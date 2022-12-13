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    Apple, hayat kurtaran Acil SOS özelliğini genişletiyor: İşte destek eklenen yeni ülkeler

    iPhone 14'ün Acil Durum Uydu Bağlantısı özelliği daha fazla ülkede erişime açılıyor. iPhone 14 kullanıcıları artık hücresel ve Wi-Fi bulunmadığında acil servislere yönlendirilecek.
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    Apple, hayat kurtaran Acil SOS özelliğini yeni ülkelere getiriyor Tam Boyutta Gör
    Apple iPhone 14 ailesinde karşımıza çıkan Acil SOS (Emergency SOS) özelliği, daha fazla ülkede kullanıma açılıyor. Bilindiği üzere bu özellik, geçtiğimiz günlerde Alaska’da mahsur kalan bir kişinin hayatını kurtarmıştı. Şimdi Apple, iPhone kullanıcılarına sunulan bu özelliğin kapsama alanını artırıyor.

    Apple, Acil SOS desteğini genişletiyor

    Bildirilenlere göre ilk aşamada ABD ve Kanada’da erişime açılan Emergency SOS özelliği, bugün itibariyle Fransa, Almanya, İrlanda ve Birleşik Krallık‘ta yer alan kullanıcılara açılıyor. Ayrıca Apple, bu bölgelerde yer alan kullanıcıların uydu üzerinden Find My özelliğine de ulaşabileceklerini bildirdi.

    Ayrıca yapılan açıklamada Apple, iOS 16.2'nin piyasaya sürülmesiyle yerel bir acil durum hizmet numarasını arayan kullanıcıların, hücresel veya Wi-Fi bağlantısı bulunmadığı takdirde otomatik olarak 112 adresine, Avrupa acil durum telefon numarasına yönlendirileceğini bildirdi. Böylece Apple, kullanıcılar 112'yi çevirmeseler bile Acil SOS özelliğinden yararlanmalarına fırsat tanıyacak.

    Apple iPhone 14 kullanıcılarına iki yıl boyunca ücretsiz olarak sunulan Emergency SOS özelliği, desteklenen ülkelerde iOS 16.1 çalıştıran tüm cihazlara destek sunuyor. Böylece Hücresel veya WiFi bağlantısı olmadığında, kullanıcıların uydu bağlantısını kullanarak acil aramalar yapmasına olanak tanıyan teknoloji devi, gelecek yıl daha fazla ülke için destek sunmayı planlıyor.

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    PERİSKOP 1 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

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    Ekrem71.5 1 saat önce

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    ugah6aiw 4 saat önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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