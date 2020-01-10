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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Katlanabilir Huawei Mate X'in satış rakamları açıklandı

    Samsung Mobile CEO'su DJ Koh, CES 2020 sırasında bugüne kadar 400.000'den fazla Galaxy Fold sattıklarını söylemişti. Şimdi de rakip Huawei kaç adet katlanabilir telefon sattığını açıkladı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Katlanabilir Huawei Mate X'in satış rakamları açıklandı
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    CES 2020 fuarında bir açıklama yapan Samsung Mobile CEO'su DJ Koh, katlanabilir ekrana sahip Galaxy Fold'un 400.000'den fazla sattığını söylemişti. Şimdi ise rakip Huawei ilk katlanabilir telefonunun ne kadar ilgi gördüğüne dair bazı veriler paylaştı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung reddetti: Henüz 1 milyon Galaxy Fold satmadık"

    Mate X şu anda sadece Çin'de satışa sunulmuş durumda. Şirket cihazın ayda 100.000 adet sattığını belirtti. Mate X'in geçtiğimiz yıl 15 Kasım tarihinde piyasaya sürüldüğünü düşünürsek şu ana kadar toplam satış rakamının 200.000'e yaklaştığını söyleyebiliriz.

    Katlanabilir Huawei Mate X'in satış rakamları açıklandı
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    Teslimat süreleri kısaltıldı

    Bununla birlikte, Çin medyası Huawei'nin sipariş edilen Huawei Mate X'lerin teslimat süresini hızlandırdığını bildirdi. Şirket şu anda cihazı 2.500 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satıyor. Samsung Galaxy Fold'un fiyatı ise 2.000 dolar.



    https://finance.sina.cn/chanjing/gsxw/2020-01-09/detail-iihnzhha1348580.d.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Relax Relax 1 hf. en beğenilen
    Tamam inandım canım :) O yüzden youtube'da doğru düzgün unboxing veya review videosu yok...
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    mali76 1 hf.
    İki tane aldım
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    nikony 1 hf.
    Geliştikçe güzel bir cihaz olacak.
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    Rachsuchtig 1 hf.
    Zaten sıkıntılı bir durumda şuan Google hizmetleri vs. Bir de dışa katlanan hassa ekranlı telefonu 2.500'e satmak çok mantıklı değil
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    nehuse 1 hf.
    Galaxy fold gibi sorunlu bir cihaz bu fiyata bu kadar satılıyorsa bu alanda bir talep var demektir. Yakında Apple böyle bir cihaz çıkarır bence
    Yanıtla +1
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    Relax Relax 1 hf. en beğenilen
    Tamam inandım canım :) O yüzden youtube'da doğru düzgün unboxing veya review videosu yok...
    Yanıtla +9
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