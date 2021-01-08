Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iPhone 15'e kadar akıllı telefonlarının kamera lenslerini güncellemeyecek

    Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, 2023 yılına kadar akıllı telefonlardaki kamera lensleri konusunda önemli bir güncelleme planlamıyor. Şirket son olarak iPhone 12'de 7P lens sunmuştu.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    4,2b
    4
    16
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Apple, iPhone 15'e kadar akıllı telefonlarının kamera lenslerini güncellemeyecek
    Tam Boyutta Gör

    Apple ile ilgili öngörüleri ile tanıdığımız TF International analisti Ming-Chi Kuo yine Cupertinolu şirketle ilgili bazı bilgiler paylaştı. Deneyimli analist, Apple'ın 2023 yılına kadar akıllı telefonlardaki kamera lensleri konusunda önemli bir güncelleme planlamadığını söyledi.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone SE 3 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

    Ayrıca Bkz. "Windows 10'da silinen dosyaları kurtarmak daha kolay hale geliyor"

    Kuo'nun bahsettiği tarih iPhone 15'in çıkışına denk geliyor. Geçen yıl Apple, iPhone 12'nin geniş açılı modülünde 7P (yedi bileşenli) lens kullanmıştı. Şirket böylelikle 6P lens kullanan iPhone 11'e kıyasla önemli bir yükseltmeye imza atarak kullanıcılara daha iyi bir kamera konfigürasyonu sundu.

    Apple, iPhone 15'e kadar akıllı telefonlarının kamera lenslerini güncellemeyecek
    Tam Boyutta Gör

    7P lens performansı arttırdı

    iPhone 12'lerde yer verilen 7P lens, Apple'ın f/1.6 diyafram açıklığı kullanmasına ve düşük ışık koşullarında çekilen fotoğrafların kalitesini iyileştirmesine izin verdi. Görünüşe bakılırsa şirket sonraki akıllı telefonlarda 7P lens kullanmaya devam edecek.

    Apple'ın telefoto dahil olmak üzere diğer kameralarda da bu uygulamaya geçeceği belirtiliyor. Yani şirket sonuç olarak tüm iPhone kameralarında 7P lense yer verecek. 2023 yılı itibarıyla sahneye çıkacağını varsaydığımız iPhone 15'te ne gibi bir kamera yükseltmesine tanık olacağımızı ise zaman gösterecek.



    https://appleinsider.com/articles/21/01/08/apple-unlikely-to-upgrade-iphone-camera-lenses-until-2023-kuo-says Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    macromedia21 (Onur SEVEN) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen _magnetar_
    Selamlar, haberin son paragrafında şöyle bir ifade var:

    "2023 yılı itibarıyla sahneye çıkacağını varsaydığımız iPhone 15'te ne gibi bir kamera yükseltmesine tanık olacağımızı ise zaman gösterecek."

    Varsayım olarak bahsediyorum, elbette 2023'te hangi modelin piyasaya sürüleceğini bilmek mümkün değil. Dolayısı ile varsayım olduğunu net şekilde belirttiğimi düşünüyorum.

    Kolaylıklar.
    Selamlar, haberin son paragrafında şöyle bir ifade var: "2023 yılı itibarıyla sahneye çıkacağını varsaydığımız iPhone 15'te ne gibi bir kamera yükseltmes...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    MetalWave (serdar günaydın) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    iphone lens konusunda başarılı, çektiği fotolar diğer telefonlara göre keskin. lumia 1020 bunlardan çok daha keskin ve büyük sensörlüydü.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    JourneyToTheWest 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Önce 3.5mm jack'ı kaldır, sonra kutudan şarj cihazını çıkar.15te de aslında kamerayı telefondan çıkarsa isabet olur.Ayrıca satsın çevre dostu isimli duyarın arkasına sığınarak.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    _magnetar_ (Kemal Ezen) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    2023 yılında iPhone 15 çıkacağından emin gibi yazmış editör arkadaş. Ya 12S, 13S, 14S gibi bir model çıkarsa? iPhone 15'in 2023 yılında piyasaya çıkacağından nasıl bu kadar eminsin?
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    macromedia21 (Onur SEVEN) 1 gün ( Mesaj Silindi ) _magnetar_
    Selamlar, haberin son paragrafında şöyle bir ifade var:

    "2023 yılı itibarıyla sahneye çıkacağını varsaydığımız iPhone 15'te ne gibi bir kamera yükseltmesine tanık olacağımızı ise zaman gösterecek."

    Varsayım olarak bahsediyorum, elbette 2023'te hangi modelin piyasaya sürüleceğini bilmek mümkün değil. Dolayısı ile varsayım olduğunu net şekilde belirttiğimi düşünüyorum.

