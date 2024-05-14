Apple Vision Pro küresel pazara açılıyor

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Tam Boyutta Gör Apple Vision Pro'nun satışları yakında Amerika dışındaki ülkelerde başlayacak. Uluslararası perakende mağazalarından yüzlerce Apple çalışanı, birkaç günlük Vision Pro eğitim oturumları için Cupertino'ya gidecek.

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Apple Vision Pro hangi ülkelerde satılacak?

Apple, Vision Pro, piyasaya sürülmeden önce benzer eğitim oturumları düzenlenmişti. Çalışanlara karma gerçeklik gözlüğünü nasıl tanıtacakları ve potansiyel kullanıcıların sorularını nasıl yanıtlayacakları öğretilmişti. Avustralya, Çin, Almanya, Fransa, Japonya, Güney Kore ve Singapur'daki mağazaların çalışanları eğitim oturumlarına katılacak ve muhtemelen bu ülkeler ABD dışında Vision Pro’nun bulunabileceği ülkeler olacak. 10 Haziran’da başlayacak WWDC etkinliğinde Apple Vision Pro’nun hangi ülkelerde satışa çıkacağını öğreneceğiz.

Apple Vision Pro, ABD’de de ilk başlarda çok ilgi görse de sonradan ilgi azalmaya başladı, hatta Apple, sevkiyatları kesme kararı aldı. Yakın zamanda uluslararası satışa açılmasıyla Apple istediği satış rakamlarına ulaşabilir. Ancak gözlüğün fiyatı hâlâ 3.500 dolar seviyesinde. ABD dışındaki ülkelerdeki fiyatlandırma nasıl olacak merakla bekleniyor.

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