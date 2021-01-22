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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Chrome 88, gelişmiş şifre güvenliği ve yönetimi sağlıyor

    Google Chrome'un son sürümü, zayıf veya güvenliği ihlal edilmiş parolaları hızla kontrol ederek, yetersiz şifreleri tek bir yerden değiştirmeyi sağlıyor.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google, Chrome 88'in artık yeni ve daha güvenli bir şifre koruma özelliğiyle küresel olarak kullanıma sunulduğunu söyledi. Google'a göre yeni özellik, kullanıcıların şifreleri tek bir yerden kontrol etmesine, tanımlamasına ve düzeltmesine izin verecek. Bu güncelleme temelde kullanıcılara, kayıtlı şifreleri üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor.

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    Chrome'da kolay şifre yönetimi

    Google'ın blog gönderisine göre Chrome 88'deki yeni özellik, ilk olarak 2020'de başlatılan özelliklere dayanıyor. Yeni güncelleme, kullanıcıların zayıf şifreleri doğrudan Chrome ayarlarından hızlıca kontrol etmesine, tanımlamasına ve düzeltmesine olanak tanıyor. Bu, kullanıcıların birden çok zayıf parolayı tek bir yerde düzeltebileceği anlamına geliyor.

    Chrome 88'de şifreleri kontrol etmek için kullanıcıların, tarayıcının sağ üst kısmındaki profil resimlerine ve ardından "anahtar" simgesine tıklamaları gerekir. Alternatif olarak kullanıcılar, adres çubuğuna chrome://settings/passwords yazabilir. Açılan sayfada kullanıcılar, Şifreyi Kontrol Et'i tıkladıkları zaman kayıtlı parolalar arasında Google Chrome, zayıf şifreleri arayarak zayıf şifre olduğu takdirde bunları listeleyecek. Daha sonra da bu zayıf şifreler aynı yerden değiştirilebilecek.

    Google blog gönderisinde: "Şifre ihlalleri çevrimiçi ortamda kritik bir sorun olmaya devam ediyor. Bu nedenle, Chrome'un Güvenlik Kontrolünün her hafta 14 milyon kez kullanıldığını paylaşmaktan gurur duyuyoruz! Güvenlik Kontrolü ve 2020'de başlatılan diğer iyileştirmelerin bir sonucu olarak, Chrome'da depolanan güvenliği ihlal edilmiş kimlik bilgilerinde %37'lik bir azalma gördük." ifadelerine yer verildi.

    Güncelleme kullanıcılara sunulmaya başlandı.



    https://www.engadget.com/chrome-88-windows-mac-linux-check-change-weak-passwords-103536063.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle

    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    3 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    RAIZEN 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yaklaşık olarak iki aydır var bu özellik. Firefox'un en sevdiğim özelliğiydi.
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