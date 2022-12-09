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    Anlık Bildirim

    Avrupa Birliği, USB-C zorunluluğu için net tarihi açıkladı

    Geçtiğimiz ay elektronik cihazlar için önemli bir karara imza atan Avrupa Birliği, USB-C zorunluluğu için son tarihi açıkladı. USB-C girişli iPhone'lar yakında geliyor. İşte düzenlemenin detayları
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    Avrupa Birliği, USB-C zorunluluğu için net tarihi açıkladı Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere Avrupa Birliği, elektronik cihaz atıklarını azaltmak adına Avrupa’da satılacak akıllı telefonlar ve tabletler dahil olmak üzere birçok elektronik üründe ortak şarj portunu zorunlu kıldı. Geçtiğimiz ay 602 olumlu oy ile kabul edilen yeni düzenleme için bugün ise son tarih verildi. Yeni düzenleme, telefonlar, tabletler, kulaklıklar, taşınabilir hoparlörler ve diğer birçok cihaz türünü etkileyecek. İşte USB-C zorunluluğu için son tarih

    Avrupa Birliği, USB-C portu zorunluluğu için resmi tarihi açıkladı

    AB’nin resmî gazetesinde belirtilen detaylara göre, ''Ortak Şarj” yönetmeliği'' 28 Aralık 2024’ten itibaren yürürlüğe girecek. Ayrıca AB üye devletlerinin, USB-C şarjına ilişkin yönetmeliği yayınlamak için 28 Aralık 2023'e kadar süreleri olacak. Bir yıl sonra bu kuralları uygulamaya başlamaları gerekecek.

    iPhone'lar USB-C portuna geçiyor

    Yeni düzenlemenin güncel elektronik cihazlar için herhangi bir değişiklik getirmeyeceğini söyleyebiliriz. Zira birçok akıllı telefon ve tablet, USB-C standardı ile kullanıcılara sunuluyor. Ancak iPhone’larda Lightning kullanmayı sürdüren Apple için işler değişecek gibi gözüküyor. Şirketin düzenleme kapsamında 2025 yılına kadar süresi olsa da, Cuppertino devi AB'de satılan iPhone'ların USB-C potu ile geleceğini doğruladı. 

    Bu değişikliğin ise iPhone 15'i kapsayıp kapsamadığı henüz bilinmiyor. Ancak raporlar, şirketin önümüzdeki yıl en kısa sürede USB-C portuna geçiş yapabileceğini gösteriyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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