Apple gelecek yıl Vietnam'da MacBook üretimine başlayacak

Tam Boyutta Gör Nikkei Asia tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Apple, MacBook modellerini önümüzdeki yıl Vietnam'da üretmeye başlayacak. Cupertinolu şirketin Mayıs ayı gibi ülkede MacBook üretimine başlamak için Foxconn ile anlaştığı belirtiliyor.

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Tayvanlı Foxconn'a zaten Vietnam'da MacBook ve iPad üretimi yapmak üzere 270 milyon dolarlık bir tesis inşa etmesi için lisans verilmişti. Aktarılan bilgilere bakılırsa yeni fabrika Vietnam'ın kuzeyindeki Bac Giang eyaletinde yer alacak.

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Apple, Çin'e olan bağımlılığını azaltma peşinde

Tesisin yılda sekiz milyon dizüstü bilgisayar ve tablet üretmesi bekleniyor. Apple son zamanlarda tüm önemli ürün grupları için Çin dışında üretim tesisleri kurarak Çin'e olan bağımlılığını hızlı bir şekilde azaltmaya çalışıyor.

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