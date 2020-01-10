Katlanabilir Huawei Mate X'in satış rakamları açıklandı

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CES 2020 fuarında bir açıklama yapan Samsung Mobile CEO'su DJ Koh, katlanabilir ekrana sahip Galaxy Fold'un 400.000'den fazla sattığını söylemişti. Şimdi ise rakip Huawei ilk katlanabilir telefonunun ne kadar ilgi gördüğüne dair bazı veriler paylaştı.

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Mate X şu anda sadece Çin'de satışa sunulmuş durumda. Şirket cihazın ayda 100.000 adet sattığını belirtti. Mate X'in geçtiğimiz yıl 15 Kasım tarihinde piyasaya sürüldüğünü düşünürsek şu ana kadar toplam satış rakamının 200.000'e yaklaştığını söyleyebiliriz.

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Teslimat süreleri kısaltıldı

Bununla birlikte, Çin medyası Huawei'nin sipariş edilen Huawei Mate X'lerin teslimat süresini hızlandırdığını bildirdi. Şirket şu anda cihazı 2.500 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satıyor. Samsung Galaxy Fold'un fiyatı ise 2.000 dolar.

https://finance.sina.cn/chanjing/gsxw/2020-01-09/detail-iihnzhha1348580.d.html

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