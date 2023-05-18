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    Anlık Bildirim

    Android telefonlara araç kamerası özelliği geliyor

    Sızıntılara göre Google, Android telefonlar için araç kamerası özelliği üzerinde çalıyor. Geliştiricilerin dikkatsizliği sebebiyle açığa çıkan görseller ve detaylar sizlerle.
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    Araç kamerası özelliği Android telefonlara geliyor Tam Boyutta Gör
    Google, bazı Android telefonlar için arka planda 24 saat çalışabilecek bir araç kamerası özelliği üzerinde çalışıyor. Yanlışlıkla Google Play'e yüklenen dahili bir testin parçası gibi görünen bu seçenekle, Android telefonlar için Kişisel Güvenlik uygulamasına yapılan güncellemenin ekran görüntüleri sızdırıldı.

    Kayıtlar 3 gün sonra otomatik olarak silinecek

    Uygulama, yerden tasarruf etmek için sıkıştırılmış video kullanıyor ve kayıt arka planda devam ederken ekranınızı kapatmanıza ya da başka uygulamaya geçiş yapmanıza izin vermekte. Hatta aracınızı çalıştırdığınız anda otomatik olarak kayda başlamak için belirli bir bluetooth cihazna bağlanmak gibi tetikleyiciler de ayarlayabileceksiniz. Ayrıca ses kaydı yapmayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Kayıtlar 3 gün sonra otomatik olarak silinecek, ancak belirli videoları kaydetmenize olanak sağlayacak. Otomatik kayıt ise 24 saat sonra duracak.

    Araç kamerası uygulamaları yeni bir şey değil ama 3. taraf uygulamaların çeşitli kısıtlamaları olduğu da aşikar. Video kaydı esnasında aşırı ısınmanın önüne geçilmesi için Google'ın nasıl nasıl bir çözüm yolu bulacağı da merak konusu.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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