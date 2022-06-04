Apple’a kötü haber: Avrupa Birliği, USB-C yasasını onaylamak üzere

Elektronik atıkları azaltmak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek isteyen Avrupa Birliği, uzun yıllardır şarj girişlerini standartlaştırmak istiyordu. USB-C teknolojisinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile USB-C en iyi seçenek oldu. Geçtiğimiz ay Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen USB-C'yi zorunlu yapacak yeni yasa, çok yakında yürürlüğe girebilir. Avrupa Milletvekilleri, 7 Haziran’da toplanacak ve USB-C konusunda kesin bir karar verecek.
Telefon, tabletler ve kulaklıklar USB-C ile gelecek
Avrupa Birliği’nin yeni yasası kabul edilirse üye ülkelerde satılan bütün akıllı telefonlar, tabletler ve kulaklıklar USB-C girişi ile gelmek zorunda olacak. Apple Watch ve Galaxy Watch gibi yalnızca kablosuz şarj destekleyen cihazlar ise kuralın dışında tutuluyor. USB-C yasasının yürürlüğe girmesi ile ilgili detaylar henüz bilinmiyor ancak 7 Haziran’da açıklanacaktır. Ancak geçişin kolaylaştırılması için büyük ihtimal firmalara bir süre verilecektir ve kurallar yumuşatılacaktır.
Apple, daha önce USB-C zorunluluğun karşı çıkmıştı ve Avrupa Birliği’ni USB-C yasasının yeniliklere karşı olacağı konusunda uyarmıştı. Ancak son zamanlarda Apple’ın iPhone 15 serisi ile beraber USB-C teknolojisine geçeceği hakkında bilgiler geliyordu. Bu doğrultuda iPhone 14 serisi büyük ihtimalle Lightning girişi sunan son iPhone olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.