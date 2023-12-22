Amerika'da Apple Watch satışları ve değişim programı durduruldu

Tam Boyutta Gör Amerika Apple Online Store’da Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9 satışları resmen durduruldu. Yalnızca Apple Watch SE modeli satışta. Mağaza içi satışlar da 24 Aralık’tan sonra son bulacak. Daha da önemlisi garanti kapsamı dışındaki Apple Watch’lar (kanda oksijen düzeylerini ölçen Apple Watch Series 6 ve daha yeni modeller) onarılamayacak. Apple Watch’a zarar veren kullanıcılar donanım değişim programının başlayacağı günü bekleyecek. Yazılım bazlı onarımlar sürecek.

Garantisi devam eden saatler için değişim sürecek

Garanti kapsamındaki Apple Watch modellerinin değiştirilmesine izin verilecek. Buna hem yeni cihaz için standart bir yıllık garanti hem de uzatılmış AppleCare garantisiyle korunan cihazlar dahil. Yasaklamanın yürürlüğe girmesinden sonra müşteriler, değişim talebinde bulamayacak ancak kayış gibi aksesuarları değiştirebilecek.

İthalat yasağı 25 Aralık'ta yürürlüğe giriyor

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, kandaki oksijeni algılama teknolojisine sahip Apple Watch'ların ithalatını durdurma kararı aldı. Bu, Apple'ın saatleri üretildikleri denizaşırı ülkelerden Amerika’ya getiremeyeceği anlamına geliyor. Ekim ayında ITC, Apple'ın tıbbi cihaz şirketi Masimo'ya ait kan oksijeni patentlerini ihlal ettiğini söylemişti. Yasak 25 Aralık’ta yürürlüğe girecek.

Beyaz Saray'ın devreye girip yasağı veto etmesi durumunda Apple satışların durdurulmasını önleyebilir ancak bu henüz gerçekleşmedi. Beyaz Saray'ın karar vermek için 25 Aralık’a kadar süresi var.

Apple, Watch 9 ve Watch Ultra 2 yasağından kurtulmaya çalışıyor 3 gün önce eklendi

Yazılım güncellemesi hazırlanıyor

Apple, Apple Watch'un kandaki oksijeni algılama algoritması için bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor. Şirkete göre Apple Watch'un mağaza raflarına geri getirilmesi için bu yeterli olacak.

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ABD'de Apple Watch satışları ve değişim programı durduruldu