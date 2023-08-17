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    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone 15 için düşük talepten çekiniyor: Üretim miktarı azaltıldı

    Apple'ın iPhone 15 lansmanından önce üretimde kesintiye gittiği söyleniyor. Düşük talepten endişelenen şirketin bu yılki iPhone 15 üretimini 6 milyon adet azalttığı bildirildi.
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    Apple, iPhone 15 için düşük talepten çekiniyor: Üretim azaltıldı Tam Boyutta Gör
    Apple önümüzdeki ay merakla beklenen iPhone 15 serisini tanıtacak. Şirketin lansman öncesinde üretim planını revize ettiği bildiriliyor. Haitong International Securities analisti Jeff Pu'ya göre firma şimdiden yeni telefon üretiminde kesintiye gitti.

    Apple başlangıçta yıl sonuna kadar 83 milyon iPhone 15 piyasaya sürmeyi planlıyordu ancak şirketin bu rakamı 77 milyon adete çektiği bildiriliyor. Pu'ya göre Cupertinolu teknoloji devi kısa süre önce yatırımcılarını bu değişiklik hakkında bilgilendirdi.

    Apple, iPhone 15 için düşük talepten çekiniyor: Üretim azaltıldı Tam Boyutta Gör

    Üretim kesintisinin iki nedeni var

    Deneyimli analist üretim miktarındaki düşüşü iki nedene bağlıyor. Bunlardan ilki yeni iPhone'lar için bileşen tedariğinde sorun yaşanması. Apple özellikle Sony'den kamera sensörü almakta sıkıntı çekiyor. Ayrıca Pro modeller için yeni titanyum çerçeve ve daha ince çerçeveli yeni ekran tedariğinde de sıkıntılar söz konusu.

    İkinci neden ise yüksek fiyatlı akıllı telefonlara yönelik talebin azalması. Pu çok fazla ayrıntıya girmeden Apple'ın bazı "talep endişeleri" nedeniyle planlarını değiştirdiğini söyledi. Gelen bilgilere göre iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max öncekilerden daha pahalı olacak ve bu da talebin azalmasına yol açabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rhodope Thrax 2 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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