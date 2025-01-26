Apple, iOS 18'in kullanım oranını ilk defa açıkladı

Tüm iPhone'ların %68'inde yüklü
Apple'a göre iOS 18, uyumlu olan tüm iPhone'ların %68'ine ve son dört yılda piyasaya sürülen tüm iPhone modellerinin %76'sına yüklendi. iOS 17'nin kullanım oranı %19, daha eski sürümlerin kullanım oranı ise %13 olarak belirtiliyor. Yeni yapay zeka özellikleri nedeniyle kullanıcıların önceki güncellemelere göre iOS 18'e çok daha hızlı geçeceğine inanılıyordu, ancak durumun öyle olmadığı görülüyor.
iPadOS 18'e gelince, son dört yılda piyasaya sürülen iPad'lerin %63'ü iPadOS 18 çalıştırıyor. iPadOS 17'nin kullanım oranı %27 iken daha eski sürümler %10 oranında kullanılıyor. iPadOS 18'in benimsenme oranı da daha önceki sürümlerden daha yüksek değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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