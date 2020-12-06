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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, uygulama içi satın alımlar ve abonelikler için "Aile Paylaşımı" getirdi

    Apple kullanıcıları artık uygulama içi satın alımlar ve abonelikler için iCloud aracılığıyla aile paylaşımını etkinleştirebilir. 5 aile üyesine kadar paylaşım yapılabilir.
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    iPhone
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple, uygulama içi satın alımlar ve abonelikler için
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    Apple, aile üyelerinin uygulama içi abonelikleri birbirleriyle paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir App Store geçişi ekleyerek Aile Paylaşımı App Store işlevini genişletti. Apple, işlevselliğin artık kullanıma sunulduğunu ve uygulama içi satın alımlar için de geçerli olduğunu doğruladı .

    Apple, geliştiricilerin artık otomatik yenilenebilir abonelikler ve tüketilebilir olmayan uygulama içi satın alımlar için aile paylaşımını etkinleştirebileceğini ve kullanıcıların satın aldıklarını 5 kişiye kadar aile üyesiyle paylaşmasına izin verebileceğini söyledi.

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    Uygulama içi satın alımlarda aile paylaşımı

    Aile aboneliklerini etkinleştirmek için, uygun iOS kullanıcılarının aboneliklere gitmeleri ve Yeni Abonelikleri Paylaş seçeneğini etkinleştirmeleri gerekir. Bu, aile üyelerinin uygun uygulama içi aboneliklere erişimini sağlayacak.

    Apple'dan yapılan açıklamada: "Artık otomatik yenilenebilir abonelikler ve tüketilebilir olmayan uygulama içi satın alımlar için Aile Paylaşımı'nı etkinleştirebilir ve kullanıcıların satın aldıkları ürünleri beş aile üyesine kadar paylaşmalarına izin verebilirsiniz. Aile Paylaşımı, kolaylaştırılmış, kullanışlı bir kullanıcı deneyimi sağlar ve aboneleri çekmenize, ücretli abonelikleri teşvik etmenize, kullanıcı katılımını artırmanıza ve elde tutma oranını iyileştirmenize yardımcı olabilir. Aile aboneliklerinin performansını anlamanıza yardımcı olmak için Satış ve Eğilimler raporları yakında güncellenecek." ifadelerine yer verildi.

    Apple, bu abonelik ve uygulama içi satın alma paylaşım seçeneklerini ilk olarak Haziran ayında duyurdu ve işlevselliğin iOS 14, iPadOS 14 ve macOS Big Sur'a geleceğini söyledi.



    https://www.theverge.com/2020/12/4/22154178/apple-family-sharing-allows-subscriptions-in-app-purchases Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    SpesifikBrush (Burak ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Onurmsq
    Bu mentaliteyi bırakmadığınız sürece bu ülke saygı görmez.
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple One ve aile üyeliği gelse tadından yenmez
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kullanıcılarını düşünmesi güzel olmuş
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    süper oldu bu
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple One ve aile üyeliği gelse tadından yenmez
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    joven 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple özellikle ülkemize özel fiyat politikası harika İtunes üzerinden satın almış olduğum 4k Dolby vision Dolby Atmos filmleri çok uygun fiyatlara geldi eski yeni çok geniş bir arşiv film oluşturdum görüntü kalitesi özellikle 4k Ultra bluray filmler ile kıyasladığımda resim kalitesi İtunes 4k filmleri ultra bluray diskli filmlere çok ama çok yakın her iki kaynak görüntüyü yan yana izlendiği vakit çok az farkla ultra blu ray disk filmler bir tık daha iyi tabi Atmos ve dtsX seslerde tatbikinde ultra blu ray filmler önde ama tabi bu farkı ayırt etmek için 7+1+4 sisteme sahip olmak gerekir
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    Onurmsq (--- ----) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) joven
    yabancı filmler için para verilmez. her türlü filmi bluray indirebiliyorsun.
    türk filmleri için satın alınabilir ama türk filmlerinde de henüz 4k yok. 1080p arşiv olarak yapılabilir.
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) joven
    Pc itunes dan 4k film indiriliyormu bilgin varmı
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