Apple'ın yaklaşan M1X işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı

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Apple M1'in halefi M1X çipi ile ilgili detaylar bir kıyaslama sitesinde ortaya çıktı. Ancak çipin teknik özelliklerinin, yapılan bir testin sonucunda değil de, içerden sızan bilgiler doğrultusunda oluşturulduğu muhtemel.

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Apple'ın M1X çipinin 12 çekirdekli bir Apple Silikon CPU olduğu söyleniyor. M1'le karşılaştıracak olursak yeni yonga setinin 8 yerine 12 çekirdeğe sahip olacağı ve dahili GPU'sunun ise, M1'deki 8 çekirdekli GPU yerine 16 çekirdeğe sahip olacağı belirtilmiş.

Veriler CPU Monkey adlı karşılaştırma sitesinde görüldü. Dolayısı ile bu özelliklerin doğru olup olmadığını kesin olarak belirtmek oldukça güç. Bu nedenle söz konusu sızıntıyı, yeni nesil Mac yonga setinin gerçek bir sızıntısı olmaktan ziyade, bir tahmin olarak almak daha mantıklı olacaktır.

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Apple yeni işlemciler üzerinde de çalışıyor

Teknik özellikler bu yıl Apple'ın yayınlayacakları ile aynı doğrultuda görünüyor. Zira "M1X", 5 nanometre üretim sürecine dayalı 3.2GHz'lik bir çip olacak. Eğer tahminler doğruysa, asıl yükseltme grafik odaklı olacak gibi görünüyor. M1X'in 16 GB maksimum belleğe sahip 16 çekirdekli bir GPU'ya sahip olabileceği gösteriliyor. Çip, M1'deki 128 yerine, 256 yürütme birimine sahip olabilir ve iki yerine üç ekranı çalıştırabilir.

Apple'ın yeni platformunun yaklaşan 14 inç MacBook Pro, 16 inç MacBook Pro ve 27 inç iMac'te kullanılması bekleniyor. Kaynaklar, Apple'ın 16 ve 32 çekirdekli GPU'lara sahip diğer işlemciler üzerinde çalıştığına da işaret ediyor.

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