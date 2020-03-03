Apple halen üretimi Çin’den kaydıramadı, Hindistan ümit vermiyor

Tam Boyutta Gör

Çin’de üç binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını üretim hatlarını da olumsuz etkiledi. Öyle ki fabrikaların susması ile birlikte Çin’de hava kalitesinin yükseldiği gündeme gelmişti.

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs nedeniyle Apple Çin’de çakıldı, 100 milyar dolar değer kaybı yaşandı

Tecrübe yetmedi

Üretim tarafında Çin’e ağır derecede bağlı olan Apple da risklerden kaçınmak için hatların bir kısmını Hindistan’a kaydırmaya çalışıyordu. Kaynaklar Hindistan stratejisinin başarılı olamadığını belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Yavaşlatma davasında Apple cihaz başına 25$ ödeyebilir"

Gelen bilgilere göre Hindistan’daki üretim tesisleri iPhone 11 üretiminde verimliliği yakalayamadı. Gerek ekipman gerekse de tecrübe olarak eski iPhone modellerinin üretimine odaklanan Hindistan tesisleri bu nedenle iPhone 11 için gerekli verimliliği sağlayamadı. Eğer başarılı olsaydı uzun bir süre sonra Çin dışında üretilen ilk iPhone modeli iPhone 11 olacaktı.

Firmanın bu hayal kırıklığı sonrasında Çin’de üretimi aynı şekilde devam ettirmeye karar verdiği ifade ediliyor. Bununla birlikte halen Çin tesislerinde üretim tama kapasitede değil. Bu durumun yıl içerisinde satışları nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Her ne kadar Apple dünyanın her yerinde iPhone üretildiğini ve koronavirüs salgınının büyük bir etki yapmayacağını ifade etse de uzmanlar bulaşma oranındaki düşüşlerin mutlaka korunması gerektiğini düşünüyor.

https://9to5mac.com/2020/03/02/iphone-11-india-production-failed/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.