    Kolaylıklar.
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu sitede asgari ücretle çalışıp 20 bin liralık iphone 12 pro max alan birini gördüm :)
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Technotronic
    O arkadaşın telefonunu düşürüp kırdığını hayal et
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    the most important thing 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Technotronic
    KAÇAK değilse ben bir şey bilmiyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Nasıl olsa biz kekolar almaya devam, 12 pro max var artık 13 çıksın diye sabırsızlanıyorum..
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cenkakay08 (cenk akay) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Cem300
    Bizim kekolarla ne alakası var? Bütün satışın yüzde 1 i etmez bizde satılan iphone miktarı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Solitaire'den ilham alan kart oyunu Fisherman, mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün Path of Exile 2'nin 2022'de çıkması bekleniyor 1 gün Zack Snyder'ın zombi-soygun temalı yeni Netflix filmi Army Of The Dead'ten görseller paylaşıldı 1 gün İkinci el araçlardaki fiyat düşüşü tüketiciyi satın almaya yöneltmedi 1 gün İlk QLED ekranlı Chromebook modeli tanıtıldı 1 gün Metacritic, 2020'nin en iyi oyunlarını açıkladı 1 gün Lenovo IdeaPad 5G ile sürekli internete bağlanın 1 gün Bankalar arasında 7/24 para transferi dönemi başladı 1 gün Acer HDMI 2.1li 4K 144Hz monitörünü duyurdu 1 gün AMD’nin 32 çekirdekli EPYC işlemcisi Intel’in 2x28 çekirdekli işlemcilerine meydan okuyor 1 gün Lenovo Yoga AIO 7 oyuncular özelinde hazırlandı 1 gün Disney Plus'ın ilk Marvel dizisi geliyor: WandaVision haftaya ilk iki bölümüyle başlayacak 1 gün Haftalık Film Önerisi 09: Sibel 1 gün Oyun yapımının arka planına odaklanan "Kan Ter ve Pikseller" isimli kitap çıktı; %50 indirim var 1 gün Huawei'nin yeni otomobil ekranı 60 saniyede tükendi 1 gün TikTok, Türkiye’ye temsilci atayacağını duyurdu 1 gün LG webOS 6.0 tanıtıldı: webOS 6.0 ile gelen yenilikler neler? 1 gün PS5 özel oyunu Returnal'ın yeni oynanış videosu paylaşıldı ve DualSense'i nasıl kullanacağı detaylandırıldı 1 gün Dünyanın en tuhaf bilgisayarı! | İlginç bir özelliği var 1 gün Lenovo Tab P11 orta seviyede iddialı olmayı amaçlıyor 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Apple, iPhone 15'e kadar akıllı telefonlarının kamera lenslerini güncellemeyecek Sonraki 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nde finalistler belli oldu 1 gün Başrolünde Haluk Bilginer ve Engin Günaydın'ın olduğu yeni Netflix filmi Azizler yayınlandı 1 gün Lenovo Lavie Mini cebinize sığan PC 1 gün 2020 yılında Türkiye'de en çok satılan SUV modeller 1 gün Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı 1 gün Epic Games şimdi de video oyun yazılım geliştirme şirketi satın aldı 1 gün Galler’de uzaktan eğitim için PS4 ve Xbox One tavsiye ediliyor 1 gün Windows 10'da silinen dosyaları kurtarmak daha kolay hale geliyor 1 gün Türksat 5A haberleşme uydusu uzayda! İşte fırlatılış görüntüleri 1 gün Redmi K40 Pro'nun ön ve arka tasarımı ortaya çıktı 2 gün Xbox kontrolcülerinin neden yıllardır AA pil kullandığı belli oldu 2 gün Prediyabet 6 farklı kategoriye ayrıldı 2 gün Disney Plus'ta yayınlanacak olan Loki'nin devam sezonları da geliyor gibi 2 gün Makyajlı 2021 Fiat Egea fiyat listesi açıklandı! 2 gün Ryzen 9 5900H’lı dizüstü test edildi: Core i7-10875H’tan %22 daha hızlı 2 gün Apple’ın elektrikli aracını Hyundai üretecek 2 gün Ryzen 5000 APU’sunun zar tasarımı görüntülendi: Selefinden %10 büyük 2 gün Elon Musk, 185 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu 2 gün Parkinson'da hatalı katlanmış protein yayılımını azaltabilecek yapay enzim üretildi 2 gün Metroidvania oyunu Micetopia mobil cihazlar için duyuruldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız