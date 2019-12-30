Apple halen Samsung’dan kurtulma planları yapıyor

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Mobil cihaz pazarının iki büyük rakibi olmasına ve geçmiş yıllarda büyük bir patent kavgası yaşamalarına rağmen Samsung ve Apple teknoloji dünyasının en büyük ortaklıklarından birisini yürütüyor. OLED ekranlarını Samsung’tan tedarik eden Apple halen bir alternatif bulabilmiş değil.

Yeni yıldız olabilir

IPhone X ile birlikte iPhone modellerinde OLED ekrana geçişi başlatan Apple haliyle standartlarını karşılayacak bir ekran tedarikçisi aramaya başlamıştı. OLED konusunda uzman olan Sony veya LG gibi firmalar o dönem standartları karşılayamayınca sektörün en büyük OLED üreticisi Samsung’a gün doğmuş oldu.

Bugün iPhone X, Xs serisi ve iPhone 11 Pro serisinde yer alan OLED ekranların yüzde 90’ı Samsung tarafından karşılanıyor. Kalanı ise LG Display tarafından tedarik ediliyor. LG henüz OLED üretimini genişletemediği için alternatif olamıyor.

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Gelen bilgilere göre OLED ekran üretimine hükümetin de katkısıyla milyarlarca dolar yatırım yapan Çinli BOE, Apple’ın kalite kontrol testlerini başarı ile geçmiş durumda ve 2020 iPhone modellerinde kendisine yer bulacak.

Yeni nesil iPhone modellerinde 26 milyon civarında OLED panelin LG Display tarafından karşılanacağı tahmin ediliyor. 45 milyon civarında OLED panel BOE firmasından gelecek. Samsung ise 150 milyon panel tedarik edecek. Bu yıl Samsung 230 milyon panel tedarik etmişti. Apple, BOE firmasından tedarik ettiği ekran sayısını her yıl biraz daha arttırmayı planlıyor. Böylece bir iki yıl içerisinde Samsung artık azınlığa düşmüş olacak.

LCD tarafında ise Japan Display firmasının satın alınacak olması Apple açısından tedarik sorununu çözecek. Apple büyük ortağı Sharp ve JDI firmalarından LCD ekran tedarik ediyordu. JDI yakın zamanda Apple’ın ana tedarikçisi olacak. BOE de yine belirli bir oranda LCD ekran tedariğine devam edecek.

Gelecek yıl Apple’ın 4 farklı model piyasaya sürmesi bekleniyor. 5.4 inçlik iPhone 12, 6.1 inçlik iPhone 12 Plus, 6.1 inçlik iPhone 12 Prı ve 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max tamamen OLED ekranla geliyor. Sadece bahar aylarında piyasaya çıkacak iPhone 9 modeli LCD ekran barındıracak.

https://www.phonearena.com/news/boe-might-supply-apple-with-45-million-oled-iphone-screens-next-year_id121296