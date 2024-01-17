Apple'ın "devrimsel" Vision Pro başlığını deneyenler ne diyor?

Apple, Vision Pro’yu ilk duyurduğunda medyanın ürünü kullanmasına izin vermişti ancak o sırada cihaz halihazırda geliştirme aşamasındaydı ve özellikleri sınırlıydı. Şimdi ise başlık piyasaya sürülmek üzere olduğundan, test kullanıcıları Vision Pro'yu tüketiciler gibi deneyimleyebildiler.
Ağır, ağır, ağır
Vision Pro'yu deneyen basın mensuplarının esasında ortak olarak üzerinde durduğu önemli bir konu var. O da ürünün ağır olması. Cihazı standart kayışla deneyen hemen hemen herkes Vision Pro'nun ağır olduğunu ve yorduğunu belirtiyor. Ancak ağırlık dağılımı açısından çok daha iyi hissettiren Dual Loop Band kayışıyla ürün denendiğinde ise yorumlar daha olumlu bir tarafta toplanıyor.
Bununla birlikte görsel içerik anlamında, özellikle de filmler konusunda Vision Pro’nun başarılı olduğu belirtiliyor. Ekranın yüksek çözünürlüklü olması da pikselleri görmeyi engelliyor. Muhtemelen bu deneyimi artırıyordur.
Belki de en özetleyici yorumları Marques Brownlee yaptı diyebiliriz. Vision Pro'yu ilk kez denediğinde ekranın inanılmaz olduğunu, göz takibinin sihir gibi çalıştığını ve gelecek hissi verdiğini söylemişti. Ve ürünün biraz ağır olduğundan bahsetmişti. İkinci denemede ise tam olarak şunu diyor: “Özel videolar başarılı ya da başarısız, mesafeyi doğru ayarlamalısınız. Ve vay canına, bu şey gerçekten çok ağır, bunu ne kadar süre takabileceğimden emin değilim.” Ve son denemesinde ise Vision Pro hakkındaki yorumlarının en başında ürünün çok ağır olması bulunuyor. Ayrıca uygulama açısından eskiye nazaran daha yeni ve çeşitli uygulamaların eklendiğini de belirtiyor.
Bloomberg'den Mark Gurman ise Vision Pro’nun yüzen klavyesini tam bir hayal kırıklığı olarak tanımladı. Yüzer klavyenin başarılı bir şekilde çalıştığını söyleyenler olsa da uzun kullanımda yazma seçeneklerinin işlevsiz olduğu belirtiliyor. Buradaki beğenmemenin özelliğin çalışıp çalışmadığından kaynaklanmadığını, sadece hantal olduğunu belirtmek gerek.
Apple, bazı medya mensuplarına tam inceleme için test etmeleri amacıyla Vision Pro'yu verecek. Dolayısıyla ilerleyen günlerde çok daha derin ve detaylı incelemeler paylaşılmış olacaktır. Bununla birlikte Vision Pro, 2 Şubat tarihinde sadece ABD’de piyasaya çıkacak. Fiyatı ise 3.499 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.