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    iPhone 14 sayesinde ilk hayat kurtarıldı

    Teknoloji devi Apple'ın iPhone 14 modelleriyle birlikte kullanıma sunduğu yeni özellik Alaska'da ilk kez bir adamın hayatını kurtardı. İşte olayın detayları...        
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    iPhone 14 sayesinde ilk hayat kurtarıldı Tam Boyutta Gör
    ABD'nin Alaska eyaletindeki birlikler 1 Aralık sabahı erken saatlerde bir SOS sinyali aldı. Uyarıda, bir kasabadan diğerine kar küreme aracı taşıyan bir adamın uzakta karda mahsur kaldığı belirtiliyordu.

    iPhone 14, kurtarma ekibini etkiledi

    Kurbanın iPhone 14'ün yeni bir özelliğinden yararlandığı ve uydu bağlantısı üzerinden bir acil durum mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Kaynağa göre, Apple'ın müdahale merkezi, yerel arama kurtarma ekipleri ve bu tür operasyonlar için ilçe koordinatörü ile temasa geçti ve ardından gönüllü arama görevlilerinden oluşan bir ekip SOS sinyalinin geldiği coğrafi konuma gönderildi.

    iPhone 14 sayesinde ilk hayat kurtarıldı Tam Boyutta Gör
    Acil durum mesajıyla birlikte iPhone 14'ten gönderilen GPS koordinatlarını aldılar ve adam sonunda çabucak bulundu. Hikâyenin kahramanı cep telefonunun çekmediği ama uydu bağlantısının çalıştığı bir yerdeydi. Kurtarma operasyonuna yardım eden askerlerin iPhone tarafından iletilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliği karşısında hayrete düştükleri bildirildi.
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