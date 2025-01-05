Apple Intelligence'ın depolama alanı gereksinimi arttı

Apple'ın yapay zeka modellerinin bazıları tamamen cihaz üzerinde çalıştığı için belirli bir depolama alanını işgal etmesi gerekiyor. Bu sayede yapay zeka işlemleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Geçmişte bu miktar 4 GB ile sınırlıyken, artan yapay zeka yetenekleri nedeniyle Apple bu miktarı 7 GB'a çıkardı. Apple bunu Apple Intelligence destek sayfasında belirtti.
Depolama alanı ihtiyacı daha da artabilir
Yeni iOS 18.2 güncellemesinde, Image Playground, Genmoji, ChatGPT desteği ve Image Wand gibi yeni özellikler eklendi. Bu hafta yayınlanması beklenen iOS 18.3 sürümüyle depolama alanı gereksinimi daha da artabilir. Dolayısıyla gelecekte daha büyük depolama alanına sahip modellere ihtiyaç artacak gibi görünüyor.Kaynakça https://9to5mac.com/2025/01/03/apple-intelligence-now-requires-almost-double-iphone-storage/ https://support.apple.com/en-us/121115 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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