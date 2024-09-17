Apple'dan iPad'lere dev güncelleme: İşte iPadOS 18'deki tüm yenilikler

- Ana Ekran
- Fotoğraflar
- Mesajlar
- Denetim Merkezi
- Kilitli Ekran
- Notlar
- Hesap Makinesi
- Oyun oynama
- Safari
- Parolalar
- SharePlay
- Freeform
- iPad için tasarlandı
- Gizlilik
- Harita
- Apple TV uygulaması
- Diğer özellikler ve iyileştirmeler
- Yorumlar
Ana Ekran
- Esnek yerleştirme sayesinde uygulama simgeleri ve araç takımları, her sayfada ideal yerleşimi yaratmak üzere ana ekrandaki herhangi bir açık pozisyona (alt veya yan tarafa) yerleştirilebilir.
- Koyu simgeler ana ekranınıza daha koyu bir estetik görünüm verir ve iPad’iniz Koyu Mod’a geçtiğinde otomatik olarak uyum sağlayabilir veya her zaman koyu görünebilir.
- Renk tonlaması, uygulama simgelerine ve araç takımlarına herhangi bir renk uygulamanıza veya iPadOS’in duvar kâğıdınızı tamamlayan bir renk önermesine olanak tanır.
- Büyük simgeler, altlarındaki adı kaldırarak ekranınızdaki tüm uygulama simgelerinin ve araç takımlarının daha büyük görünmesini sağlar.
Fotoğraflar
- Yeniden tasarlanmış Fotoğraflar uygulaması, her şeyi tek bir görünümde sunan basitleştirilmiş bir yerleşimle şimdiye kadarki en büyük güncellemeyi içeriyor.
- Koleksiyonlar, arşivinizi kolaj, ızgara veya anı olarak ya da bir harita üzerinde göz atılabilecek şekilde, yararlı konulara göre otomatik olarak düzenler.
- Özelleştirme seçenekleri; Koleksiyonlar satırı eklemenize, silmenize ve satırların sırasını değiştirmenize ve kolayca erişebilmek için sadece istediğiniz öğeleri İğnelenmiş Koleksiyonlar’a eklemenize olanak tanır.
- Kişiler ve Evcil Hayvanlar’daki Gruplar, sıkça birlikte görünen favori kişilerinizin veya evcil hayvanlarınızın fotoğraflarını içerir.
- Geziler, seyahatlerinizi otomatik olarak koleksiyonlar şeklinde düzenleyerek her bir geziyi tekrar anımsamanızı sağlar.
- Son Günler, güne göre düzenlenmiş son fotoğraflarınızı ekran resimleri gibi fazlalıklar olmadan görüntülemenizi sağlar.
- Izgaradaki Filtrele düğmesi, belirli ortam türlerine veya favorilerinize göre filtreleyerek ya da ekran resimlerini görüntüden gizleyerek karışıklığı azaltmanıza yardımcı olur.
- Video hızı denetimi, yüksek kare hızına sahip video içeriklerini giriş ve çıkış noktalarıyla yavaşlatmanıza olanak tanır.
- Diğer bölümü; Belgeler, Makbuzlar, QR Kodları vb. ile yakın zamanda düzenlediğiniz, görüntülediğiniz ve paylaştığınız öğeler gibi yararlı başka koleksiyonlar içerir.
- Diğer’deki Kurtarılanlar albümü, aygıtınızda olan ama kilitli bir albümdeki veri tabanı bozulması nedeniyle daha önce görünür olmayan görüntüleri ortaya çıkarır.
Mesajlar
- Metin efektleri; iMessage’da her harfi, sözcüğü, ifadeyi veya emojiyi patlama, dalgalanma ve aşağı yukarı gibi dinamik, hareketli efektlerle görsel olarak büyüterek yazışmalarınızı canlandırır.
