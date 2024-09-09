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    Apple iPhone 16’yı ve tüm yeni cihazlarını canlı yayında tanıtıyor

    Apple’ın iPhone 16 tanıtımı yapay zeka özelliklerine odaklanacak

    Apple, bugün TSİ 20:00’da düzenleyeceği etkinliğinde merakla beklenen iPhone 16 serisini tanıtacak. iPhone 16 ailesinin ise yapay zeka özelliklerine odaklanacağı söyleniyor.
    Apple’ın iPhone 16 tanıtımı yapay zeka özelliklerine odaklanacak Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 16 serisini tanıtmaya hazırlanırken, bu yeni cihazlarda donanım yükseltmelerine yaptığı olağan vurgudan ziyade yapay zekaya entegre edilmiş özelliklere odaklanacak. Teknoloji devinin Apple Park'taki merkezinde gerçekleştirilecek olan etkinlik, iPhone'un geleceğinde yapay zekanın nasıl ön planda olduğunu gösterecek.

    iPhone 16’larda yapay zekaya odaklanılacak

    Apple’ın iPhone 16 tanıtımı yapay zeka özelliklerine odaklanacak Tam Boyutta Gör
    Haziran ayında gerçekleştirilen geliştirici konferansında Apple, Apple Intelligence olarak adlandırılan yeni yapay zeka platformunu tanıtmıştı. Bu platform, metin, görsel ve diğer içerikleri komutlarla oluşturulabilmesini sağlıyordu. Ayrıca Apple, Siri’nin OpenAI’ın geliştirdiği ChatGPT ile entegre edilmiş yeni bir versiyonunu da duyurmuştu. Ek olarak Apple’ın ABD'de bu sonbaharda Apple Intelligence’ı piyasaya sürmesi beklenirken, Avrupa Birliği'nin teknoloji kuralları nedeniyle Avrupa'da bu süreç ertelenmişti.

    iPhone 16 serisi, yapay zeka özellikleri etrafında tasarlanmış ilk Apple telefonları olarak öne çıkacak. Ancak, bu özellikler iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde de yer alacak. Apple’ın bu etkinliğinde ayrıca yeni Apple Watch ve AirPods modellerinin de tanıtılması bekleniyor.

    Bazı sorunlar da var

    Apple’ın iPhone 16 tanıtımı yapay zeka özelliklerine odaklanacak Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni iPhone 16 serisi, özellikle Çin’de Huawei gibi rakiplerin oluşturduğu zorlu bir rekabet ortamında piyasaya çıkacak. Çin'deki tüketiciler, daha fazla yapay zeka özelliği talep ediyor ve bu özellikler için ödeme yapmaya da daha meyilliler. Ancak, bu yeniliklerin Çin pazarına sunulabilmesi için Apple Intelligence'ın Çin tarafından onaylanması gerekiyor. Temmuz ayında OpenAI’ın ChatGPT’ye Çin’de erişimi engellemesi, Siri ile olan bu entegrasyonun Çin'deki kullanımını etkileyebilir.

    Apple için tek sorun Çin’deki kullanılabilirlik de değil. Rekabet, yapay zeka dünyasında çok sıkı. Google'ı da dahil olmak üzere rakipler, Apple'ın üst düzey akıllı telefon pazarındaki hakimiyetini sarsmak için yapay zeka özelliklerini ağırlıklı olarak kullanıyor. Google, Pixel 9 ailesini tanıtırken kullanıcıların dijital bir asistanla canlı sesli görüşmeler yapmasına olanak tanıyan Gemini Live gibi yapay zeka özelliklerine odaklanmıştı. Google'ın duyurduğu yapay zeka özelliklerinin birçoğu Samsung tarafında da bulunuyor. Dolayısıyla Apple’ın etkinlikte yapay zeka özelinde hem yatırımcıları hem de kullanıcıları etkilemesi gerekiyor.

    Apple, "It’s Glowtime" etkinliğini Türkiye saati ile 20:00'da gerçekleştirecek. Etkinlik Apple’ın kendi sitesi ve YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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