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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple’ın lansman yüzüydü; şimdi truva atı muamelesi görüyor

    Infinity Blade oyunu ile Steve Jobs’un sunduğu lansmanda sahneye çıkan Epic Games, uzun süreli bir ortaklığın da açılışını yapmıştı. Ne var ki bugün durum tam tersine dönmüş durumda.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple’ın lansman yüzüydü; şimdi truva atı muamelesi görüyor
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    Fortnite oyununda kendi ödeme yöntemlerini uyguladığı için hen Google Play hem de App Store mağazalarından yasaklanan Epic Games, özellikle Apple ile büyük bir kavganın içerisinde. Apple tüm geliştirici hesaplarını ve Unreal Engine erişimini kapatırken Epic Games de soluğu mahkemede almıştı.

    Şahtı şahbaz oldu

    Epic Games aslında App Store mağazasının ilk dönemlerinden bu yana önemli katkılar yapmış bir stüdyo. Unreal Engine 3 üzerindeki ilk oyun olan Infinity Blade, 2010 yılındaki iPhone lansmanında sahne almıştı. Hatta Steve Jobs projeden övgüyle söz ederek Epic Games başkanı Mike Capps’ı sahneye devam etmişti.

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    Grafikleri ve oyun mekanikleri ile Infinity Blade; iOS platformunda en kısa sürede en çok kazandıran oyun olmuştu. Sonraki yıllarda da seri önemli geliştirmelerle yoluna devam etti ve Apple etkinliklerinin vazgeçilmezi oldu. Stüdyo geçtiğimiz dönemde seriyi mağazalardan kaldırmıştı.

    Apple’ın lansman yüzüydü; şimdi truva atı muamelesi görüyor
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    Bugün ise artık Unreal Engine motoru bir truva atı olarak görülüyor. Mahkemenin Unreal Engine yazılımına erişimin durdurulmamasına yönelik bir karar almasının ardından Apple’ın itirazı gecikmedi.

    Apple yaptığı itirazda Unreal Engine motoru üzerinde doğrudan kontrolü olmadığını ve bu yüzden Epic Games’in kendi mekanizmalarını bypass ederek çıkarları için kullanma ihtimalinin olduğunu belirtiyor. Yani bir nevi truva atı olma ihtimalinden bahsediyor.

    Diğer bir itiraz noktası ise Unreal Engine motoruna bu haliyle izin verirse Unity gibi diğer oyun motorlarının da truva atı davranışı sergilemesinin yolunun açılabilecek olması. Böylece kapanan bir hesap yeni bir geliştirici hesabı açarak bu oyun motorlarından yeniden kazanmaya başlayabilir. Apple kısaca mağaza genelinde herhangi bir boşluk oluşmasını istemiyor. Henüz mahkemenin itirazı nasıl değerlendireceği bilinmiyor ancak kısa süre sonra iki firma da hakim karşısında ilk savunmalarını yapacak.



    https://www.slashgear.com/apple-now-sees-unreal-engine-as-a-potential-second-trojan-horse-17638479/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 21 dk.
    gecikmedi.Apple yaptığı itirazda Unreal Engine motoru üzerinde doğrudan kontrolü olmadığını ve bu yüzden Epic Games’in kendi mekanizmalarını bypass ederek çıkarları için kullanma ihtimalinin olduğunu belirtiyor. Yani bir nevi truva atı olma ihtimalinden bahsediyor.



    Hani

    Apple ın ABD başkanına süikast yapma, tüm cihazlara bomba yerleştirme

    ihtimali yok değil. Kapatılsın Apple.
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    TheStarBox (uğurcan ) 1 sa.
    Şahtı şahbaz oldu nedir ya?

    Tamam oyun geliştirme sektörüne çok uzaksiniz onu anladım da, unreal engine açık ara open source engineer arasında en yenilikçi ve başarılı engine dir. Özellikle unreal 5 ile belki de bir teknoloji atılımı gerçekleşecek.

    Apple konusuna gelince, ben Epic firmasının Apple dan zaten çok para kazandığını düşünmüyorum. Epic games in bu kadar kolay rest çekmesinin sebebi de bu bence.

    Mobil platformlarda çok güçlü değiller ve bu sebeple umursamıyorlar.



    Ayrıca Apple bu kafa ile giderse yarın oyun yapacak firma bulamaz kendine. Şuan Epic games in de içinde bulunduğu Çinli oyun firmaları dünyadaki bir çok oyun firmasının sahibi.

    Şuan pazar payı zaten düştü, bir kaç yıl içinde yeni işletim sistemleri ile birlikte bu kafayla giderse bence çok şey kaybeder.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa.
    Kim ne derse desin ama hiçbir şey Apple'ın müşterilerini azaltmaz. Apple istediği uygulamayı kaldırsın ama Apple'ın hiçbir zaman değişmez bir kullanıcı kitlesi var.
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    trooe199 (Skinoski Sama) 1 sa. Furkooo85
    Zamanında Nokia da benzer bir yerdeydi. Zamanın aşındıramayacağı güç yok.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 sa.
    Steve Jobs Epic Games’i severdi...
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    napolyon94 1 sa.
    Başlık güldürdü :)
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 sa.
    Apple'ın oyunla ne işi var ki birader zaten? Varsa yoksa telefon. Ha bir de tablet. Bunlardaki oyundan da ne olacak? Güldürmeyin insanı Allah aşkına.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 sa.
    Bu işler böyledir işte önce milyarları yersin sonra para hırsı dahada büyür ve düşman olursun..
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    joven 2 sa. (düzenlendi)
    Burada kimin haklı olduğunun hiçbir önemi yok ikiside kendi menfaatlerini düşünerek hareket ediyor nihayetinde çıkar savaşı veriyorlar bunların derdi milleti gerdi gerilmeye gerek yok izleyip görelim bu savaşı kim kazanacak
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