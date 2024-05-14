Apple Vision Pro küresel pazara açılıyor

Apple Vision Pro hangi ülkelerde satılacak?
Apple, Vision Pro, piyasaya sürülmeden önce benzer eğitim oturumları düzenlenmişti. Çalışanlara karma gerçeklik gözlüğünü nasıl tanıtacakları ve potansiyel kullanıcıların sorularını nasıl yanıtlayacakları öğretilmişti. Avustralya, Çin, Almanya, Fransa, Japonya, Güney Kore ve Singapur'daki mağazaların çalışanları eğitim oturumlarına katılacak ve muhtemelen bu ülkeler ABD dışında Vision Pro’nun bulunabileceği ülkeler olacak. 10 Haziran’da başlayacak WWDC etkinliğinde Apple Vision Pro’nun hangi ülkelerde satışa çıkacağını öğreneceğiz.
Apple Vision Pro, ABD’de de ilk başlarda çok ilgi görse de sonradan ilgi azalmaya başladı, hatta Apple, sevkiyatları kesme kararı aldı. Yakın zamanda uluslararası satışa açılmasıyla Apple istediği satış rakamlarına ulaşabilir. Ancak gözlüğün fiyatı hâlâ 3.500 dolar seviyesinde. ABD dışındaki ülkelerdeki fiyatlandırma nasıl olacak merakla bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.