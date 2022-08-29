Apple'ın karma gerçeklik gözlüğünün ismi belli oluyor

Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünü 2023’ün başlarında tanıtmasını bekleniyor. Başka bir deyişle 7 Eylül’de düzenlenecek iPhone 14 etkinliğinde şirketin uzun süredir konuşulan ve merakla beklenen AR/VR gözlüğünü görmeyeceğiz. Şirket, sanal ve artırılmış gerçekliği birleştiren gözlüğü için ticari marka başvuru sürecini başlattı.
Reality One ve Reality Pro
Apple’a yakın şirketler, Cupertinolu teknoloji devinin Reality One, Reality Pro ve Reality Processor gibi isimler için başvuruda bulunduğunu bildirdi.
Elbette, Apple’ın AR/VR gözlük için Reality One veya Reality Pro isimlerini kullanacağının bir garantisi yok. Apple’ın bu alandaki ilk ürünü olacağından Reality One ismi mantıklı. 2000 dolarlık fiyat etiketiyle çıkması beklendiğinden üst düzey bir başlıkla karşılaşabiliriz; bu bağlamda Reality Pro ismi de kullanılabilir. Başlığın iki süper yüksek çözünürlüklü ekran ve çok sayıda kamera ve sensöre sahip olması bekleniyor.
Reality Processor
Reality Processor ise gözlük için özel tasarlanmış Apple silicon işlemci olabilir. İşlemcinin 2022 MacBook Air modelindeki M2 çipe benzer olması bekleniyor. Ayrıca ilk nesil gözlüğün görüntüleme iletişim hattını yöneten özel bir yardımcı işlemciye sahip olacağı söyleniyor.
2023 baharında tanıtılması bekleniyor
Apple’ın sonbahardaki ilk etkinliği 7 Eylül’de gerçekleşecek. Şirketin bu etkinlikte AR/VR başlığı tanıtması beklenmiyor ancak kısaca bahsedebilir, belki kısa bir tanıtım videosu paylaşılabilir. 7 Eylül’de iPhone 14 serisi ile birlikte Apple Watch 8’i göreceğiz. Gözlük, büyük olasılıkla 2023 baharında tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: