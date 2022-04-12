Apple'ın çift USB-C bağlantı noktasına sahip 35W güç adaptörünün ilk görüntüleri sızdırıldı

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ChargerLAB isimli Twitter hesabı Apple'ın iki USB-C bağlantı noktasına sahip 35W güç adaptörüne ait olduğu iddia edilen birkaç görüntü paylaştı. Yayınlanan görseller iPhone ve Apple Watch gibi iki cihazı aynı anda şarj etmek için yeterli gücü sağlayabilecek aksesuarın tasarımını gözler önüne seriyor.

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Şarj cihazının üzerinde iki adet USB-C bağlantı noktası mevcut. Ayrıca katlanabilir uçlara ve adaptörü prizden çıkarmayı kolaylaştıracak dairesel girintilere sahip. Aksesuar, 35 watt gücü sayesinde iPhone, iPad, en yeni MacBook Air ve HomePod mini gibi birçok Apple cihazıyla uyumlu olacak.

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GaN tabanlı olacak

Analist Ming-Chi Kuo geçtiğimiz Mart ayında Apple'ın yeni tasarıma sahip 30 watt'lık bir şarj cihazı üzerinde çalıştığını söylemişti. Kuo şimdi ise bahsettiği aksesuarın bu olabileceğini söylüyor. Deneyimli analiste göre güç adaptörü seri üretime yaklaştı ve 2022 içerisinde piyasaya sürülecek.

Gelen bilgiler yeni şarj cihazının galyum nitrür (GaN) teknolojisini kullanacağı yönünde. Bu da aksesuarı silikon bazlı şarj cihazlarından daha küçük, daha hafif ve daha enerji verimli hale getirecek. Apple geçtiğimiz yıl 16 inç MacBook Pro için 140W USB-C güç adaptörü şeklinde ilk GaN şarj cihazını piyasaya sürmüştü.

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Apple'ın çift USB-C girişli 35W güç adaptörünü ortaya çıktı