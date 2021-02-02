Apple, iCloud şifrelerine erişim için bir Chrome uzantısı yayınladı

Apple, Chrome Web Mağazası'nda resmi bir iCloud Parolaları uzantısı yayınladı. Yeni uzantı, Windows ve Mac kullanıcılarının iCloud Anahtar Zinciri'nde saklanan şifreleri Chrome tarayıcılarında kullanmalarına ve senkronize etmelerine olanak tanıyor.

İlginizi Çekebilir

Microsoft, Edge tarayıcısında bir Çocuk Modu'nu test ediyor

Ayrıca Bkz. "Chrome 88, gelişmiş şifre güvenliği ve yönetimi sağlıyor"

Chrome'da iCloud Parolalarına erişim

iCloud Anahtar Zinciri, Safari kullanıcılarının o tarayıcıda oluşturulan kullanıcı adlarını ve parolaları, kredi kartı bilgilerini ve Wi-Fi parolalarını hatırlamasına yardımcı oluyor. Bu durum, Mac kullanan ve cihazlar arası şifre yönetimini Safari üzerinden yapan iPhone sahipleri için sorun değil ancak Apple'ın yeni uzantısı, özellikle bir iPhone veya iPad'e sahip ancak bir Windows 10 PC kullanan kişiler için oldukça önem ifade ediyor.

iCloud Parolaları olarak adlandırılan uzantı, kullanıcıların Google Chrome'da Apple'ın Safari tarayıcısında oluşturulan şifrelere erişmesine olanak tanıyor. Ayrıca, Chrome'da oluşturulan şifrelerin iCloud ile senkronize edilmesini sağlayarak bu parolaların Apple cihazlarında da kullanılabilmesini sağlıyor.

Yeni uzantının çalıştırılabilmesi için kullanıcıların, Apple'ın Windows 10 için iCloud uygulamasına ihtiyaçları var. Yeni uzantıya buradan erişilebilir.

https://www.theverge.com/2021/1/31/22259720/apple-icloud-passwords-chrome-browser-extension-released

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.