Android telefonlara araç kamerası özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Google, bazı Android telefonlar için arka planda 24 saat çalışabilecek bir araç kamerası özelliği üzerinde çalışıyor. Yanlışlıkla Google Play'e yüklenen dahili bir testin parçası gibi görünen bu seçenekle, Android telefonlar için Kişisel Güvenlik uygulamasına yapılan güncellemenin ekran görüntüleri sızdırıldı.

Kayıtlar 3 gün sonra otomatik olarak silinecek

Uygulama, yerden tasarruf etmek için sıkıştırılmış video kullanıyor ve kayıt arka planda devam ederken ekranınızı kapatmanıza ya da başka uygulamaya geçiş yapmanıza izin vermekte. Hatta aracınızı çalıştırdığınız anda otomatik olarak kayda başlamak için belirli bir bluetooth cihazna bağlanmak gibi tetikleyiciler de ayarlayabileceksiniz. Ayrıca ses kaydı yapmayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Kayıtlar 3 gün sonra otomatik olarak silinecek, ancak belirli videoları kaydetmenize olanak sağlayacak. Otomatik kayıt ise 24 saat sonra duracak.

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Araç kamerası uygulamaları yeni bir şey değil ama 3. taraf uygulamaların çeşitli kısıtlamaları olduğu da aşikar. Video kaydı esnasında aşırı ısınmanın önüne geçilmesi için Google'ın nasıl nasıl bir çözüm yolu bulacağı da merak konusu.

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Araç kamerası özelliği Android telefonlara geliyor