iPhone 14 sayesinde ilk hayat kurtarıldı

iPhone 14, kurtarma ekibini etkiledi
Kurbanın iPhone 14'ün yeni bir özelliğinden yararlandığı ve uydu bağlantısı üzerinden bir acil durum mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Kaynağa göre, Apple'ın müdahale merkezi, yerel arama kurtarma ekipleri ve bu tür operasyonlar için ilçe koordinatörü ile temasa geçti ve ardından gönüllü arama görevlilerinden oluşan bir ekip SOS sinyalinin geldiği coğrafi konuma gönderildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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