Apple'ın tasarım bölümünde kriz var: Yeni bir Jony Ive aranıyor

Tam Boyutta Gör Bloomberg yazarı Mark Gurman'a göre Apple can sıkıcı bir kriz durumuyla karşı karşıya. Eski baş tasarımcı Jonathan Ive'ın 2019'da şirketi bırakmasının ardından görevi devralan Evans Hankey geçen ay Apple'a ayrılacağını bildirdi. Dolayısı ile şirket yeni bir baş tasarımcı seçmek zorunda ancak bu hiç de kolay değil.

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Ive uzun bir süre boyunca şirketin baş tasarımcısıydı. Deneyimli isim iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac'ler dahil olmak üzere tüm büyük Apple ürünlerinin tasarlanmasında önemli bir rol oynadı. Ancak şirketin efsaneleri arasına adını yazdıran Ive ayrıldıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi gitmedi.

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Cupertinolu şirket endüstriyel tasarım ve insan arayüzü tasarımına odaklanan iki ekibe sahipti. Bunlardan ilki donanım görünümüyle ilgilenirken diğeri yazılım arayüzünü denetliyordu. Ive'nin ayrılmasından sonra, her iki grup da Apple COO'su Jeff Williams'ın gözetimi altına alındı.

Tasarım yerine maliyete odaklanıldı

Kaynaklara göre Apple son yıllarda cihazlarının görünümüne daha az özen göstermeye başladı. Cupertinolu şirket bunun yerine maliyetleri düşürme odaklı hareket ederek Ive'ın kıdemli tasarım ekibinden kalanları memnun etmeyen bir "yol" izledi. Son kalanlar da zaten şirketten yavaş yavaş ayrılıyor.

Tam Boyutta Gör Geride bıraktığımız birkaç yıl içinde Ive'ın Apple'daki çekirdek ekibinden az 15 kişi ayrıldı. Birçoğu şu anda Ive'ın Apple'dan ayrıldıktan sonra kurduğu LoveFrom adlı şirkette çalışıyor.

Yeni isim kim olacak?

Apple durumu düzeltmeye çabasında ancak bir sonraki Jony Ive'ı henüz bulmuş değil. Şirket Ive döneminden kalan kıdemli endüstriyel tasarımcılardan birini seçebilir. Ancak başta Richard Howarth olmak üzere bu isimlerin sorumluluğu üstlenmeye ne kadar istekli oldukları meçhul. Sonuç olarak, Apple'ın kilit departmanlarından birinde şu an sıkıntı var.

Tam Boyutta Gör Cupertinolu teknoloji nasıl bir çözüm üreteceği belirsiz. Şirket göreve yazılım tasarımının başındaki Alan Dye'ı atamayı düşünebilir ancak bunun da donanım odaklı tasarımcıları rahatsız edebileceği söyleniyor. Dışarıdan birinin getirilmesi gibi bir seçenek olsa da Apple tasarım grubunun uzun zamandır üyesi olan bir isim "Bu kişinin şirket içinden biri olması gerekir, başka bir şirketten birini getirmek ekibin ölümü" olur diyor.

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Apple'ın tasarım bölümünde kriz var: Yeni bir Jony Ive aranıyor