Apple da TikTok platformuna adım attı

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Apple beklenmedik bir şekilde TikTok'a giriş yaptı. Şirketin popüler sosyal medya platformunda açtığı hesap doğrulanmış rozeti (mavi tik) taşıyor.

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Haberimizi hazırladığımız sırada Apple TikTok hesabının 6.650 civarında takipçisi vardı. Ayrıca henüz içerik yok. Apple bu platformu muhtemelen Instagram'da olduğu gibi kendi reklamlarını yapmak için kullanacak.

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Apple Music de TikTok'ta

Apple'ın TikTok hesabına ne zaman içerik yüklemeye başlayacağı belli değil. Daha şimdiden şirketin paylaşacağı ilk video merak konusu olmuş durumda.

Bu arada Apple Music'in de hali hazırda TikTok hesabının olduğunu hatırlatalım. 204 bin takipçili hesapta 34 adet video bulunuyor.

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