- Metin biçimleme; iMessage’da herhangi bir harfe, sözcüğe veya ifadeye kalın, altı çizgili, italik ve üstü çizgili stillerini eklemenizi sağlar.
- Emoji ve çıkartma Tapback’leri, sizin ve arkadaşlarınızın en çok gönderdiğiniz Tapback’lere tek bir kaydırma ile erişerek mesajları emoji veya çıkartma ile yanıtlamanıza olanak tanır.
- Sonra Gönder, bir mesaj oluşturup daha sonra gönderilmek üzere zamanlamanızı sağlar.
Denetim Merkezi
- Yeniden tasarlanmış Denetim Merkezi; kullanışlı denetim gruplarını, denetimleri istediğiniz gibi düzenleyebilme özelliğini ve üçüncü parti uygulama denetimleri desteğini içerir.
- Sağ kenardan sürekli kaydırarak denetim gruplarına (en sık kullandığınız denetimler, Ev denetimleri, Ortam Çalma ve Bağlantı da dahil) erişilebilir. Yepyeni gruplar oluşturma seçeneği de vardır.
- Denetim galerisi, doğrudan seçtiğiniz gruba ekleyebileceğiniz, üçüncü parti uygulama denetimleri de dahil kullanılabilen tüm denetimleri görüntüler.
- Büyüklüğü değiştirilebilen denetimler, Denetim Merkezi’nin içinde denetimin sağ alt köşesinden sürüklemenize izin verir.
Kilitli Ekran
- Özel kilitli ekran denetimleri, favori uygulamalarınızdan denetim galerisindeki denetimleri seçmenize olanak tanır.
- Font seçenekleri; saati 10 yeni rakam sistemiyle (Bengal, Gücerat, Gurmukhi, Kannada, Malayalam, Meitei, Odia, Ol Chiki, Telugu ve Urdu) özelleştirmenizi sağlar.
Notlar
- Matematik Notları, klavyeyle veya Apple Pencil’ınızla yazarken ifadeler ve denklemler girip bunları notunuzda çözdürmenize olanak tanır.
- Hesap Makinesi’ndeki Matematik Notları, Notlar uygulamanızla otomatik olarak eşzamanlanarak Matematik Notları akıllı klasöründe görünür.
- Ses kayıtları, doğrudan notun içinden başlatılabilir ve ilgili yorumlar, yapılacaklar listeleri ve belgelerle tutulur.
- İçeriği gizlenebilir bölümler, uzun notlardaki metinleri sadeleştirmenize ve gizlemenize yardımcı olur; en metin ağırlıklı notlarınızı hafifletmek için bölüm başlığının yanına dokunmanız yeterli.
- Notunuzdaki metinleri beş renk seçeneğiyle vurgulama özelliği metinlerinizin göze çarpmasını sağlar.
Hesap Makinesi
- Matematik Notları; ifadeleri değerlendirmenize, değişkenler atamanıza ve hatta matematiksel ifadeleri sadece klavyeyle veya elle yazarak grafiklerini çizmenize olanak tanır.
- Yazdığınız matematik ifadelerini doğal bir şekilde çözün. Matematik Notları, bir denklemi yatay olarak, hatta Apple Pencil’ı kullanarak düşey olarak yazıp bir eşittir işareti yazdığınızda ifadelerinizi satır içinde çözer.
- Matematik Notları’nda klavyeyle yazılan matematik ifadelerini çözün veya Mesajlar ve Mail gibi başka uygulamalara matematik ifadeleri yazıp sonuçlarını klavyenizde öneriler olarak görün.
- Değişkenler, harflere ve sözcüklere bir değer atamanıza (“x=10” gibi) izin verir ve daha sonra bir ifadeyi veya grafiği ve denklemi hızlıca çözmek için kullanılabilir.
- Grafikler, elle veya klavyeyle yazılmış denklemleri görselleştirmenize yardımcı olur, büyütülebilir, kaydırılabilir, büyüklüğü değiştirilebilir veya aynı anda birden fazla denklemi gösterecek şekilde birleştirilebilir.
