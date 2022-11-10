Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'ın tasarım bölümünde kriz var: Yeni bir Jony Ive aranıyor

    Apple, eski baş tasarımcısı Jonathan Ive'ın ayrılmasının ardından göreve Evans Hankey'i getirmişti. Ancak Hankey ile de yollar ayrıldı. Apple bir sonraki Jony Ive'ı arıyor.
    Oy Ver
    Apple'ın tasarım bölümünde kriz var: Yeni bir Jony Ive aranıyor Tam Boyutta Gör
    Bloomberg yazarı Mark Gurman'a göre Apple can sıkıcı bir kriz durumuyla karşı karşıya. Eski baş tasarımcı Jonathan Ive'ın 2019'da şirketi bırakmasının ardından görevi devralan Evans Hankey geçen ay Apple'a ayrılacağını bildirdi. Dolayısı ile şirket yeni bir baş tasarımcı seçmek zorunda ancak bu hiç de kolay değil.

    Ive uzun bir süre boyunca şirketin baş tasarımcısıydı. Deneyimli isim iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac'ler dahil olmak üzere tüm büyük Apple ürünlerinin tasarlanmasında önemli bir rol oynadı. Ancak şirketin efsaneleri arasına adını yazdıran Ive ayrıldıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi gitmedi.

    Apple'ın tasarım bölümünde kriz var: Yeni bir Jony Ive aranıyor Tam Boyutta Gör

    Cupertinolu şirket endüstriyel tasarım ve insan arayüzü tasarımına odaklanan iki ekibe sahipti. Bunlardan ilki donanım görünümüyle ilgilenirken diğeri yazılım arayüzünü denetliyordu. Ive'nin ayrılmasından sonra, her iki grup da Apple COO'su Jeff Williams'ın gözetimi altına alındı.

    Tasarım yerine maliyete odaklanıldı

    Kaynaklara göre Apple son yıllarda cihazlarının görünümüne daha az özen göstermeye başladı. Cupertinolu şirket bunun yerine maliyetleri düşürme odaklı hareket ederek Ive'ın kıdemli tasarım ekibinden kalanları memnun etmeyen bir "yol" izledi. Son kalanlar da zaten şirketten yavaş yavaş ayrılıyor.

    Apple'ın tasarım bölümünde kriz var: Yeni bir Jony Ive aranıyor Tam Boyutta Gör
    Geride bıraktığımız birkaç yıl içinde Ive'ın Apple'daki çekirdek ekibinden az 15 kişi ayrıldı. Birçoğu şu anda Ive'ın Apple'dan ayrıldıktan sonra kurduğu LoveFrom adlı şirkette çalışıyor.

    Yeni isim kim olacak?

    Apple durumu düzeltmeye çabasında ancak bir sonraki Jony Ive'ı henüz bulmuş değil. Şirket Ive döneminden kalan kıdemli endüstriyel tasarımcılardan birini seçebilir. Ancak başta Richard Howarth olmak üzere bu isimlerin sorumluluğu üstlenmeye ne kadar istekli oldukları meçhul. Sonuç olarak, Apple'ın kilit departmanlarından birinde şu an sıkıntı var.

    Apple'ın tasarım bölümünde kriz var: Yeni bir Jony Ive aranıyor Tam Boyutta Gör
    Cupertinolu teknoloji nasıl bir çözüm üreteceği belirsiz. Şirket göreve yazılım tasarımının başındaki Alan Dye'ı atamayı düşünebilir ancak bunun da donanım odaklı tasarımcıları rahatsız edebileceği söyleniyor. Dışarıdan birinin getirilmesi gibi bir seçenek olsa da Apple tasarım grubunun uzun zamandır üyesi olan bir isim "Bu kişinin şirket içinden biri olması gerekir, başka bir şirketten birini getirmek ekibin ölümü" olur diyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekayı kandıran kazak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 12 mini
    Apple iPhone 12 mini
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız