Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın yaklaşan M1X işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı

    Teknoloji devi Apple'ın, M1 modelinin halefi olarak piyasaya sürmeye hazırlandığı M1X işlemcisinin teknik detayları sızdırıldı. Ayrıca şirket yeni işlemciler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.
    17 Şubat 2021, 13:00 (15 sa.)
    2,7b
    2
    6
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Apple'ın yaklaşan M1X işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Apple M1'in halefi M1X çipi ile ilgili detaylar bir kıyaslama sitesinde ortaya çıktı. Ancak çipin teknik özelliklerinin, yapılan bir testin sonucunda değil de, içerden sızan bilgiler doğrultusunda oluşturulduğu muhtemel.

    Ayrıca Bkz. "1 milyar kez yüklenen ve güvenlik sorunu olan Android uygulaması üç aydır güncellenmiyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple Silicon tabanlı Mac sayısı artacak: İşte yaklaşan modeller

    Apple'ın M1X çipinin 12 çekirdekli bir Apple Silikon CPU olduğu söyleniyor. M1'le karşılaştıracak olursak yeni yonga setinin 8 yerine 12 çekirdeğe sahip olacağı ve dahili GPU'sunun ise, M1'deki 8 çekirdekli GPU yerine 16 çekirdeğe sahip olacağı belirtilmiş.

    Veriler CPU Monkey adlı karşılaştırma sitesinde görüldü. Dolayısı ile bu özelliklerin doğru olup olmadığını kesin olarak belirtmek oldukça güç. Bu nedenle söz konusu sızıntıyı, yeni nesil Mac yonga setinin gerçek bir sızıntısı olmaktan ziyade, bir tahmin olarak almak daha mantıklı olacaktır.

    Apple'ın yaklaşan M1X işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Apple yeni işlemciler üzerinde de çalışıyor

    Teknik özellikler bu yıl Apple'ın yayınlayacakları ile aynı doğrultuda görünüyor. Zira "M1X", 5 nanometre üretim sürecine dayalı 3.2GHz'lik bir çip olacak. Eğer tahminler doğruysa, asıl yükseltme grafik odaklı olacak gibi görünüyor. M1X'in 16 GB maksimum belleğe sahip 16 çekirdekli bir GPU'ya sahip olabileceği gösteriliyor. Çip, M1'deki 128 yerine, 256 yürütme birimine sahip olabilir ve iki yerine üç ekranı çalıştırabilir.

    Apple'ın yeni platformunun yaklaşan 14 inç MacBook Pro, 16 inç MacBook Pro ve 27 inç iMac'te kullanılması bekleniyor. Kaynaklar, Apple'ın 16 ve 32 çekirdekli GPU'lara sahip diğer işlemciler üzerinde çalıştığına da işaret ediyor.



    Kaynakça https://www.cpu-monkey.com/en/cpu-apple_m1x-1898 https://appleinsider.com/articles/21/02/16/apple-m1x-chip-specification-prediction-appears-on-benchmark-site Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    M1 satışları zıplatıyor. Intel'e vuran vurana. AMD bir yandan, Apple bir yandan
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yıllarca sadece CPU ismi değişip hep aynı teranyei millete yediren intel bu tokatları haketmişti.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    4 435 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    AMD diz çöktürdü, Apple yere serecek galiba. Cyrix’in ahını almıştı, sonu aynı olur umarım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Intel in 11. nesil islemcileri ile bas edemeyice elbette yusuf yusuf Apple

    https://www.notebookcheck.net/Apple-M1-vs-Intel-i7-Cherry-picked-benchmarks-and-shifting-Tiger-Lake-SKUs-leave-Intel-looking-revolutionary-rather-than-evolutionary.519176.0.html