- Geçmiş, önceki hesaplamalarınızı göstererek onlara hızla geri dönebilmenize ya da diğer uygulamalarda kullanmak üzere sonuçları kopyalamanıza olanak tanır.
- Birim Dönüştürmeleri; uzunluk, ağırlık, para birimi ve benzeri birim kategorilerini hızlı bir şekilde dönüştürmenizi sağlar.
Oyun oynama
- Oyun Modu, en yüksek kare hızlarını uzun süre korumak için arka plan etkinliklerini en az indirmesinin yanı sıra oyun kumandaları ve AirPods gibi kablosuz aksesuarlarda yanıt verebilirliği önemli ölçüde artırır.
Safari
- Dikkat Dağıtıcı Denetimi, web sayfasında dolaşırken rahatsız edici bulduğunuz öğeleri gizlemenize yardımcı olur.
Parolalar
- Parolalar uygulaması, web sitelerine ve uygulamalara yönelik kimlik bilgilerinizin tümünü tek bir yerde görmenize olanak tanıyarak parolalarınıza, geçiş anahtarlarınıza, Wi-Fi parolalarınıza ve doğrulama kodlarınıza erişmeyi daha da kolaylaştırır.
- İki faktörlü kimlik doğrulama için doğrulama kodları doğrudan Parolalar uygulamasında ayarlanabilir. Böylece onları kolayca kopyalayabilir veya kimlik doğrulama uygulamasını açmadan Safari’de otomatik doldurabilirsiniz.
- Güvenli eşzamanlama, Parolalar’a kaydedilen hesaplarınızın uçtan uca şifreleme kullanılarak iCloud ile sorunsuz bir şekilde eşzamanlanmasını garantiler. Böylece bu hesaplara diğer aygıtlarınızda da erişebilirsiniz.
- Windows aygıtlarında parolalarınıza erişebilmek için iCloud Parolaları uygulaması aracılığıyla Windows desteği.
SharePlay
- Paylaşmasını İste, birinin Mesajlar’da veya FaceTime araması sırasında ekranını sizinle paylaşmasına olanak tanır.
- Vurgulamak için çizme özelliği, doğrudan sizinle paylaşılan ekrana dokunup çizmenize olanak tanıyarak arkadaşlarınıza ve ailenize kendi ekranlarında doğru eylemleri gerçekleştirmelerine yardımcı olur.
- Uzaktan denetim, doğrudan yardım etmenize olanak tanır. Kişilerin aygıtını uzaktan denetlemek için izin isteyebilir ve eylemleri kendiniz gerçekleştirebilirsiniz Yalnızca bilinen kişiler denetim isteğinde bulunabilir ve aygıt sahibinin eylemleri uzaktakilerin eylemlerine göre her zaman önceliklidir.
Freeform
- Sahneler, içeriklerinizi bölümler hâlinde düzenleyip sonra da bunları kaydetmenize, etiketlemenize ve istediğiniz gibi sıralamanıza olanak tanır.
- Panonuzun bir kopyasını, herkesin kendi iPhone’unda, iPad’inde veya Mac’inde kullanabileceği bir bağlantıyla gönderin.
- El Yazısı Tanıma, panonuzdaki el yazısını seçmenizi, aramanızı, çevirisini yapmanızı ve metin olarak kopyalamanızı sağlar.
- İyileştirilmiş Diyagram Çizme, herhangi bir yere sabitlenebilen manyetik bağlantı çizgileriyle nesneleri birleştirmenize olanak tanır.
- Izgaraya Hizala, panonuzun içeriğini daha hassas bir şekilde hizalamanızı kolaylaştırır.
