Apple’ın karma gerçeklik başlığı ödemeler için gözünüzü tarayacak

- Apple’ın VR/AR başlığı iris tarama özelliğine sahip olabilir
- Apple ve Meta, VR/AR alanında yoğun rekabete girecek
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Önceki raporları da doğrulayan The Information'ın makalesi, Apple’ın karma gerçeklik başlığının/kaskının tasarım açısından kayak gözlüklerine benzeyeceğini belirtiyor. Dolayısıyla kumaş, alüminyum ve camdan oluşan basit ancak üst seviye bir tasarım bizleri bekliyor olabilir. Öte yandan Apple’ın başlığının Quest Pro’dan hem daha ince hem de daha hafif olduğu da aktarılıyor. Şimdilik bir ağırlık bilgisi yok fakat Quest Pro yaklaşık olarak 722 gram ağırlığındaydı.
Apple’ın VR/AR başlığı iris tarama özelliğine sahip olabilir
Apple’ın karma gerçeklik başlığı ayrıca ayakları da görebilen 14 adet kameraya sahip olacak. Böylece çevre algılaması/taraması daha gelişmiş olacak. Sanal alemdeki avatarın da hareketleri bu doğrultuda gelişmiş olacak. Öte yandan Quest Pro’da sadece 10 adet kamera bulunmakta.
Apple ve Meta, VR/AR alanında yoğun rekabete girecek
Apple ve Meta, karma gerçeklik alanında bir savaşa hazırlanıyor. Meta yedi yıldır VR işinde ama Apple, iPhone ve iPad'lerindeki sensörler ve geliştirici desteği sayesinde AR konusunda daha güçlü bir geçmişe sahip. Meta’nın Quest Pro’su 25 Ekim’de 1.500 dolar fiyat etiketiyle piyasaya girecek. Apple’ın cevabının ise 2023 yılında daha yüksek fiyat bandıyla gelmesi bekleniyor. İki dev firma arasındaki savaşın galibini ise bize zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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