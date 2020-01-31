Apple Haritalar uygulaması büyük bir güncelleme aldı

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Apple geçtiğimiz gün Haritalar servisin için büyük bir güncelleme yayınladığını duyurdu. Yeni güncelleme eskisinden daha fazla ayrıntı gösteren bir harita ve yeni özellikler getiriyor.

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Güncelleme yakında Avrupa'ya da dağıtılacak

Kullanıcılar artık Apple Haritalar üzerinde, arazilerin ve bölgelerin daha detaylı görünümünü inceleyebilme şansına sahip olacaklar. Ayrıca alışveriş merkezleri, havaalanları, parklar, yollar ve binaların daha kapsamlı görünümleri mevcut. Ayrıca şirket bu yeni güncelleme ile birlikte daha hızlı ve daha doğru bir navigasyon deneyimi vaat ediyor.

Apple Haritalar'a, Google Haritalar benzeri iki yeni özelliğin geldiğini de belirtelim. Birincisi, kullanıcılar artık diledikleri adresleri hedef olarak keydedebilecekler ve bunları Koleksiyon bölümümnden yönetebilecekler. İkinci özellik ise Google Haritalar'ın Sokak Görünümü'ne benzer olan Etrafına Bak özelliği. Şimdilik New York, San Francisco Körfez Bölgesi, Los Angeles, Las Vegas, Houston ve Oahu için aktif olan bu özellikle, sokakta gezer gibi bir görünümle bu bölgeleri inceleyebileceksiniz.

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Ayrıca artık sık kullanılanlar listenizi oluşturabileceğiniz ve bu listeye ana ekran üzerinden erişebileceğiniz belirtilmiş. Şimdilik ABD'deki Apple kullanıcılarına sunulan bu güncellemenin yakında tüm Avrupa'ya da sunulması planlanıyor.

https://www.gsmarena.com/apple_maps_just_got_a_huge_update_with_pedestrian_data_improved_navigation_and_look_around-news-41301.php

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