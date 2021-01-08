Apple, iPhone 15'e kadar akıllı telefonlarının kamera lenslerini güncellemeyecek

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Apple ile ilgili öngörüleri ile tanıdığımız TF International analisti Ming-Chi Kuo yine Cupertinolu şirketle ilgili bazı bilgiler paylaştı. Deneyimli analist, Apple'ın 2023 yılına kadar akıllı telefonlardaki kamera lensleri konusunda önemli bir güncelleme planlamadığını söyledi.

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Kuo'nun bahsettiği tarih iPhone 15'in çıkışına denk geliyor. Geçen yıl Apple, iPhone 12'nin geniş açılı modülünde 7P (yedi bileşenli) lens kullanmıştı. Şirket böylelikle 6P lens kullanan iPhone 11'e kıyasla önemli bir yükseltmeye imza atarak kullanıcılara daha iyi bir kamera konfigürasyonu sundu.

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7P lens performansı arttırdı

iPhone 12'lerde yer verilen 7P lens, Apple'ın f/1.6 diyafram açıklığı kullanmasına ve düşük ışık koşullarında çekilen fotoğrafların kalitesini iyileştirmesine izin verdi. Görünüşe bakılırsa şirket sonraki akıllı telefonlarda 7P lens kullanmaya devam edecek.

Apple'ın telefoto dahil olmak üzere diğer kameralarda da bu uygulamaya geçeceği belirtiliyor. Yani şirket sonuç olarak tüm iPhone kameralarında 7P lense yer verecek. 2023 yılı itibarıyla sahneye çıkacağını varsaydığımız iPhone 15'te ne gibi bir kamera yükseltmesine tanık olacağımızı ise zaman gösterecek.

https://appleinsider.com/articles/21/01/08/apple-unlikely-to-upgrade-iphone-camera-lenses-until-2023-kuo-says

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