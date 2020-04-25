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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, HomePod için "kurtarma timi" oluşturdu

    Apple bir türlü iyi bir satış grafiği yakalayamayan akıllı hoparlörünü müşteriler için daha cazip hale getirmeye çalışıyor. Şirketin sadece bu konuya mesai harcayacak bir ekip kurduğu bildirildi.
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    Müzik / Ses Sistemleri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple, HomePod için
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    Apple akıllı hoparlör pazarında pek iç açıcı bir grafik çizmiyor. Şirketin piyasaya sürdüğü HomePod, satış performansı anlamında Amazon Echo ve Google Home'un bir hayli gerisinde.

    Ayrıca Bkz. "Apple da TikTok platformuna adım attı"

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    Hem çok pahalıya satılması hem de sesli asistan Siri'nin işlevselliği ile sınırlı olması HomePod'un mağaza raflarında tozlanmasına neden oluyor. Ancak Apple'ın fark yaratmak adına farklı planları var.

    Daha cazip hale gelecek

    Bloomberg editörü Mark Gurman bir Periscope yayını sırasında şirketin HomePod'u “kurtarmakla görevli” ayrı bir ekip oluşturduğunu söyledi. Söz konusu ekip akıllı hoparlörü müşteriler için çok daha cazip hale getirmek için çalışıyor.

    Apple, HomePod için
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    HomePod ile ilgili ana sorunlardan birinin Siri olduğunu söyleyen Gurman "Sorun sadece donanım veya fiyatla alakalı değil. Bu bir Siri sorunu. Bu yıl HomePod'daki Siri çok daha gelişmiş hale gelecek. HomePod daha kullanışlı olacak" ifadelerini kullandı.

    Uzunca bir süredir Apple'ın daha ucuz ve küçük bir HomePod üzerinde çalıştığına yönelik söylentiler var. Yeni akıllı hoparlörün bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.



    https://www.pscp.tv/w/1ynJOpRrXQkxR Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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