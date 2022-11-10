Apple'ın tasarım bölümünde kriz var: Yeni bir Jony Ive aranıyor

Ive uzun bir süre boyunca şirketin baş tasarımcısıydı. Deneyimli isim iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac'ler dahil olmak üzere tüm büyük Apple ürünlerinin tasarlanmasında önemli bir rol oynadı. Ancak şirketin efsaneleri arasına adını yazdıran Ive ayrıldıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi gitmedi.
Cupertinolu şirket endüstriyel tasarım ve insan arayüzü tasarımına odaklanan iki ekibe sahipti. Bunlardan ilki donanım görünümüyle ilgilenirken diğeri yazılım arayüzünü denetliyordu. Ive'nin ayrılmasından sonra, her iki grup da Apple COO'su Jeff Williams'ın gözetimi altına alındı.
Tasarım yerine maliyete odaklanıldı
Kaynaklara göre Apple son yıllarda cihazlarının görünümüne daha az özen göstermeye başladı. Cupertinolu şirket bunun yerine maliyetleri düşürme odaklı hareket ederek Ive'ın kıdemli tasarım ekibinden kalanları memnun etmeyen bir "yol" izledi. Son kalanlar da zaten şirketten yavaş yavaş ayrılıyor.
Yeni isim kim olacak?
Apple durumu düzeltmeye çabasında ancak bir sonraki Jony Ive'ı henüz bulmuş değil. Şirket Ive döneminden kalan kıdemli endüstriyel tasarımcılardan birini seçebilir. Ancak başta Richard Howarth olmak üzere bu isimlerin sorumluluğu üstlenmeye ne kadar istekli oldukları meçhul. Sonuç olarak, Apple'ın kilit departmanlarından birinde şu an sıkıntı var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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