- Matematik Sonuçları, eşittir işareti içeren temel veya bilimsel bir ifade yazmanıza olanak tanır; sonuçları panonuza eklenmiş veya satır içinde öneri olarak görürsünüz.
iPad için tasarlandı
- Yeniden tasarlanmış sekme çubuğu, uygulamanızdaki içeriklerin üst tarafında serbest durumdadır. Böylece siz önemli şeylere odaklanırken favori sekmeleriniz de kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde durur.
- Güncellenmiş kenar çubuğu, uygulamalarınızda daha fazla şeye erişmenizi sağlar. Sekme çubuğundan güncellenmiş kenar çubuğuna kolayca geçiş yaparak uygulama işlevlerinizin daha derinlerine (Müzik’teki listelerinizin listesi veya Apple TV uygulamasındaki favori kanallarınızın tümü gibi) inmenize olanak tanır.
- Güncellenmiş Belge Tarayıcı, uygulamalara farklı ve yeni bir görünüm verirken aynı zamanda Pages, Numbers, Keynote ve Swift Playgrounds uygulamalarında son kullandığınız belgelere daha hızlı geri dönmenize de yardımcı olur.
- Uygulamalarınızdaki zarif canlandırmalar ve akıcı hareketler onların daha da hoş, duyarlı ve eğlenceli hissedilmesini sağlar.
Gizlilik
- Kilitli uygulamalar, açılmaları için Face ID, Touch ID veya parolanızı gerektirerek ve içerikleri aramada, bildirimlerde ve sistemin diğer yerlerinde gizleyerek hassas uygulamalarınızı ve içlerindeki bilgileri korumanızı sağlar.
- Gizli uygulamalar, kilitli uygulamalarla aynı korumalara sahiptir; ek olarak bu uygulamalar aynı zamanda kilitli olan yeni bir gizli uygulamalar klasörüne yerleştirilir ve bu uygulamalardan herhangi bir bildirim veya arama da almazsınız.
- İyileştirilmiş Kişiler izni, bir uygulamayı hangi kişilerle paylaşacağınızı seçmenize izin verir.
- İyileştirilmiş Bluetooth eşleme, aksesuarlarınızı gizli tutarak sorunsuz bir şekilde eşlemenize olanak tanır.
Harita
- Parkta doğa yürüyüşleri, yaşadığınız yerde düzenli egzersiz rutinleri, tatildeyken yürüyüş turları ve daha birçok şey için sadece birkaç dokunuşla özel yürüyüş ve doğa yürüyüşü güzergâhları yaratılabilir.
- Yerler Arşivi, kaydettiğiniz tüm yerleri, rehberleri ve doğa yürüyüşü güzergâhlarını kolay erişim için tek bir yerde birleştirir.
Apple TV uygulaması
- Ekrandakiler, her bir canlı çekim Apple TV+ filmi ve şovu için ekranda izlediklerinizi tamamlayan gerçek zamanlı bilgiler sunar.
- Diyalogları İyileştir, özellikle yüksek sesli efektler veya müzikler çalarken ekranda söylenenleri daha net duymanızı sağlar.
- Altyazılar tam zamanında, örneğin içerik dili aygıtınızın diliyle eşleşmediğinde, sesi kapattığınızda veya bir programı izlerken geri atladığınızda otomatik olarak görünür.
Diğer özellikler ve iyileştirmeler
- Takvim, etkinliklerinizin yanı sıra anımsatıcılar yaratmanızı, görüntülemenizi, düzenlemenizi ve tamamlamanızı da sağlar.
- Anımsatıcılar’daki Son Silinenler listesi, silinen anımsatıcıları görüntülemenizi ve kurtarmanızı sağlar.
- Ev uygulamasındaki Konuk erişimi; kilitler, garaj kapıları ve alarm sistemleri için ziyaretçilere tarih ve saat bazında erişim sunmanıza olanak tanır.
- Onarım Yardımcısı, aygıtınızda bir onarımdan sonra değiştirilen orijinal Apple parçalarını ayarlamanızı ister (M2 çipli iPad Air modelleri ve M4 çipli iPad Pro modelleri).
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...