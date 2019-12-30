Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple halen Samsung’dan kurtulma planları yapıyor

    OLED ekran tedariğinde Samsung’a bağımlı kalan Apple bundan kurtulmak için Çinli BOE ile ortaklığa başladı. İşler yolunda giderse birkaç yıla kadar Samsung azınlığa düşebilir.
    1 sa.
    685
    92
    7
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple halen Samsung’dan kurtulma planları yapıyor
    Tam Boyutta Gör

    Mobil cihaz pazarının iki büyük rakibi olmasına ve geçmiş yıllarda büyük bir patent kavgası yaşamalarına rağmen Samsung ve Apple teknoloji dünyasının en büyük ortaklıklarından birisini yürütüyor. OLED ekranlarını Samsung’tan tedarik eden Apple halen bir alternatif bulabilmiş değil.

    Yeni yıldız olabilir

    IPhone X ile birlikte iPhone modellerinde OLED ekrana geçişi başlatan Apple haliyle standartlarını karşılayacak bir ekran tedarikçisi aramaya başlamıştı. OLED konusunda uzman olan Sony veya LG gibi firmalar o dönem standartları karşılayamayınca sektörün en büyük OLED üreticisi Samsung’a gün doğmuş oldu.

    Bugün iPhone X, Xs serisi ve iPhone 11 Pro serisinde yer alan OLED ekranların yüzde 90’ı Samsung tarafından karşılanıyor. Kalanı ise LG Display tarafından tedarik ediliyor. LG henüz OLED üretimini genişletemediği için alternatif olamıyor.

    Ayrıca Bkz. "İki aşamalı doğrulama sistemleri tehlikede"

    Gelen bilgilere göre OLED ekran üretimine hükümetin de katkısıyla milyarlarca dolar yatırım yapan Çinli BOE, Apple’ın kalite kontrol testlerini başarı ile geçmiş durumda ve 2020 iPhone modellerinde kendisine yer bulacak.

    Yeni nesil iPhone modellerinde 26 milyon civarında OLED panelin LG Display tarafından karşılanacağı tahmin ediliyor. 45 milyon civarında OLED panel BOE firmasından gelecek. Samsung ise 150 milyon panel tedarik edecek. Bu yıl Samsung 230 milyon panel tedarik etmişti. Apple, BOE firmasından tedarik ettiği ekran sayısını her yıl biraz daha arttırmayı planlıyor. Böylece bir iki yıl içerisinde Samsung artık azınlığa düşmüş olacak.

    LCD tarafında ise Japan Display firmasının satın alınacak olması Apple açısından tedarik sorununu çözecek. Apple büyük ortağı Sharp ve JDI firmalarından LCD ekran tedarik ediyordu. JDI yakın zamanda Apple’ın ana tedarikçisi olacak. BOE de yine belirli bir oranda LCD ekran tedariğine devam edecek.

    Gelecek yıl Apple’ın 4 farklı model piyasaya sürmesi bekleniyor. 5.4 inçlik iPhone 12, 6.1 inçlik iPhone 12 Plus, 6.1 inçlik iPhone 12 Prı ve 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max tamamen OLED ekranla geliyor. Sadece bahar aylarında piyasaya çıkacak iPhone 9 modeli LCD ekran barındıracak.



    https://www.phonearena.com/news/boe-might-supply-apple-with-45-million-oled-iphone-screens-next-year_id121296 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    murdocklawless 32 dk.
    hiç bir üretici samsung kadar para yatırmıyor arge'ye.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    asdf_13 24 dk. murdocklawless
    Amazon ve Google liste başını çekiyor diye biliyorum bu konuda.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    castigatetr 33 dk.
    Booeeeeeeee olmaz olmamalı 🤮
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    interwap 39 dk.
    BOE kullanan Xiaomi modelleri içinde şikayetler okumuştuk ancak bunu zamanla telafi edeceklerdir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 50 dk.
    BOE ekranli Iphone 11 ailesi kalitesi berbat :) . Bizzat sahit oldum... TrueTone bile kurtaramiyor : ) O derecede kabak gibi kalitesizligi belli... BOE zaten gelismesini Samsung tan ticari sirlari calarak yapmistir gerci caldiklari da en guncel teknolojiler degilmis :) O yuzden BOE surekli Samsung tan geride kaliyor kalite olarak :) ...


    Umarim OLED/AMOLED yekten biter! Mini LED ara gecisi sonrasi ideal bekleneni Micro LED tir derim ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ilkerinanç 52 dk.
    Apple ın da işi zor.Yeni bir telefon çıkarıcan mesela telefonun en önemli parçalarını rakibin yapıyor.Pazarın sahibi o ya da.
    Alsan bi dert almasan ayrı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 dk. Bulut teknolojileri lojistik sektörünü geleceğe taşıyor 33 dk. Huawei P40 Pro'nun muhtemel tasarımı ortaya çıktı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple halen Samsung’dan kurtulma planları yapıyor Sonraki Oppo Reno 3 serisi 1.46 milyondan fazla ön sipariş alarak rekor kırdı 2 sa. Xiaomi Mi Mix 3, Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzünün kararlı sürümünü almaya başladı 2 sa. GTA V, Noel döneminin en çok indirilen oyunu oldu 3 sa. 2019'u geride bırakırken: Akılda kalan bilim haberleri 3 sa. Bütçe dostu Realme 5i'nin görselleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı 4 sa. Genetiği değiştirilmiş bebeklerin doktoru, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı 4 sa. Xiaomi yeni akıllı saatini duyurdu: Mi Watch Color 5 sa. Samsung girişimleri ilginç çözümlerle karşınızda 5 sa. Realme, hızlı şarj teknolojilerinin ismini tescil ettirdi: DART ve SUPERDART 6 sa. DH takipçileri 2019'un en iyi otomobilini belirliyor [Anket] 6 sa. Lexar’ın yeni NVMe sürücüsü 7 GB/s'ye ulaşıyor 7 sa. Aksungur İHA, 2020’nin ilk günlerinde güvenlik güçlerine teslim edilecek 7 sa. Apple’a bu kez bir doktordan dava geldi 8 sa. Google uygulamaları olmayan Huawei Mate 30, üç ayda 12 milyon adet sattı 8 sa. Fetih 2’yi Oynamanız İçin En İyi 5 Sebep 17 sa. The Witcher serisi, başarıya doymuyor! 18 sa. Fukuşima nükleer santralindeki nükleer yakıt temizleme faaliyetleri ertelendi 18 sa. The Talos Principle bugün ücretsiz 19 sa. Çin'in devasa roketi 'Long March 5', sahalara geri döndü (VİDEO) 19 sa. Genetiği değiştirilmiş salkım domates üretildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    iPhone SE2'nin muhtemel tasarımı ortaya çıktı
    DonanımHaber
    2019 yılının en iyi fotoğrafları yayımlandı
    DonanımHaber
    Tesla Model Y'nin çift motorlu versiyonu canlı olarak görüntül...
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Burun estetik fiyatları ve doktor önerisi
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim