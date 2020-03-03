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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple halen üretimi Çin’den kaydıramadı, Hindistan ümit vermiyor

    Hindistan’daki üretim hatlarına iPhone 11 modelini kaydırmak isteyen Apple başarısız oldu. Hindistan tesisleri yeni modeli üretmeye yetecek kapasiteye sahip değil.
    2 hf.
    2,3b
    1
    11
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple halen üretimi Çin’den kaydıramadı, Hindistan ümit vermiyor
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    Çin’de üç binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını üretim hatlarını da olumsuz etkiledi. Öyle ki fabrikaların susması ile birlikte Çin’de hava kalitesinin yükseldiği gündeme gelmişti.

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    Tecrübe yetmedi

    Üretim tarafında Çin’e ağır derecede bağlı olan Apple da risklerden kaçınmak için hatların bir kısmını Hindistan’a kaydırmaya çalışıyordu. Kaynaklar Hindistan stratejisinin başarılı olamadığını belirtiyor.

    Ayrıca Bkz. "Yavaşlatma davasında Apple cihaz başına 25$ ödeyebilir"

    Gelen bilgilere göre Hindistan’daki üretim tesisleri iPhone 11 üretiminde verimliliği yakalayamadı. Gerek ekipman gerekse de tecrübe olarak eski iPhone modellerinin üretimine odaklanan Hindistan tesisleri bu nedenle iPhone 11 için gerekli verimliliği sağlayamadı. Eğer başarılı olsaydı uzun bir süre sonra Çin dışında üretilen ilk iPhone modeli iPhone 11 olacaktı.

    Firmanın bu hayal kırıklığı sonrasında Çin’de üretimi aynı şekilde devam ettirmeye karar verdiği ifade ediliyor. Bununla birlikte halen Çin tesislerinde üretim tama kapasitede değil. Bu durumun yıl içerisinde satışları nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Her ne kadar Apple dünyanın her yerinde iPhone üretildiğini ve koronavirüs salgınının büyük bir etki yapmayacağını ifade etse de uzmanlar bulaşma oranındaki düşüşlerin mutlaka korunması gerektiğini düşünüyor.



    https://9to5mac.com/2020/03/02/iphone-11-india-production-failed/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Moueson 2 hf. en beğenilen
    Umarım üretimi durur da batar! Bıktım artık Amerikalı şirketlerin dünyayı sömürmesinden!
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 hf. Moueson
    Ne sığ bir düşünce. Dua yerıne amerıkan sırketlerıne rakıp urunler cıkarırsan ancak durdurup belkı batırırsın. Bak nokia zamanında tekeldı ama apple daha ıyısını yapıp onun yerıne geçtı. Ayrıca bu yorumu bıle amerıkan sırketlerı sayesınde yazıyorsun. Windows,android,ios vb.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Rachsuchtig 2 hf. Moueson
    Digerleri sömürmüyor sanki?
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    mhmt777 2 hf.
    Ülkemizi değerlendirmeleri gerekir, 3 kıtaya da ulaşım kolay, lojistik hiç problem değil. İnsanımıza hakettiği maaşı ve imkanı versinler bu işin altından her türlü kalkar👍🏻
    Ülkemizi değerlendirmeleri gerekir, 3 kıtaya da ulaşım kolay, lojistik hiç problem değil. İnsanımıza hakettiği maaşı ve imkanı versinler bu işin altından her t...
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    Yanıtla +4
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 hf. Moueson
    Ne sığ bir düşünce. Dua yerıne amerıkan sırketlerıne rakıp urunler cıkarırsan ancak durdurup belkı batırırsın. Bak nokia zamanında tekeldı ama apple daha ıyısını yapıp onun yerıne geçtı. Ayrıca bu yorumu bıle amerıkan sırketlerı sayesınde yazıyorsun. Windows,android,ios vb.
    Ne sığ bir düşünce. Dua yerıne amerıkan sırketlerıne rakıp urunler cıkarırsan ancak durdurup belkı batırırsın. Bak nokia zamanında tekeldı ama apple daha ıyısı...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    amerika eskidendi artik yeni cağ zamani çeşitlilik zamani klasiklesmis yapinin yerini daha ucuz ve daha bol ve daha ulasilabilir urunler aliyor
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    faniseyler (halit özdemir) 2 hf.
    Corona virüsü ile yeni bir savaşa dönüştü şuan herkesin kafasında Çinliler ölümcül virüs ürünleri de ölümcül virüslü. Ama orda üretilen amerikan malları farklı onlar cici temiz. Dünyadaki (Aysalılar hariç)hastalar geçici grip onlardaki.
    Algı savaşında en ağır kaybı çinliler aldı.(Ha zülm payidar olmaz hak ettikleri belki daha fazlası).
    Benim anlamadığım bizde bu savaşı okuyan yok. Bu algıyı dillendiren yok.
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    khaos (sami lale) 2 hf.
    korona virüs apple'ın umurunda değil daha ucuza çalıştırabileceği köle buluncaya kadar apple'da foxconn'da çin den vazgeçmez.
    Yanıtla +2
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    Lithium87 (ersin yurtbaşı) 2 hf.
    Ey Apple gel Türkiye’ye! Burada seni seven çok. Aç hemen Bursa, Eskişehir’e bir fabrika. Harika
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    Holk (Holk Holk) 2 hf.
    Netflix'de ''American Factory'' adlı belgeseli izlemiştim. Çinlilerdeki çalışma sistemi cidden çok farklı. Ayda 2-3 gün izin yaptığını söyleyen çalışanlar vardı. Günde 12 saat mesai. Komunist sistemi ve fazla insan gücünü çok iyi kullanıyorlar ve Dünya'da bu sistemi uygulayabilecek devlet yok. Bunu Hindistan yapamaz. Hindistandaki pisliği görüyoruz. En büyük şehirlerinde bile pislik var. Çin'de ise kaosun içinde distopik bir düzen var. Bunun sebebini bilmiyorum ama bu beni korkutuyor...
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    mhmt777 2 hf.
    Ülkemizi değerlendirmeleri gerekir, 3 kıtaya da ulaşım kolay, lojistik hiç problem değil. İnsanımıza hakettiği maaşı ve imkanı versinler bu işin altından her türlü kalkar👍🏻
    Yanıtla +4
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    Moueson 2 hf. en beğenilen
    Umarım üretimi durur da batar! Bıktım artık Amerikalı şirketlerin dünyayı sömürmesinden!
    2 Yanıt Yanıtla +5
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