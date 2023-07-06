iOS 17 beta 3 yayınlandı: iOS 17 public beta aynı sürüm olacak

iOS 17 beta 3 değişiklikler, yenilikler neler?
Apple, Son Silinenler albümünde ufak bir değişik yaptı. Ayrı Sil ve Kurtar butonları yerine, ekranın altında kurtar ve sil seçeneklerini görmek için dokunabileceğiniz üç nokta eklendi. Hiçbir fotoğraf seçilmediğinde, Tümünü Sil ve Tümünü Kurtar seçenekleri çıkıyor ancak fotoğrafları seçtiğinizde istenen fotoğrafları geri getirme veya silme seçeneği görünüyor. Bir veya daha fazla Live Photo seçip düzenleme simgesine dokunursanız, yeni Video Olarak Kaydet seçeneğini göreceksiniz.
Apple Music uygulamasında artık şarkıya katkıda bulunanların bilgileri gösteriliyor. Çalan, aranan veya çalma listesindeki bir şarkının yanında üç noktalı simgeye dokunarak görülebiliyor. Katkıda bulunanlar, tüm performans sanatçılarını, bestecileri, prodüksiyon ve teknik ekibi gösteriyor. Bu bölüm aynı zamanda standart açılır menüden kaldırılan şarkı sözlerinin tamamını görme seçeneğini içeriyor ve kayıpsız veya Dolby Atmos gibi mevcut ses kalitesi hakkında bilgi sunuyor.
iOS 17 public beta ne zaman çıkacak?
Apple’ın yakında tüm kullanıcıların erişimine açacağı iOS 17 public beta, muhtemelen iOS 17 beta 3 sürümün aynısı olacak. Apple, Temmuz ayı başlarında iOS 17 herkese açık betanın yayınlanacağını söylediğinden beta programının çok yakında başlatılması kuvvetle muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)