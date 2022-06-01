Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'ın Safari tarayıcısı 1 milyar kullanıcı sayısını aştı

    Apple'ın Safari tarayıcısı 1 milyar kullanıcı sayısını aşarak bu kilometre taşına ulaşan ikinci tarayıcı oldu. İşte en popüler tarayıcılar ve kullanıcı sayıları.
    Oy Ver

    Apple'ın Safari tarayıcısı 1 milyar kullanıcı sayısını aştı
    Tam Boyutta Gör

    Önde gelen VPN hizmetlerinden AtlasVPN, internet tarayıcılarının kullanıcı sayısını hesapladı. Yapılan araştırma Apple'ın Safari tarayıcısının Nisan ayında 1 milyar kullanıcı barajını aşarak bu kilometre taşına ulaşmayı başaran ikinci tarayıcı olduğunu ortaya koydu.

    Yayınlanan rapora göre 1.006.232.879 internet kullanıcısı (tüm kullanıcıların %19,16'sı) Safari kullanıyor. Apple'ın tarayıcısı her ne kadar 1 milyar kullanıcı sayısını geride bıraksa da hala 3.378.967.819 kullanıcı tarafından tercih edilen Google Chrome'un çok gerisinde.

    Apple'ın Safari tarayıcısı 1 milyar kullanıcı sayısını aştı
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft Edge üçüncü

    Listenin üçüncü sırasında 212.695.363 kullanıcı ile Microsoft Edge yer alıyor. Hemen ardından ise Mozilla Firefox, Samsung Internet ve Opera tarayıcılarının geldiğini görüyoruz. Araştırma GlobalStats verilerini temel alıyor. Hesaplama ise Internet World Stats (İnternet Dünya İstatistikleri) internet kullanıcı metriği kullanılarak yapıldı.

    En popüler internet tarayıcıları (Nisan 2022)

    • Google Chrome - 3.378.967.819 kullanıcı
    • Safari - 1.006.232.879 kullanıcı
    • Edge - 212.695.363 kullanıcı
    • Firefox - 179.084.244 kullanıcı
    • Samsung Internet - 149.674.515 kullanıcı
    • Opera - 108.710.963 kullanıcı
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

    Profil resmi
    daysleeperxp 12 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CROSSHAIR 15 B12UGZ-476XTR
    MSI CROSSHAIR 15 B12UGZ-476XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız