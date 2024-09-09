Apple’ın iPhone 16 tanıtımı yapay zeka özelliklerine odaklanacak

iPhone 16 serisi, yapay zeka özellikleri etrafında tasarlanmış ilk Apple telefonları olarak öne çıkacak. Ancak, bu özellikler iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde de yer alacak. Apple’ın bu etkinliğinde ayrıca yeni Apple Watch ve AirPods modellerinin de tanıtılması bekleniyor.
Bazı sorunlar da var
Apple için tek sorun Çin’deki kullanılabilirlik de değil. Rekabet, yapay zeka dünyasında çok sıkı. Google'ı da dahil olmak üzere rakipler, Apple'ın üst düzey akıllı telefon pazarındaki hakimiyetini sarsmak için yapay zeka özelliklerini ağırlıklı olarak kullanıyor. Google, Pixel 9 ailesini tanıtırken kullanıcıların dijital bir asistanla canlı sesli görüşmeler yapmasına olanak tanıyan Gemini Live gibi yapay zeka özelliklerine odaklanmıştı. Google'ın duyurduğu yapay zeka özelliklerinin birçoğu Samsung tarafında da bulunuyor. Dolayısıyla Apple’ın etkinlikte yapay zeka özelinde hem yatırımcıları hem de kullanıcıları etkilemesi gerekiyor.
Apple, "It’s Glowtime" etkinliğini Türkiye saati ile 20:00'da gerçekleştirecek. Etkinlik Apple’ın kendi sitesi ve YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.