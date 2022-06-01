Tam Boyutta Gör

Önde gelen VPN hizmetlerinden AtlasVPN, internet tarayıcılarının kullanıcı sayısını hesapladı. Yapılan araştırma Apple'ın Safari tarayıcısının Nisan ayında 1 milyar kullanıcı barajını aşarak bu kilometre taşına ulaşmayı başaran ikinci tarayıcı olduğunu ortaya koydu.

Xiaomi Pad 6 serisinin teknik özellikleri sızdırıldı 22 sa. önce eklendi

Yayınlanan rapora göre 1.006.232.879 internet kullanıcısı (tüm kullanıcıların %19,16'sı) Safari kullanıyor. Apple'ın tarayıcısı her ne kadar 1 milyar kullanıcı sayısını geride bıraksa da hala 3.378.967.819 kullanıcı tarafından tercih edilen Google Chrome'un çok gerisinde.

Tam Boyutta Gör

Microsoft Edge üçüncü

Listenin üçüncü sırasında 212.695.363 kullanıcı ile Microsoft Edge yer alıyor. Hemen ardından ise Mozilla Firefox, Samsung Internet ve Opera tarayıcılarının geldiğini görüyoruz. Araştırma GlobalStats verilerini temel alıyor. Hesaplama ise Internet World Stats (İnternet Dünya İstatistikleri) internet kullanıcı metriği kullanılarak yapıldı.

En popüler internet tarayıcıları (Nisan 2022)

Google Chrome - 3.378.967.819 kullanıcı

Safari - 1.006.232.879 kullanıcı

Edge - 212.695.363 kullanıcı

Firefox - 179.084.244 kullanıcı

Samsung Internet - 149.674.515 kullanıcı

Opera - 108.710.963 kullanıcı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Apple'ın Safari tarayıcısı 1 milyar kullanıcı sayısını aştı