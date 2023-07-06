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    iOS 17 beta 3 yayınlandı: iOS 17 public beta aynı sürüm olacak

    Apple, geliştiriciler için iOS 17 beta 3 sürümü yayınladı. iOS 17 public beta öncesi son sürüm, ufak değişiklikler içeriyor.                                     
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    iOS 17 beta 3 yayınlandı işte yenilikler Tam Boyutta Gör
    iOS 17’nin ilk betası 5 Haziran’da WWDC etkinliğinden hemen sonra yayınlandı. 21 Haziran’da yayınlanan iOS 17 beta 2, AirDrop güncellemesi, Ayarlar’da değişiklikler, Apple Müzik’te şarkılar arası geçiş ayarı gibi ufak değişikliklerle geldi. 5 Temmuz’da beklenen üçüncü beta yayınlandı. İşte iOS 17 beta 3 ile gelen yenilikler:

    iOS 17 beta 3 değişiklikler, yenilikler neler?

    Apple, Son Silinenler albümünde ufak bir değişik yaptı. Ayrı Sil ve Kurtar butonları yerine, ekranın altında kurtar ve sil seçeneklerini görmek için dokunabileceğiniz üç nokta eklendi. Hiçbir fotoğraf seçilmediğinde, Tümünü Sil ve Tümünü Kurtar seçenekleri çıkıyor ancak fotoğrafları seçtiğinizde istenen fotoğrafları geri getirme veya silme seçeneği görünüyor. Bir veya daha fazla ‌Live Photo seçip düzenleme simgesine dokunursanız, yeni Video Olarak Kaydet seçeneğini göreceksiniz.

    iOS 17 beta 3 ruh hali uygulaması Tam Boyutta Gör
    Apple, Sağlık uygulamasının Ruh Hâli bölümünde küçük tasarım iyileştirmeleri yaptı. Çeşitli duyguların renkleri değiştirildi ve butonlarla arka plan artık ruh hali seçimiyle eşleşiyor. Örneğin; çok keyifsiz daha açık mor, nötr daha fazla mavi yeşil tonunda, biraz keyifli daha parlak yeşil, çok keyifli turuncu renkte gösteriliyor. Ayrıca, ruh hallerini planlı bir şekilde günlüğe kaydetmek için hatırlatıcı açma seçeneği vardır.

    Apple Music uygulamasında artık şarkıya katkıda bulunanların bilgileri gösteriliyor. Çalan, aranan veya çalma listesindeki bir şarkının yanında üç noktalı simgeye dokunarak görülebiliyor. Katkıda bulunanlar, tüm performans sanatçılarını, bestecileri, prodüksiyon ve teknik ekibi gösteriyor. Bu bölüm aynı zamanda standart açılır menüden kaldırılan şarkı sözlerinin tamamını görme seçeneğini içeriyor ve kayıpsız veya Dolby Atmos gibi mevcut ses kalitesi hakkında bilgi sunuyor.

    iOS 17 beta 3 Home uygulaması Tam Boyutta Gör
    Ev uygulamasını açtığınızda yenilikleri gösteren ekranla karşılıyorsunuz.  Birden çok rengi ve tonu destekleyen ışıklar için rengi hızlı bir şekilde değiştirmenizi sağlayan seçenekler var. Renk seçenekleri Denetim Merkezi’nde de çıkıyor. Önceki ay kontrol edilen ışıklar yeni Etkinlik Geçmişi’nden görülebiliyor. Etkinlik Geçmişi, akıllı kilitler, garaj kapıları ve ev güvenlik sistemleri için etkinlikleri gösteriyor.

    iOS 17 public beta ne zaman çıkacak?

    Apple’ın yakında tüm kullanıcıların erişimine açacağı iOS 17 public beta, muhtemelen ‌iOS 17‌ beta 3 sürümün aynısı olacak. Apple, Temmuz ayı başlarında iOS 17 herkese açık betanın yayınlanacağını söylediğinden beta programının çok yakında başlatılması kuvvetle muhtemel.

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    mk148a 4 saat önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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