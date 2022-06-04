Apple’a kötü haber: Avrupa Birliği, USB-C yasasını onaylamak üzere

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Elektronik atıkları azaltmak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek isteyen Avrupa Birliği, uzun yıllardır şarj girişlerini standartlaştırmak istiyordu. USB-C teknolojisinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile USB-C en iyi seçenek oldu. Geçtiğimiz ay Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen USB-C'yi zorunlu yapacak yeni yasa, çok yakında yürürlüğe girebilir. Avrupa Milletvekilleri, 7 Haziran’da toplanacak ve USB-C konusunda kesin bir karar verecek.

Telefon, tabletler ve kulaklıklar USB-C ile gelecek

Avrupa Birliği’nin yeni yasası kabul edilirse üye ülkelerde satılan bütün akıllı telefonlar, tabletler ve kulaklıklar USB-C girişi ile gelmek zorunda olacak. Apple Watch ve Galaxy Watch gibi yalnızca kablosuz şarj destekleyen cihazlar ise kuralın dışında tutuluyor. USB-C yasasının yürürlüğe girmesi ile ilgili detaylar henüz bilinmiyor ancak 7 Haziran’da açıklanacaktır. Ancak geçişin kolaylaştırılması için büyük ihtimal firmalara bir süre verilecektir ve kurallar yumuşatılacaktır.

Avrupa Parlamentosu tek tip şarj girişi önerisini onayladı 1 ay önce eklendi

Apple, daha önce USB-C zorunluluğun karşı çıkmıştı ve Avrupa Birliği’ni USB-C yasasının yeniliklere karşı olacağı konusunda uyarmıştı. Ancak son zamanlarda Apple’ın iPhone 15 serisi ile beraber USB-C teknolojisine geçeceği hakkında bilgiler geliyordu. Bu doğrultuda iPhone 14 serisi büyük ihtimalle Lightning girişi sunan son iPhone olacaktır.

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Avrupa Birliği USB-C yasasını gelecek hafta onaylayabilir