortağı Foxconn yardımcı olacak.
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    Apple gelecek yıl Vietnam'da MacBook üretimine başlayacak Tam Boyutta Gör
    Nikkei Asia tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Apple, MacBook modellerini önümüzdeki yıl Vietnam'da üretmeye başlayacak. Cupertinolu şirketin Mayıs ayı gibi ülkede MacBook üretimine başlamak için Foxconn ile anlaştığı belirtiliyor.

    Tayvanlı Foxconn'a zaten Vietnam'da MacBook ve iPad üretimi yapmak üzere 270 milyon dolarlık bir tesis inşa etmesi için lisans verilmişti. Aktarılan bilgilere bakılırsa yeni fabrika Vietnam'ın kuzeyindeki Bac Giang eyaletinde yer alacak.

    Apple gelecek yıl Vietnam'da MacBook üretimine başlayacak Tam Boyutta Gör

    Apple, Çin'e olan bağımlılığını azaltma peşinde

    Tesisin yılda sekiz milyon dizüstü bilgisayar ve tablet üretmesi bekleniyor. Apple son zamanlarda tüm önemli ürün grupları için Çin dışında üretim tesisleri kurarak Çin'e olan bağımlılığını hızlı bir şekilde azaltmaya çalışıyor.

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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