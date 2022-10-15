Apple’ın karma gerçeklik başlığı ödemeler için gözünüzü tarayacak

Tam Boyutta Gör The Information'daki yeni bir rapor, Apple'ın yaklaşmakta olan artırılmış ve sanal (karma) gerçeklik başlığı hakkında bazı yeni bilgileri ortaya çıkardı. Rapor, diğer şeylerin yanı sıra, Apple'ın başlığının Meta'nın yeni duyurduğu ve muhtemelen Apple'ın cihazının en büyük rakibi olacak Quest Pro'dan farklı özelliklerini de detaylandırıyor.

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satışları beklenenden düşük 8 sa. önce eklendi

Önceki raporları da doğrulayan The Information'ın makalesi, Apple’ın karma gerçeklik başlığının/kaskının tasarım açısından kayak gözlüklerine benzeyeceğini belirtiyor. Dolayısıyla kumaş, alüminyum ve camdan oluşan basit ancak üst seviye bir tasarım bizleri bekliyor olabilir. Öte yandan Apple’ın başlığının Quest Pro’dan hem daha ince hem de daha hafif olduğu da aktarılıyor. Şimdilik bir ağırlık bilgisi yok fakat Quest Pro yaklaşık olarak 722 gram ağırlığındaydı.

Apple’ın VR/AR başlığı iris tarama özelliğine sahip olabilir

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre Apple karma gerçeklik başlığı, kullanıcının göz bebeğini algılamasını sağlayan iris tarama özelliğiyle birlikte gelecek. Bu sayede cihazı kullanan farklı kişiler algılanabilecek. Ek olarak iris taraması sayesinde hesaplara hızlı giriş yapabilme ve ödeme gibi işlemlerin yapılabilmesi mümkün olacak. Başka bir deyişle, iPhone, iPad ve Mac'te görülen biyometrik kimlik doğrulama yöntemleri olan Face ID veya Touch ID’nin benzeri başlıkta kullanılacak. Meta Quest Pro’da ise böyle bir özellik bulunmuyor.

Apple’ın karma gerçeklik başlığı ayrıca ayakları da görebilen 14 adet kameraya sahip olacak. Böylece çevre algılaması/taraması daha gelişmiş olacak. Sanal alemdeki avatarın da hareketleri bu doğrultuda gelişmiş olacak. Öte yandan Quest Pro’da sadece 10 adet kamera bulunmakta.

Apple ve Meta, VR/AR alanında yoğun rekabete girecek

Apple ve Meta, karma gerçeklik alanında bir savaşa hazırlanıyor. Meta yedi yıldır VR işinde ama Apple, iPhone ve iPad'lerindeki sensörler ve geliştirici desteği sayesinde AR konusunda daha güçlü bir geçmişe sahip. Meta’nın Quest Pro’su 25 Ekim’de 1.500 dolar fiyat etiketiyle piyasaya girecek. Apple’ın cevabının ise 2023 yılında daha yüksek fiyat bandıyla gelmesi bekleniyor. İki dev firma arasındaki savaşın galibini ise bize zaman gösterecek.

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Apple’ın karma gerçeklik başlığı iris tarama özelliğiyle gelecek