Apple, iPhone 15 kılıfında deri yerine vegan malzeme kullanacak

Çevre dostu, daha az karbon ayak izi
Yeni görseller, iPhone 15 serisine ait olduğu iddia edilen deri alternatifi kılıfı net bir şekilde gösteriyor. Kılıfların dana derisinden daha az karbon ayak izine sahip ve daha çevre dostu iki malzemeden oluşan bir kumaştan yapıldığı söyleniyor.
12 Eylül'de tanıtılacak
Apple, bu yıl ilk kez iPhone’lar için deri kılıf satışa sunmayacak. İlk deri kılıflar 2013 iPhone 5S modeli ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Yeni resmî iPhone 15 kılıflarının 12 Eylül’de gerçekleşecek etkinlikte mağazalarda yerini alması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.