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iPhone 14 ailesinin tanıtımı ile birlikte gündemde yer almaya devam eden Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iOS 16 güncellemesini kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni sürüm ile iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 Mini ve iPhone 13 Mini hariç tüm Face ID'li iPhone modellerine pil yüzdesini etkinleştirme özelliği getiren teknoloji devi, yeni özelliği daha fazla cihazda kullanıma sunacak.

Tüm modellere geliyor

Bildirilenlere göre iOS 16.1 beta sürümünü test etmeye başlayan birçok kullanıcı, yeni pil yüzdesi özelliğinin desteklenmeyen telefonlara da eklendiğini keşfetti. Bununla beraber iPhone XR, iPhone 11 ve iPhone Mini sahiplerinin gelecek sürüm güncellemesinde yeni özelliğe kavuşacaklarını söyleyebiliriz.

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Bilindiği üzere Apple, Face ID'nin ekranda büyük bir yer kaplaması sebebiyle iPhone X ve daha üst modellerin durum çubuğundan pil yüzdesini kaldırmıştı. Yeni değişiklik birçok kullanıcı tarafından eleştiri alırken, pil yüzdesi yalnızca kontrol merkezi üzerinden erişilebilir hale getirildi. iOS 16 sürümü ile bu durumu tersine çeviren Cuppertino devi, görünüşe göre kullanıcılara kulak vermeye devam edecek.

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Apple, iOS 16 ile gelen pil yüzdesini daha fazla modele getiriyor