    https://www.notebookcheck.net/Intel-s-new-adverts-claim-that-Windows-laptops-are-better-options-than-Apple-MacBooks-for-content-creators-and-gamers.520021.0.html
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M Murat.Ak (Murat Ak) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    M işlemciler çok fazla ölçeklemebilir işlemciler. 8 çekirdekten başladılar (4+4) 128 e kadar çıkarlar. Fakat ilk nesil bunlar daha yavaş yavaş verirler, sonraki senelere ne satacaklar.
    Fakat Macbook pro 16 için şöyle 32 çekirdekli bir işlemci harika olurdu :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yıllarca sadece CPU ismi değişip hep aynı teranyei millete yediren intel bu tokatları haketmişti.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C CleanCoders (Fatih ) 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Apple, senden oyun konsolu için işlemciler de bekliyoruz. ucuz ve taşınabilir konsolların önü açılsın artık
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    M1 satışları zıplatıyor. Intel'e vuran vurana. AMD bir yandan, Apple bir yandan
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 8 sa. Söylentiye göre Constantine'in yeni bir dizi uyarlaması yolda: HBO Max'te yayınlanacak 8 sa. Ford, 2030'dan itibaren Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satacak 9 sa. Yangına neden olabilen 32 000 NZXT H1 kasa geri çağırılıyor 9 sa. Apple, iPhone 12 Serisi için MagSafe Power Bank geliştiriyor 9 sa. Sennheiser kulaklık bölümü satılıyor 10 sa. Zotac GPU madenciliğini destekleyen tweet attı, üstüne oyuncuları etiketledi 10 sa. Moto G30 modeli 90Hz ekran ve 5000mAh batarya ile geliyor 10 sa. Emma Stone'lu Cruella filminden ilk fragman yayınlandı 10 sa. Yenilenmiş telefon satışına TSE standardı getirildi 10 sa. Yeni nesil Mitsubishi Outlander tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 11 sa. Mac'lerdeki malware tehdidi büyümeye başladı 11 sa. Microsoft, oyunların engelli bireyler için daha ulaşılabilir olması adına yeni bir adım atıyor 12 sa. IBM, 2030 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmayı planlıyor 12 sa. PS Store'da PS Plus'a özel indirimler başladı: İşte dikkat çekenler 12 sa. iOS 14.5 ile birçok yeni emoji gelecek 13 sa. Facebook: “Apple’a acı çektirmeliyiz” 13 sa. Apple, iPhone'larda tamir süresini azaltacak bir planlama için düğmeye bastı 14 sa. Bakan Koca açıkladı: Nisan sonuna kadar 100 milyon doz aşı geliyor 14 sa. Yeni 2021 Audi A3 Sedan ve A3 Sportback Türkiye fiyatları 14 sa. Android 12'nin yeni özellikleri belli oldu: Oyun Modu ve daha fazlası 15 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple'ın yaklaşan M1X işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı Sonraki Netflix'ten DOTA animesi geliyor; ilk fragman paylaşıldı 15 sa. Dolu dolu Android TV Box - Dreamstar A2-A4 incelemesi! 16 sa. Dijital müzik platformlarından 424 milyon dolarlık rekor telif ödemesi 16 sa. PS4 özel oyunu Ghost of Tsushima'nın geliştiricisi, yeni bir açık dünya oyunu için yazar arıyor 17 sa. Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in Türkiye fiyatları belli oldu 17 sa. Yarış oyunu ATV XTrem, iOS ve Android için ücretsiz olarak yayınlandı 18 sa. AE Solar, Türkiye'ye 1 GW üretim kapasiteli güneş paneli fabrikası açıyor 18 sa. Amazon’un yüksek bütçeli online oyunu New World bir kez daha ertelendi 1 gün Bulmaca oyunu Lyxo, iOS ve Android için duyuruldu 1 gün iPad boyutunda elektrikli scooter 1 gün Dünya’nın ilk ticari uzay istasyonu projesi Axiom Space, 130 milyon dolar topladı 1 gün Apple tarafından hazırlanan 'Vakıf' uyarlamasının yayın tarihi netleşiyor 1 gün Samsung Galaxy A52'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı 1 gün Silent Hill yaratıcısının yeni korku oyunundan konsept tasarımlar paylaşıldı 1 gün RTX 3070 Ti 16 GB yeniden gündemde 1 gün Yeni Porsche 911 GT3, etkileyici özellikleriyle sahnede 1 gün 2020’de 333 milyon SSD satıldı 1 gün 1 milyar kez yüklenen ve güvenlik sorunu olan Android uygulaması üç aydır güncellenmiyor 1 gün Resident Evil Village, Resident Evil 4’ten fazlasıyla ilham alan bir oyun olacak 1 gün Peugeot Rifter'ın elektrikli versiyonu e-Rifter tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız