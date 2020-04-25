Apple, HomePod için "kurtarma timi" oluşturdu

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Apple akıllı hoparlör pazarında pek iç açıcı bir grafik çizmiyor. Şirketin piyasaya sürdüğü HomePod, satış performansı anlamında Amazon Echo ve Google Home'un bir hayli gerisinde.

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Hem çok pahalıya satılması hem de sesli asistan Siri'nin işlevselliği ile sınırlı olması HomePod'un mağaza raflarında tozlanmasına neden oluyor. Ancak Apple'ın fark yaratmak adına farklı planları var.

Daha cazip hale gelecek

Bloomberg editörü Mark Gurman bir Periscope yayını sırasında şirketin HomePod'u “kurtarmakla görevli” ayrı bir ekip oluşturduğunu söyledi. Söz konusu ekip akıllı hoparlörü müşteriler için çok daha cazip hale getirmek için çalışıyor.

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HomePod ile ilgili ana sorunlardan birinin Siri olduğunu söyleyen Gurman "Sorun sadece donanım veya fiyatla alakalı değil. Bu bir Siri sorunu. Bu yıl HomePod'daki Siri çok daha gelişmiş hale gelecek. HomePod daha kullanışlı olacak" ifadelerini kullandı.

Uzunca bir süredir Apple'ın daha ucuz ve küçük bir HomePod üzerinde çalıştığına yönelik söylentiler var. Yeni akıllı hoparlörün bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.pscp.tv/w/1ynJOpRrXQkxR

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