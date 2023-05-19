Rapor: Apple’ın arttırılmış gerçeklik gözlüğünün tanıtılmasına en az 4 yıl var

Teknoloji Editörü
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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan
Apple; bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve kulaklık gibi sektörlerde aldığı başarıyı yakında genişletmeyi düşünüyor. Firmanın ilk karma gerçeklik kasketinin tanıtılmasına haftalar kala firmanın uzun dönem projelerinden yeni bilgiler geldi.
Apple çalışanları projeyi umutsuz görüyor
Apple’a yakın kaynakları ile bilinen
Mark Gurman, firmanın arttırılmış gerçeklik gözlüğü hakkında yeni bilgiler paylaştı. Gurman’a göre arttırılmış gerçeklik gözlüğü, Tim Cook ve Jony Ive’un projesi olarak doğmuş ancak teknik sınırlamalar, projenin karma gerçeklik kaskına dönüşmesine sebep olmuş. Arttırılmış gerçeklik gözlüklerinin uzun dönemde başarılı olması için, güç tüketiminde ciddi geliştirmeler gerçekleştirmek isteyen Apple, günümüz teknolojisi ile bunu başaramamış. Görünüşe göre Apple mühendisleri, gözlüğün aşırı ısınmasını önlemek için güç tüketiminin yalnızca onda biri ile bir iPhone'un tam performansını sağlaması gerektiğini hesaplamışlar.
Bloomberg’e konuşan bir Apple çalışanına göre firmanın arttırılmış gerçeklik gözlüğü projesi, çalışanlar için bir
şakaya dönmüş ve proje, şirket içerisinde “ umutsuz” olarak tanımlanmaya başlamış ve proje üzerinde çalışılmasının tek sebebinin Tim Cook’u mutlu etmek olduğu da bahsediliyor. Ayrıca proje üzerinde 2019’dan beri ciddi bir gelişme olmadığı da gelen bilgiler arasında. Firmanın odağı karma gerçeklik kasketi
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Gurman’a göre firma, bu gelişmeler sonucunda gözlük projesini ertelemiş durumda ve firmanın akıllı gözlük projesinin tanıtılmasına
en az 4 yıl var. Önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi beklenen WWDC 2023’te tanıtılacak Apple’ın karma gerçeklik kasketi, firmanın bu sektörde nasıl bir yol izleyeceğini belirleyecektir. Bakalım Tim Cook, emekli olmadan akıllı gözlük projesini tanıtabilecek mi?
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.