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    Anlık Bildirim

    Amerika'da Apple Watch satışları ve değişim programı durduruldu

    Apple Watch ithalat yasağı 25 Aralık 2023’ten sonra yürürlüğe girecek. Apple, yasak süresi boyunca garanti dışı kalan Apple Watch modellerini onaramayacak. Yani değişim olmayacak. İşte detaylar:
    apple watch satışları durduruldu garanti dışı saatler onarılmayacak Tam Boyutta Gör
    Amerika Apple Online Store’da Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9 satışları resmen durduruldu. Yalnızca Apple Watch SE modeli satışta. Mağaza içi satışlar da 24 Aralık’tan sonra son bulacak. Daha da önemlisi garanti kapsamı dışındaki Apple Watch’lar (kanda oksijen düzeylerini ölçen Apple Watch Series 6 ve daha yeni modeller) onarılamayacak. Apple Watch’a zarar veren kullanıcılar donanım değişim programının başlayacağı günü bekleyecek. Yazılım bazlı onarımlar sürecek.

    Garantisi devam eden saatler için değişim sürecek

    Garanti kapsamındaki Apple Watch modellerinin değiştirilmesine izin verilecek. Buna hem yeni cihaz için standart bir yıllık garanti hem de uzatılmış AppleCare garantisiyle korunan cihazlar dahil. Yasaklamanın yürürlüğe girmesinden sonra müşteriler, değişim talebinde bulamayacak ancak kayış gibi aksesuarları değiştirebilecek.

    İthalat yasağı 25 Aralık'ta yürürlüğe giriyor

    ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, kandaki oksijeni algılama teknolojisine sahip Apple Watch'ların ithalatını durdurma kararı aldı. Bu, Apple'ın saatleri üretildikleri denizaşırı ülkelerden Amerika’ya getiremeyeceği anlamına geliyor. Ekim ayında ITC, Apple'ın tıbbi cihaz şirketi Masimo'ya ait kan oksijeni patentlerini ihlal ettiğini söylemişti. Yasak 25 Aralık’ta yürürlüğe girecek.

    Beyaz Saray'ın devreye girip yasağı veto etmesi durumunda Apple satışların durdurulmasını önleyebilir ancak bu henüz gerçekleşmedi. Beyaz Saray'ın karar vermek için 25 Aralık’a kadar süresi var.

    Yazılım güncellemesi hazırlanıyor

    Apple, Apple Watch'un kandaki oksijeni algılama algoritması için bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor. Şirkete göre Apple Watch'un mağaza raflarına geri getirilmesi için bu yeterli olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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