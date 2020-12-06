Apple, uygulama içi satın alımlar ve abonelikler için "Aile Paylaşımı" getirdi

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Apple, aile üyelerinin uygulama içi abonelikleri birbirleriyle paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir App Store geçişi ekleyerek Aile Paylaşımı App Store işlevini genişletti. Apple, işlevselliğin artık kullanıma sunulduğunu ve uygulama içi satın alımlar için de geçerli olduğunu doğruladı .

Apple, geliştiricilerin artık otomatik yenilenebilir abonelikler ve tüketilebilir olmayan uygulama içi satın alımlar için aile paylaşımını etkinleştirebileceğini ve kullanıcıların satın aldıklarını 5 kişiye kadar aile üyesiyle paylaşmasına izin verebileceğini söyledi.

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Uygulama içi satın alımlarda aile paylaşımı

Aile aboneliklerini etkinleştirmek için, uygun iOS kullanıcılarının aboneliklere gitmeleri ve Yeni Abonelikleri Paylaş seçeneğini etkinleştirmeleri gerekir. Bu, aile üyelerinin uygun uygulama içi aboneliklere erişimini sağlayacak.

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Apple'dan yapılan açıklamada: "Artık otomatik yenilenebilir abonelikler ve tüketilebilir olmayan uygulama içi satın alımlar için Aile Paylaşımı'nı etkinleştirebilir ve kullanıcıların satın aldıkları ürünleri beş aile üyesine kadar paylaşmalarına izin verebilirsiniz. Aile Paylaşımı, kolaylaştırılmış, kullanışlı bir kullanıcı deneyimi sağlar ve aboneleri çekmenize, ücretli abonelikleri teşvik etmenize, kullanıcı katılımını artırmanıza ve elde tutma oranını iyileştirmenize yardımcı olabilir. Aile aboneliklerinin performansını anlamanıza yardımcı olmak için Satış ve Eğilimler raporları yakında güncellenecek." ifadelerine yer verildi.

Apple, bu abonelik ve uygulama içi satın alma paylaşım seçeneklerini ilk olarak Haziran ayında duyurdu ve işlevselliğin iOS 14, iPadOS 14 ve macOS Big Sur'a geleceğini söyledi.

https://www.theverge.com/2020/12/4/22154178/apple-family-sharing-allows-subscriptions-in-app-purchases

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