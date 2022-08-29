Apple'ın karma gerçeklik gözlüğünün ismi belli oluyor

Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünü 2023’ün başlarında tanıtmasını bekleniyor. Başka bir deyişle 7 Eylül’de düzenlenecek iPhone 14 etkinliğinde şirketin uzun süredir konuşulan ve merakla beklenen AR/VR gözlüğünü görmeyeceğiz. Şirket, sanal ve artırılmış gerçekliği birleştiren gözlüğü için ticari marka başvuru sürecini başlattı.

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Reality One ve Reality Pro

Apple’a yakın şirketler, Cupertinolu teknoloji devinin Reality One, Reality Pro ve Reality Processor gibi isimler için başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Elbette, Apple’ın AR/VR gözlük için Reality One veya Reality Pro isimlerini kullanacağının bir garantisi yok. Apple’ın bu alandaki ilk ürünü olacağından Reality One ismi mantıklı. 2000 dolarlık fiyat etiketiyle çıkması beklendiğinden üst düzey bir başlıkla karşılaşabiliriz; bu bağlamda Reality Pro ismi de kullanılabilir. Başlığın iki süper yüksek çözünürlüklü ekran ve çok sayıda kamera ve sensöre sahip olması bekleniyor.

Reality Processor

Reality Processor ise gözlük için özel tasarlanmış Apple silicon işlemci olabilir. İşlemcinin 2022 MacBook Air modelindeki M2 çipe benzer olması bekleniyor. Ayrıca ilk nesil gözlüğün görüntüleme iletişim hattını yöneten özel bir yardımcı işlemciye sahip olacağı söyleniyor.

2023 baharında tanıtılması bekleniyor

Apple’ın sonbahardaki ilk etkinliği 7 Eylül’de gerçekleşecek. Şirketin bu etkinlikte AR/VR başlığı tanıtması beklenmiyor ancak kısaca bahsedebilir, belki kısa bir tanıtım videosu paylaşılabilir. 7 Eylül’de iPhone 14 serisi ile birlikte Apple Watch 8’i göreceğiz. Gözlük, büyük olasılıkla 2023 baharında tanıtılacak.

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Apple AR/VR gözlük ismi, Reality One ve Reality Pro olabilir