Apple'ın Safari tarayıcısı 1 milyar kullanıcı sayısını aştı

Önde gelen VPN hizmetlerinden AtlasVPN, internet tarayıcılarının kullanıcı sayısını hesapladı. Yapılan araştırma Apple'ın Safari tarayıcısının Nisan ayında 1 milyar kullanıcı barajını aşarak bu kilometre taşına ulaşmayı başaran ikinci tarayıcı olduğunu ortaya koydu.
Yayınlanan rapora göre 1.006.232.879 internet kullanıcısı (tüm kullanıcıların %19,16'sı) Safari kullanıyor. Apple'ın tarayıcısı her ne kadar 1 milyar kullanıcı sayısını geride bıraksa da hala 3.378.967.819 kullanıcı tarafından tercih edilen Google Chrome'un çok gerisinde.
Microsoft Edge üçüncü
Listenin üçüncü sırasında 212.695.363 kullanıcı ile Microsoft Edge yer alıyor. Hemen ardından ise Mozilla Firefox, Samsung Internet ve Opera tarayıcılarının geldiğini görüyoruz. Araştırma GlobalStats verilerini temel alıyor. Hesaplama ise Internet World Stats (İnternet Dünya İstatistikleri) internet kullanıcı metriği kullanılarak yapıldı.
En popüler internet tarayıcıları (Nisan 2022)
- Google Chrome - 3.378.967.819 kullanıcı
- Safari - 1.006.232.879 kullanıcı
- Edge - 212.695.363 kullanıcı
- Firefox - 179.084.244 kullanıcı
- Samsung Internet - 149.674.515 kullanıcı
- Opera - 108.710.963 kullanıcı
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Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.