Apple'ın "devrimsel" Vision Pro başlığını deneyenler ne diyor?

Tam Boyutta Gör Apple Vision Pro’nun karşılaması gereken büyük bir beklenti var. Kısa bir süre içerisinde ürünün bu beklentiyi karşılayıp karşılamayacağını göreceğiz ancak Apple, bir süre önce ABD’deki basın mensuplarını Vision Pro’yu bir kez daha denemeleri için davet etti. Ürünü deneyimleyenler ise son yorumlarını ve değerlendirmelerini paylaşmış durumda. Peki gerçekten de Vision Pro devrimsel bir ürün mü olmuş?

Apple, Vision Pro’yu ilk duyurduğunda medyanın ürünü kullanmasına izin vermişti ancak o sırada cihaz halihazırda geliştirme aşamasındaydı ve özellikleri sınırlıydı. Şimdi ise başlık piyasaya sürülmek üzere olduğundan, test kullanıcıları Vision Pro'yu tüketiciler gibi deneyimleyebildiler.

Ağır, ağır, ağır

Vision Pro'yu deneyen basın mensuplarının esasında ortak olarak üzerinde durduğu önemli bir konu var. O da ürünün ağır olması. Cihazı standart kayışla deneyen hemen hemen herkes Vision Pro'nun ağır olduğunu ve yorduğunu belirtiyor. Ancak ağırlık dağılımı açısından çok daha iyi hissettiren Dual Loop Band kayışıyla ürün denendiğinde ise yorumlar daha olumlu bir tarafta toplanıyor.

Bununla birlikte görsel içerik anlamında, özellikle de filmler konusunda Vision Pro’nun başarılı olduğu belirtiliyor. Ekranın yüksek çözünürlüklü olması da pikselleri görmeyi engelliyor. Muhtemelen bu deneyimi artırıyordur.

Belki de en özetleyici yorumları Marques Brownlee yaptı diyebiliriz. Vision Pro'yu ilk kez denediğinde ekranın inanılmaz olduğunu, göz takibinin sihir gibi çalıştığını ve gelecek hissi verdiğini söylemişti. Ve ürünün biraz ağır olduğundan bahsetmişti. İkinci denemede ise tam olarak şunu diyor: “Özel videolar başarılı ya da başarısız, mesafeyi doğru ayarlamalısınız. Ve vay canına, bu şey gerçekten çok ağır, bunu ne kadar süre takabileceğimden emin değilim.” Ve son denemesinde ise Vision Pro hakkındaki yorumlarının en başında ürünün çok ağır olması bulunuyor. Ayrıca uygulama açısından eskiye nazaran daha yeni ve çeşitli uygulamaların eklendiğini de belirtiyor.

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Bloomberg'den Mark Gurman ise Vision Pro’nun yüzen klavyesini tam bir hayal kırıklığı olarak tanımladı. Yüzer klavyenin başarılı bir şekilde çalıştığını söyleyenler olsa da uzun kullanımda yazma seçeneklerinin işlevsiz olduğu belirtiliyor. Buradaki beğenmemenin özelliğin çalışıp çalışmadığından kaynaklanmadığını, sadece hantal olduğunu belirtmek gerek.

Apple, bazı medya mensuplarına tam inceleme için test etmeleri amacıyla Vision Pro'yu verecek. Dolayısıyla ilerleyen günlerde çok daha derin ve detaylı incelemeler paylaşılmış olacaktır. Bununla birlikte Vision Pro, 2 Şubat tarihinde sadece ABD’de piyasaya çıkacak. Fiyatı ise 3.499 dolar.

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