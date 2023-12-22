Amerika'da Apple Watch satışları ve değişim programı durduruldu

- Garantisi devam eden saatler için değişim sürecek
- İthalat yasağı 25 Aralık'ta yürürlüğe giriyor
- Yazılım güncellemesi hazırlanıyor
- Yorumlar
Garantisi devam eden saatler için değişim sürecek
Garanti kapsamındaki Apple Watch modellerinin değiştirilmesine izin verilecek. Buna hem yeni cihaz için standart bir yıllık garanti hem de uzatılmış AppleCare garantisiyle korunan cihazlar dahil. Yasaklamanın yürürlüğe girmesinden sonra müşteriler, değişim talebinde bulamayacak ancak kayış gibi aksesuarları değiştirebilecek.
İthalat yasağı 25 Aralık'ta yürürlüğe giriyor
ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, kandaki oksijeni algılama teknolojisine sahip Apple Watch'ların ithalatını durdurma kararı aldı. Bu, Apple'ın saatleri üretildikleri denizaşırı ülkelerden Amerika’ya getiremeyeceği anlamına geliyor. Ekim ayında ITC, Apple'ın tıbbi cihaz şirketi Masimo'ya ait kan oksijeni patentlerini ihlal ettiğini söylemişti. Yasak 25 Aralık’ta yürürlüğe girecek.
Beyaz Saray'ın devreye girip yasağı veto etmesi durumunda Apple satışların durdurulmasını önleyebilir ancak bu henüz gerçekleşmedi. Beyaz Saray'ın karar vermek için 25 Aralık’a kadar süresi var.
Yazılım güncellemesi hazırlanıyor
Apple, Apple Watch'un kandaki oksijeni algılama algoritması için bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor. Şirkete göre Apple Watch'un mağaza raflarına geri getirilmesi için bu yeterli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.