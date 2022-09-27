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    Apple'ın İngiltere'deki yeni kampüsü 2023'ün başlarında açılacak

    Apple'ın yeni kampüsü Londra'daki Battersea Elektrik Santrali'nde açılacak. Tim Cook'un yaptığı açıklamalara göre kampüs, 2023 yılının başlarında faaliyete geçecek.
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    Apple'ın İngiltere'deki yeni kampüsü 2023'ün başlarında açılacak
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    Apple'ın yeni kampüsü, İngiltere'nin başkenti Londra'da açılacak. Londra'daki satış noktalarını ziyaret eden Tim Cook, yaptığı açıklamalarda Battersea Elektrik Santrali'nde açılacak yeni kampüsün, 2023 yılının başlarında açılacağını söyledi. İşte yeni kampüsün detayları: 

    Apple'ın yeni kampüsü Londra'daki Battersea Elektrik Santrali'nde açılacak

    Geçtiğimiz hafta sonu Londra'daki perakende satış noktalarını ziyaret eden Tim Cook, Apple'ın yeni Battersea lokasyonunun yanı sıra Apple Brompton Road ve Apple Regent Street'i ziyaret etti. Ziyaretinde yaptığı açıklamalarda ise Battersea Elektrik Santrali'ndeki yeni kampüsüsnün önümüzdeki yılın başlarında açılacağını söyledi.

    Tim Cook, London's Evening Standard'a yaptığı açıklamalarda, "Apple 40 yılı aşkın bir süredir Londra topluluğunun bir parçası ve yakında bazı ekiplerimizi tarihi Battersea Elektrik Santralinde bir araya getirmekten heyecan duyuyoruz. Bir zamanlar Londra'nın çoğu için bir enerji kaynağı olan bu binanın geçirdiği dönüşüm, Londra'nın geçmişini onurlandırıyor ve geleceğini kutluyor. Bunun bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz." sözlerine yer verdi.

    Battersea Elektrik Santrali'nde açılacak Apple'ın yeni kampüsü, ilk olarak 2016 yılında planlanmaya başlandı ve inşaatı bitince Apple'ın Amerika Birleşik Devletleri dışındaki en büyük ofislerinden biri olacak. Ayrıca kampüsün elektrik santralinin yaklaşık yüzde 40'ını işgal etmesi bekleniyor. 

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    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    B
    batar 11 saat önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 11 saat önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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