Apple, iPhone 15 kılıfında deri yerine vegan malzeme kullanacak

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 15 serisi için deri kılıf çıkarmayı planlamıyor. Deri kılıf sevenlere alternatif olarak vegan materyallerin kullanıldığı bir kılıf sunulacak. Apple’ın iPhone 15 ve 15 Pro için deri benzeri alternatif kılıfını merak edenler için görseller de paylaşıldı.

iPhone 15 Pro renk seçenekleri ortaya çıktı 4 gün önce eklendi

Çevre dostu, daha az karbon ayak izi

Yeni görseller, iPhone 15 serisine ait olduğu iddia edilen deri alternatifi kılıfı net bir şekilde gösteriyor. Kılıfların dana derisinden daha az karbon ayak izine sahip ve daha çevre dostu iki malzemeden oluşan bir kumaştan yapıldığı söyleniyor.

12 Eylül'de tanıtılacak

Apple, bu yıl ilk kez iPhone’lar için deri kılıf satışa sunmayacak. İlk deri kılıflar 2013 iPhone 5S modeli ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Yeni resmî iPhone 15 kılıflarının 12 Eylül’de gerçekleşecek etkinlikte mağazalarda yerini alması bekleniyor.

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Apple, iPhone 15 için deri kılıf çıkarmayacak