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    Anlık Bildirim

    Kuo: Apple, E-Ink ekranlı katlanabilir cihaz test ediyor

    Katlanabilir cihaz pazarı her geçen yıl daha da büyüyor. Apple’ın da önümüzdeki yıllarda bu pazara girmesi bekleniyor. Ünlü Apple analisti, bu cihazlar hakkında yeni bilgiler verdi.
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    Apple'ın katlanabilir cihazı hakkında yeni bilgiler geldi
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    Samsung’un açık ara lider olduğu katlanabilir akıllı telefon pazarı, diğer firmaların da ciddi anlamda dikkatini çekmeye başladı. Apple’ın da katlanabilir iPhone ve iPad cihazları üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ünlü analist Kuo, bu cihazlar hakkında yeni bilgi verdi.

    E-Ink ekranlı katlanabilir iPad mi geliyor?

    Daha önce Apple’ın katlanabilir cihaz planlarını paylaşan ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın ilk katlanabilir cihazı hakkında yeni bir bilgi verdi. Kuo, Apple’ın bu cihazda elektronik mürekkep teknolojisini kullanabileceğini belirtti.

    Görünüşe göre Apple, 2025 yılında tanıtmayı planladığı 9 inçlik katlanabilir cihazında elektronik mürekkep teknolojisini test ediyor. Firma, E Ink’in renkli elektronik mürekkep ekranlarını, bu cihazın dış ekranında kullanmayı düşünüyor. Apple’ın denemelerinde, cihazın 9 inçlik ana ekranı gelişmiş özellikler sunacak ancak dış ekranı elektronik mürekkep tabanlı olacak, bu sayede ciddi anlamda pil tasarrufu ve maliyet düşüşü sağlanacak. Apple’ın ilk katlanabilir cihazının iPad ve iPhone hibriti olması ve 2025 civarında tanıtılması bekleniyor. Firma, daha sonraki yıllar için katlanabilir iPad ve iPhone planları da yapmış durumda.

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    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    U
    uberburak 1 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 1 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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