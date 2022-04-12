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    Apple'ın çift USB-C bağlantı noktasına sahip 35W güç adaptörünün ilk görüntüleri sızdırıldı

    Apple'ın üzerinde çalıştığı iki USB-C bağlantı noktasına sahip 35W güç adaptörünün ilk görüntüleri ortaya çıktı. GaN tabanlı şarj cihazının bu yıl içerisinde piyasaya sürüleceği söyleniyor.
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    Apple'ın çift USB-C girişli 35W güç adaptörünü ortaya çıktı
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    ChargerLAB isimli Twitter hesabı Apple'ın iki USB-C bağlantı noktasına sahip 35W güç adaptörüne ait olduğu iddia edilen birkaç görüntü paylaştı. Yayınlanan görseller iPhone ve Apple Watch gibi iki cihazı aynı anda şarj etmek için yeterli gücü sağlayabilecek aksesuarın tasarımını gözler önüne seriyor.

    Apple'ın çift USB-C girişli 35W güç adaptörünü ortaya çıktı
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    Şarj cihazının üzerinde iki adet USB-C bağlantı noktası mevcut. Ayrıca katlanabilir uçlara ve adaptörü prizden çıkarmayı kolaylaştıracak dairesel girintilere sahip. Aksesuar, 35 watt gücü sayesinde iPhone, iPad, en yeni MacBook Air ve HomePod mini gibi birçok Apple cihazıyla uyumlu olacak.

    Apple'ın çift USB-C girişli 35W güç adaptörünü ortaya çıktı
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    GaN tabanlı olacak

    Analist Ming-Chi Kuo geçtiğimiz Mart ayında Apple'ın yeni tasarıma sahip 30 watt'lık bir şarj cihazı üzerinde çalıştığını söylemişti. Kuo şimdi ise bahsettiği aksesuarın bu olabileceğini söylüyor. Deneyimli analiste göre güç adaptörü seri üretime yaklaştı ve 2022 içerisinde piyasaya sürülecek.

    Apple'ın çift USB-C girişli 35W güç adaptörünü ortaya çıktı

    Gelen bilgiler yeni şarj cihazının galyum nitrür (GaN) teknolojisini kullanacağı yönünde. Bu da aksesuarı silikon bazlı şarj cihazlarından daha küçük, daha hafif ve daha enerji verimli hale getirecek. Apple geçtiğimiz yıl 16 inç MacBook Pro için 140W USB-C güç adaptörü şeklinde ilk GaN şarj cihazını piyasaya sürmüştü.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 4 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 5 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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