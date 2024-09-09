Apple’ın iPhone 16 tanıtımı yapay zeka özelliklerine odaklanacak

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Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 16 serisini tanıtmaya hazırlanırken, bu yeni cihazlarda donanım yükseltmelerine yaptığı olağan vurgudan ziyade yapay zekaya entegre edilmiş özelliklere odaklanacak. Teknoloji devinin Apple Park'taki merkezinde gerçekleştirilecek olan etkinlik, iPhone'un geleceğinde yapay zekanın nasıl ön planda olduğunu gösterecek.

iPhone 16’larda yapay zekaya odaklanılacak

Tam Boyutta Gör Haziran ayında gerçekleştirilen geliştirici konferansında Apple, Apple Intelligence olarak adlandırılan yeni yapay zeka platformunu tanıtmıştı. Bu platform, metin, görsel ve diğer içerikleri komutlarla oluşturulabilmesini sağlıyordu. Ayrıca Apple, Siri’nin OpenAI’ın geliştirdiği ChatGPT ile entegre edilmiş yeni bir versiyonunu da duyurmuştu. Ek olarak Apple’ın ABD'de bu sonbaharda Apple Intelligence’ı piyasaya sürmesi beklenirken, Avrupa Birliği'nin teknoloji kuralları nedeniyle Avrupa'da bu süreç ertelenmişti.

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iPhone 16 serisi, yapay zeka özellikleri etrafında tasarlanmış ilk Apple telefonları olarak öne çıkacak. Ancak, bu özellikler iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde de yer alacak. Apple’ın bu etkinliğinde ayrıca yeni Apple Watch ve AirPods modellerinin de tanıtılması bekleniyor.

Bazı sorunlar da var

Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni iPhone 16 serisi, özellikle Çin’de Huawei gibi rakiplerin oluşturduğu zorlu bir rekabet ortamında piyasaya çıkacak. Çin'deki tüketiciler, daha fazla yapay zeka özelliği talep ediyor ve bu özellikler için ödeme yapmaya da daha meyilliler. Ancak, bu yeniliklerin Çin pazarına sunulabilmesi için Apple Intelligence'ın Çin tarafından onaylanması gerekiyor. Temmuz ayında OpenAI’ın ChatGPT’ye Çin’de erişimi engellemesi, Siri ile olan bu entegrasyonun Çin'deki kullanımını etkileyebilir.

Apple için tek sorun Çin’deki kullanılabilirlik de değil. Rekabet, yapay zeka dünyasında çok sıkı. Google'ı da dahil olmak üzere rakipler, Apple'ın üst düzey akıllı telefon pazarındaki hakimiyetini sarsmak için yapay zeka özelliklerini ağırlıklı olarak kullanıyor. Google, Pixel 9 ailesini tanıtırken kullanıcıların dijital bir asistanla canlı sesli görüşmeler yapmasına olanak tanıyan Gemini Live gibi yapay zeka özelliklerine odaklanmıştı. Google'ın duyurduğu yapay zeka özelliklerinin birçoğu Samsung tarafında da bulunuyor. Dolayısıyla Apple’ın etkinlikte yapay zeka özelinde hem yatırımcıları hem de kullanıcıları etkilemesi gerekiyor.

Apple, "It’s Glowtime" etkinliğini Türkiye saati ile 20:00'da gerçekleştirecek. Etkinlik Apple’ın kendi sitesi ve YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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Apple’ın iPhone 16 tanıtımı yapay zeka özelliklerine odaklanacak