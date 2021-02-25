Apple her üç ila dört haftada bir, şirket satın alıyor

Tam Boyutta Gör

BBC'nin haberine göre geçtiğimiz altı yıl içinde Apple, yaklaşık 100 şirket ve startup satın aldı. Apple'ın Genel Kurul Toplantısında yaptığı konuşmada Tim Cook, şirketinin ortalama olarak her üç ila dört haftada bir şirket satın aldığını söyledi.

Ayrıca Bkz. "Clubhouse uygulamasının Android versiyonu geliyor"

Yani, yalnızca 2020 yılında en az 12 şirket ve startup Apple'ın kanatları altına girdi. Aynı zamanda, Apple CEO'su kural olarak, bu tür işlemlerin yetenek ve teknoloji edinmeyi amaçladığını belirtti. Apple'ın son on yıldaki en büyük satın alması, rapçi ve hip-hop yapımcısı Dr. Dre ve girişimci Jimmy Iovine tarafından kurulan tanınmış bir Amerikan kulaklık ve hoparlör üreticisi olan Beats Electronics'in 2014'te satın alınmasıydı.

İlginizi Çekebilir

Apple'ın microLED üreticisi Plessey'i satın alma girişimine Facebook engeli

Anlaşma daha sonra yaklaşık 3 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bunun bir kısmı Apple hisselerinden ödendi. Bir diğer büyük Apple satın alımı, popüler müzik tanıma yazılımının üreticisi olan Shazam'dı. iPhone üreticisi 2018'de Shazam için yaklaşık 400 milyon dolar ödedi.

Ancak çoğu zaman Apple, küçük teknoloji şirketlerini satın alıyor ve bu tür anlaşmalara daha az harcıyor. Örneğin, Microsoft, LinkedIn için 26 milyar dolar, Amazon, Whole Foods için 13.7 milyar dolar ve Facebook, WhatsApp için 19 milyar dolar ödedi ve bunları en büyük on Apple satın alımı ile karşılaştırırsanız, miktar yine de bu üç işlemin herhangi birinden daha az.

Tam Boyutta Gör

Satın aldığı teknolojileri ürünlerine dahil ediyor

Tipik olarak Apple, startup'ları satın alır ve geliştirmelerini kendi ürünlerine dahil eder. Örneğin, İsrailli teknoloji şirketi PrimeSense, 2017'de iPhone X'te piyasaya çıkan FaceID yüz tanıma sisteminde önemli bir rol oynadı. Apple ayrıca sunucu teknolojisine de yatırım yapıyor.

Apple'ın satın alma ve yatırım listesinin çok çeşitli olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, geçen yıl birkaç yapay zeka şirketi, bir sanal gerçeklik etkinliği işi, bir ödeme platformu ve bir podcast şirketi satın aldı. 2019'da Apple, otomotiv endüstrisine olan ilgisini teyit eden, sürücüsüz bir otobüs firması olan Drive.ai'yi satın almıştı ve 2016 yılında şirket, Çin nakliye hizmeti DiDi'den hisse satın almak için 1 milyar dolar harcadı.

Buna rağmen Apple, satın alımlarında oldukça seçici görünüyor. Örneğin, Tesla'nın kurucusu Elon Musk kısa süre önce 2013'te Tim Cook'a elektrikli otomobil şirketini makul bir rakam karşılığında satın almasını teklif ettiğini ancak reddettiğini söylemişti. Wedbush Securities analisti Dan Ives ise Apple'ın birkaç yıl önce Netflix yayın izleme hizmetini satın almamakla büyük bir stratejik hata yaptığını söyledi.

https://www.bbc.com/news/business-56178792

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.