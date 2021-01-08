Apple, iPhone 15'e kadar akıllı telefonlarının kamera lenslerini güncellemeyecek

Apple ile ilgili öngörüleri ile tanıdığımız TF International analisti Ming-Chi Kuo yine Cupertinolu şirketle ilgili bazı bilgiler paylaştı. Deneyimli analist, Apple'ın 2023 yılına kadar akıllı telefonlardaki kamera lensleri konusunda önemli bir güncelleme planlamadığını söyledi.İlginizi Çekebilir iPhone SE 3 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
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Kuo'nun bahsettiği tarih iPhone 15'in çıkışına denk geliyor. Geçen yıl Apple, iPhone 12'nin geniş açılı modülünde 7P (yedi bileşenli) lens kullanmıştı. Şirket böylelikle 6P lens kullanan iPhone 11'e kıyasla önemli bir yükseltmeye imza atarak kullanıcılara daha iyi bir kamera konfigürasyonu sundu.
7P lens performansı arttırdı
iPhone 12'lerde yer verilen 7P lens, Apple'ın f/1.6 diyafram açıklığı kullanmasına ve düşük ışık koşullarında çekilen fotoğrafların kalitesini iyileştirmesine izin verdi. Görünüşe bakılırsa şirket sonraki akıllı telefonlarda 7P lens kullanmaya devam edecek.
Apple'ın telefoto dahil olmak üzere diğer kameralarda da bu uygulamaya geçeceği belirtiliyor. Yani şirket sonuç olarak tüm iPhone kameralarında 7P lense yer verecek. 2023 yılı itibarıyla sahneye çıkacağını varsaydığımız iPhone 15'te ne gibi bir kamera yükseltmesine tanık olacağımızı ise zaman gösterecek.
https://appleinsider.com/articles/21/01/08/apple-unlikely-to-upgrade-iphone-camera-lenses-until-2023-kuo-says Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
"2023 yılı itibarıyla sahneye çıkacağını varsaydığımız iPhone 15'te ne gibi bir kamera yükseltmesine tanık olacağımızı ise zaman gösterecek."
Varsayım olarak bahsediyorum, elbette 2023'te hangi modelin piyasaya sürüleceğini bilmek mümkün değil. Dolayısı ile varsayım olduğunu net şekilde belirttiğimi düşünüyorum.
Kolaylıklar.