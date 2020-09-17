Apple’ın lansman yüzüydü; şimdi truva atı muamelesi görüyor

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Fortnite oyununda kendi ödeme yöntemlerini uyguladığı için hen Google Play hem de App Store mağazalarından yasaklanan Epic Games, özellikle Apple ile büyük bir kavganın içerisinde. Apple tüm geliştirici hesaplarını ve Unreal Engine erişimini kapatırken Epic Games de soluğu mahkemede almıştı.

Şahtı şahbaz oldu

Epic Games aslında App Store mağazasının ilk dönemlerinden bu yana önemli katkılar yapmış bir stüdyo. Unreal Engine 3 üzerindeki ilk oyun olan Infinity Blade, 2010 yılındaki iPhone lansmanında sahne almıştı. Hatta Steve Jobs projeden övgüyle söz ederek Epic Games başkanı Mike Capps’ı sahneye devam etmişti.

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Grafikleri ve oyun mekanikleri ile Infinity Blade; iOS platformunda en kısa sürede en çok kazandıran oyun olmuştu. Sonraki yıllarda da seri önemli geliştirmelerle yoluna devam etti ve Apple etkinliklerinin vazgeçilmezi oldu. Stüdyo geçtiğimiz dönemde seriyi mağazalardan kaldırmıştı.

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Bugün ise artık Unreal Engine motoru bir truva atı olarak görülüyor. Mahkemenin Unreal Engine yazılımına erişimin durdurulmamasına yönelik bir karar almasının ardından Apple’ın itirazı gecikmedi.

Apple yaptığı itirazda Unreal Engine motoru üzerinde doğrudan kontrolü olmadığını ve bu yüzden Epic Games’in kendi mekanizmalarını bypass ederek çıkarları için kullanma ihtimalinin olduğunu belirtiyor. Yani bir nevi truva atı olma ihtimalinden bahsediyor.

Diğer bir itiraz noktası ise Unreal Engine motoruna bu haliyle izin verirse Unity gibi diğer oyun motorlarının da truva atı davranışı sergilemesinin yolunun açılabilecek olması. Böylece kapanan bir hesap yeni bir geliştirici hesabı açarak bu oyun motorlarından yeniden kazanmaya başlayabilir. Apple kısaca mağaza genelinde herhangi bir boşluk oluşmasını istemiyor. Henüz mahkemenin itirazı nasıl değerlendireceği bilinmiyor ancak kısa süre sonra iki firma da hakim karşısında ilk savunmalarını yapacak.

https://www.slashgear.com/apple-now-sees-unreal-engine-as-a-potential-second-trojan-horse-17638479/

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