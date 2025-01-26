Tam Boyutta Gör Apple, geçen yılın Eylül ayında iPhone 16 ile kullanıma sunduğu iOS 18'in kullanım oranlarını ilk defa paylaştı. Buna göre iOS 18, son dört yılda piyasaya sürülen iPhone'ların %76'sında yüklü durumda.

Tüm iPhone'ların %68'inde yüklü

Apple'a göre iOS 18, uyumlu olan tüm iPhone'ların %68'ine ve son dört yılda piyasaya sürülen tüm iPhone modellerinin %76'sına yüklendi. iOS 17'nin kullanım oranı %19, daha eski sürümlerin kullanım oranı ise %13 olarak belirtiliyor. Yeni yapay zeka özellikleri nedeniyle kullanıcıların önceki güncellemelere göre iOS 18'e çok daha hızlı geçeceğine inanılıyordu, ancak durumun öyle olmadığı görülüyor.

Tam Boyutta Gör Karşılaştırma yapmak gerekirse, iOS 17 geçen yıl aynı zamanda cihazların %76'sına yüklenmişti. iOS 16 ise aynı zaman diliminde cihazların %81'ine yüklenmişti. Dolayısıyla iOS 18'in benimsenme oranı diğer sürümlerden pek farklı değil.

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iPadOS 18'e gelince, son dört yılda piyasaya sürülen iPad'lerin %63'ü iPadOS 18 çalıştırıyor. iPadOS 17'nin kullanım oranı %27 iken daha eski sürümler %10 oranında kullanılıyor. iPadOS 18'in benimsenme oranı da daha önceki sürümlerden daha yüksek değil.

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Apple, iOS 18'in kullanım oranını ilk defa açıkladı