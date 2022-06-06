Samsung, OLED üretimini genişletiyor: Apple iPad ve MacBook'ta kullanılabilir

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda OLED panel üretiminde önde gelen firmalardan biri olan Samsung, yakında tablet ve dizüstü bilgisayarlar için daha büyük boyutlarda OLED panel üretimine başlayabilir.

iPad ve Macbook'lar OLED panele geçiyor

TheElec tarafından bildirilenlere göre büyük boyutlu panel üretimini mevcut üretim hatlarında gerçekleştirmeyi düşünen ancak planlarını değiştiren Samsung, yeni bir üretim hattı oluşturacak. Bununla birlikte Cupertino merkezli Apple ile görüşmeleri sürdüren şirketin, 2025 yılında tanıtılacak Macbook modelleri için OLED panel tedariki sağlaması bekleniyor.

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Bilindiği üzere günümüz iPhone modellerinde Samsung üretimi OLED panellere yer veren Apple, Macbook ve iPad’lerde Mini-Led ve IPS panelleri kullanıyor. Bu panellere kıyasla herhangi bir arka aydınlatmaya sahip olmayan OLED teknolojisi, Apple cihazlar için daha iyi bir kontrast oranı ve pil ömrü gibi artılar sunacak.

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