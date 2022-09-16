Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, iOS 16 ile gelen pil yüzdesini daha fazla modele getiriyor

    Yakın zamanda merakla beklenen iPhone 14 ailesini tanıtan Apple, iOS 16 ile birlikte gelen pil yüzdesi desteğini daha fazla modele getiriyor. İşte o modeller   
    Oy Ver

    Apple, iOS 16 ile gelen pil yüzdesini daha fazla modele getiriyor
    Tam Boyutta Gör

    iPhone 14 ailesinin tanıtımı ile birlikte gündemde yer almaya devam eden Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iOS 16 güncellemesini kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni sürüm ile iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 Mini ve iPhone 13 Mini hariç tüm Face ID'li iPhone modellerine pil yüzdesini etkinleştirme özelliği getiren teknoloji devi, yeni özelliği daha fazla cihazda kullanıma sunacak.

    Tüm modellere geliyor

    Bildirilenlere göre iOS 16.1 beta sürümünü test etmeye başlayan birçok kullanıcı, yeni pil yüzdesi özelliğinin desteklenmeyen telefonlara da eklendiğini keşfetti. Bununla beraber iPhone XR, iPhone 11 ve iPhone Mini sahiplerinin gelecek sürüm güncellemesinde yeni özelliğe kavuşacaklarını söyleyebiliriz. 

    Bilindiği üzere Apple, Face ID'nin ekranda büyük bir yer kaplaması sebebiyle iPhone X ve daha üst modellerin durum çubuğundan pil yüzdesini kaldırmıştı. Yeni değişiklik birçok kullanıcı tarafından eleştiri alırken, pil yüzdesi yalnızca kontrol merkezi üzerinden erişilebilir hale getirildi. iOS 16 sürümü ile bu durumu tersine çeviren Cuppertino devi, görünüşe göre kullanıcılara kulak vermeye devam edecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Peugeot E-308

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2.3
    Monster Abra A5 V17.2.3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız