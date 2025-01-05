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    Anlık Bildirim

    Apple Intelligence'ın depolama alanı gereksinimi arttı

    Apple'ın yapay zekası Apple Intelligence, cihaz üzerinde çalışan modeller için 4 GB depolama alanı talep ediyordu. Ancak artan yapay zeka yetenekleri bu gereksinimi 7 GB'a çıkardı.
    Apple Intelligence'ın depolama alanı gereksinimi arttı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın cihazlarında sunduğu yapay zeka paketi Apple Intelligence'ın çalışması için cihaz üzerinde belli bir alan kaplaması gerektiği biliniyor. Daha önce sizlere bu gereksinimin 4 GB olduğunu belirtmiştik. Ancak artan yapay zeka yetenekleri bu depolama alanı gereksinimlerini arttırıyor. Bu nedenle Apple artık 7 GB boş alan talep ediyor.

    Apple'ın yapay zeka modellerinin bazıları tamamen cihaz üzerinde çalıştığı için belirli bir depolama alanını işgal etmesi gerekiyor. Bu sayede yapay zeka işlemleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Geçmişte bu miktar 4 GB ile sınırlıyken, artan yapay zeka yetenekleri nedeniyle Apple bu miktarı 7 GB'a çıkardı. Apple bunu Apple Intelligence destek sayfasında belirtti.

    Depolama alanı ihtiyacı daha da artabilir

    Yeni iOS 18.2 güncellemesinde, Image Playground, Genmoji, ChatGPT desteği ve Image Wand gibi yeni özellikler eklendi. Bu hafta yayınlanması beklenen iOS 18.3 sürümüyle depolama alanı gereksinimi daha da artabilir. Dolayısıyla gelecekte daha büyük depolama alanına sahip modellere ihtiyaç artacak gibi görünüyor.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2025/01/03/apple-intelligence-now-requires-almost-double-iphone-storage/ https://support.apple.com/en-us/121115
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