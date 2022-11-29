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    Apple hisseleri, Çin'deki iPhone fabrikasında çıkan huzursuzluklar nedeniyle düştü

    Çin'in en büyük iPhone fabrikasında yaşanan COVID-19 kökenli huzursuzluklar, iPhone tedarik endişelerini körüklerken Apple hisselerinde de düşüşe neden oldu.    
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    Apple hisseleri, Çin fabrikasındaki ayaklanmalar nedeniyle düştü Tam Boyutta Gör
    Apple (AAPL.O) hisseleri, Çin merkezli Foxconn fabrikasında artan huzursuzluğun, pahalı iPhone 14 modellerinin sınırlı olan üretimine daha fazla zarar vereceği korkusunu artırmasıyla birlikte Pazartesi günü %1.4 düşüş gösterdi.

    6 milyon iPhone 14 Pro modeli eksik üretilecek

    Reuters Cuma günü, dünyanın en büyük iPhone üreticisi olan Foxconn fabrikasının, işçi huzursuzluğu ve ülkedeki COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle Kasım ayında sevkiyatlarda daha fazla düşüşle karşı karşıya kalabileceğini bildirmişti. Bir başka güvenilir haber kaynağı Bloomberg ise günün erken saatlerinde bir kaynağa atıfta bulunarak, üretim sorunları nedeniyle bu yıl 6 milyon iPhone Pro ünitesinde eksiklik olacağını duyurmuştu.

    Apple hisseleri, Çin fabrikasındaki ayaklanmalar nedeniyle düştü Tam Boyutta Gör
    J.P. Morgan analistleri ise konuyla ilgili olarak: "Zhengzhou fabrikasında normal üretim seviyelerine dönülmesindeki gecikmelerle ilgili sorunların devam etmesi, önümüzdeki aylarda arz ve talep dengesinin sağlanabilme hızını sınırlayabilir" öngörüsünde bulunuyorlar.

    Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşterilerin iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinin evlerine ulaşması için bekleme süreleri yaklaşık 33 güne düşerken, aynı modellerin mağazadan teslim alınamadığını belirtildi.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    gun 5 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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