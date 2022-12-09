Avrupa Birliği, USB-C zorunluluğu için net tarihi açıkladı

- Avrupa Birliği, USB-C portu zorunluluğu için resmi tarihi açıkladı
- iPhone'lar USB-C portuna geçiyor
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Avrupa Birliği, USB-C portu zorunluluğu için resmi tarihi açıkladı
AB’nin resmî gazetesinde belirtilen detaylara göre, ''Ortak Şarj” yönetmeliği'' 28 Aralık 2024’ten itibaren yürürlüğe girecek. Ayrıca AB üye devletlerinin, USB-C şarjına ilişkin yönetmeliği yayınlamak için 28 Aralık 2023'e kadar süreleri olacak. Bir yıl sonra bu kuralları uygulamaya başlamaları gerekecek.
iPhone'lar USB-C portuna geçiyor
Yeni düzenlemenin güncel elektronik cihazlar için herhangi bir değişiklik getirmeyeceğini söyleyebiliriz. Zira birçok akıllı telefon ve tablet, USB-C standardı ile kullanıcılara sunuluyor. Ancak iPhone’larda Lightning kullanmayı sürdüren Apple için işler değişecek gibi gözüküyor. Şirketin düzenleme kapsamında 2025 yılına kadar süresi olsa da, Cuppertino devi AB'de satılan iPhone'ların USB-C potu ile geleceğini doğruladı.
Bu değişikliğin ise iPhone 15'i kapsayıp kapsamadığı henüz bilinmiyor. Ancak raporlar, şirketin önümüzdeki yıl en kısa sürede USB-C portuna geçiş yapabileceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım