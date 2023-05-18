Android telefonlara araç kamerası özelliği geliyor

Kayıtlar 3 gün sonra otomatik olarak silinecek
Uygulama, yerden tasarruf etmek için sıkıştırılmış video kullanıyor ve kayıt arka planda devam ederken ekranınızı kapatmanıza ya da başka uygulamaya geçiş yapmanıza izin vermekte. Hatta aracınızı çalıştırdığınız anda otomatik olarak kayda başlamak için belirli bir bluetooth cihazna bağlanmak gibi tetikleyiciler de ayarlayabileceksiniz. Ayrıca ses kaydı yapmayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Kayıtlar 3 gün sonra otomatik olarak silinecek, ancak belirli videoları kaydetmenize olanak sağlayacak. Otomatik kayıt ise 24 saat sonra duracak.
Araç kamerası uygulamaları yeni bir şey değil ama 3. taraf uygulamaların çeşitli kısıtlamaları olduğu da aşikar. Video kaydı esnasında aşırı ısınmanın önüne geçilmesi için Google'ın nasıl nasıl bir çözüm yolu bulacağı da merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.