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    Rapor: Apple’ın arttırılmış gerçeklik gözlüğünün tanıtılmasına en az 4 yıl var

    Karma gerçeklik kaskını tanıtmaya hazırlanan Apple, gelecek projeler üzerinde de çalışıyor. İddialara göre firmanın arttırılmış gerçeklik gözlüğü en erken 2027 yılında tanıtılacak.
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    Apple'ın arttırılmış gerçeklik gözlüğü yakında tanıtılmayacak Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Apple; bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve kulaklık gibi sektörlerde aldığı başarıyı yakında genişletmeyi düşünüyor. Firmanın ilk karma gerçeklik kasketinin tanıtılmasına haftalar kala firmanın uzun dönem projelerinden yeni bilgiler geldi.

    Apple çalışanları projeyi umutsuz görüyor

    Apple'ın arttırılmış gerçeklik gözlüğü yakında tanıtılmayacak
    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, firmanın arttırılmış gerçeklik gözlüğü hakkında yeni bilgiler paylaştı. Gurman’a göre arttırılmış gerçeklik gözlüğü, Tim Cook ve Jony Ive’un projesi olarak doğmuş ancak teknik sınırlamalar, projenin karma gerçeklik kaskına dönüşmesine sebep olmuş. Arttırılmış gerçeklik gözlüklerinin uzun dönemde başarılı olması için, güç tüketiminde ciddi geliştirmeler gerçekleştirmek isteyen Apple, günümüz teknolojisi ile bunu başaramamış. Görünüşe göre Apple mühendisleri, gözlüğün aşırı ısınmasını önlemek için güç tüketiminin yalnızca onda biri ile bir iPhone'un tam performansını sağlaması gerektiğini hesaplamışlar.

    Bloomberg’e konuşan bir Apple çalışanına göre firmanın arttırılmış gerçeklik gözlüğü projesi, çalışanlar için bir şakaya dönmüş ve proje, şirket içerisinde “umutsuz” olarak tanımlanmaya başlamış ve proje üzerinde çalışılmasının tek sebebinin Tim Cook’u mutlu etmek olduğu da bahsediliyor. Ayrıca proje üzerinde 2019’dan beri ciddi bir gelişme olmadığı da gelen bilgiler arasında.

    Firmanın odağı karma gerçeklik kasketi

    Apple'ın arttırılmış gerçeklik gözlüğü yakında tanıtılmayacak Tam Boyutta Gör
    Gurman’a göre firma, bu gelişmeler sonucunda gözlük projesini ertelemiş durumda ve firmanın akıllı gözlük projesinin tanıtılmasına en az 4 yıl var. Önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi beklenen WWDC 2023’te tanıtılacak Apple’ın karma gerçeklik kasketi, firmanın bu sektörde nasıl bir yol izleyeceğini belirleyecektir. Bakalım Tim Cook, emekli olmadan akıllı gözlük projesini tanıtabilecek mi?
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 3 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 6 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    adobe connect video indirme ön sağ rotil boşluk var tereson mu driclor mu clear cmos spotify premium hediye etme

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