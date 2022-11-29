Apple hisseleri, Çin'deki iPhone fabrikasında çıkan huzursuzluklar nedeniyle düştü

6 milyon iPhone 14 Pro modeli eksik üretilecek
Reuters Cuma günü, dünyanın en büyük iPhone üreticisi olan Foxconn fabrikasının, işçi huzursuzluğu ve ülkedeki COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle Kasım ayında sevkiyatlarda daha fazla düşüşle karşı karşıya kalabileceğini bildirmişti. Bir başka güvenilir haber kaynağı Bloomberg ise günün erken saatlerinde bir kaynağa atıfta bulunarak, üretim sorunları nedeniyle bu yıl 6 milyon iPhone Pro ünitesinde eksiklik olacağını duyurmuştu.
Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşterilerin iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinin evlerine ulaşması için bekleme süreleri yaklaşık 33 güne düşerken, aynı modellerin mağazadan teslim alınamadığını belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam