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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iCloud şifrelerine erişim için bir Chrome uzantısı yayınladı

    Apple, Windows ve Mac kullanıcıları için Chrome tarayıcısında ?iCloud? Anahtar zinciri parolalarının PC'lerde kullanılmasına izin veren bir iCloud parola uzantısı yayınladı.
    02 Şubat 2021, 01:45 (2 hf.)
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    7
    Tarayıcılar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    5

    Apple, iCloud şifrelerine erişim için bir Chrome uzantısı yayınladı

    Apple, Chrome Web Mağazası'nda resmi bir iCloud Parolaları uzantısı yayınladı. Yeni uzantı, Windows ve Mac kullanıcılarının iCloud Anahtar Zinciri'nde saklanan şifreleri Chrome tarayıcılarında kullanmalarına ve senkronize etmelerine olanak tanıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Chrome 88, gelişmiş şifre güvenliği ve yönetimi sağlıyor"

    Chrome'da iCloud Parolalarına erişim

    iCloud Anahtar Zinciri, Safari kullanıcılarının o tarayıcıda oluşturulan kullanıcı adlarını ve parolaları, kredi kartı bilgilerini ve Wi-Fi parolalarını hatırlamasına yardımcı oluyor. Bu durum, Mac kullanan ve cihazlar arası şifre yönetimini Safari üzerinden yapan iPhone sahipleri için sorun değil ancak Apple'ın yeni uzantısı, özellikle bir iPhone veya iPad'e sahip ancak bir Windows 10 PC kullanan kişiler için oldukça önem ifade ediyor.

    iCloud Parolaları olarak adlandırılan uzantı, kullanıcıların Google Chrome'da Apple'ın Safari tarayıcısında oluşturulan şifrelere erişmesine olanak tanıyor. Ayrıca, Chrome'da oluşturulan şifrelerin iCloud ile senkronize edilmesini sağlayarak bu parolaların Apple cihazlarında da kullanılabilmesini sağlıyor.

    Yeni uzantının çalıştırılabilmesi için kullanıcıların, Apple'ın Windows 10 için iCloud uygulamasına ihtiyaçları var. Yeni uzantıya buradan erişilebilir.



    https://www.theverge.com/2021/1/31/22259720/apple-icloud-passwords-chrome-browser-extension-released Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    M Morichannn (Akın Özer) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Harika bir haber. Sonunda!
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    Xit 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bilen arkadaşlara konusu gelmişken sormak istiyorum icloud da ki fotoğraf ve vidolarımızı indirebileceğimiz bir uygumama var mı?
    1 Yanıt Yanıtla
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    infom@n (Uğur Doğan) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Xit
    Windows için iCloud programı var.
    Sürekli senkron oluyor.
    Ayrıca tarayıcı yer imlerinizde chrome ve firefox ile senkronize oluyor.
    Uygulamayı yüklemeden önce yerimbblerinizi yedekleyin.
    https://www.microsoft.com/store/productId/9PKTQ5699M62
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    beter.böcek (tanju istanblue) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Özellikle anahtar zincirinin önerdiği güçlü parolanın karmaşıklığından kurtarır.
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    4 435 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hem iOS hem macOS hem Windows hem de android ‘te çalışan LastPass var. Yıllardır onu kullanıyorum. iOS’ta iCloud gibi çalışıyor, şifreyi nereden kullanacağınızı soruyor telefon.
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    escape0121 (ESCape ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mükemmel
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