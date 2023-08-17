Apple, iPhone 15 için düşük talepten çekiniyor: Üretim miktarı azaltıldı

Apple başlangıçta yıl sonuna kadar 83 milyon iPhone 15 piyasaya sürmeyi planlıyordu ancak şirketin bu rakamı 77 milyon adete çektiği bildiriliyor. Pu'ya göre Cupertinolu teknoloji devi kısa süre önce yatırımcılarını bu değişiklik hakkında bilgilendirdi.
Üretim kesintisinin iki nedeni var
Deneyimli analist üretim miktarındaki düşüşü iki nedene bağlıyor. Bunlardan ilki yeni iPhone'lar için bileşen tedariğinde sorun yaşanması. Apple özellikle Sony'den kamera sensörü almakta sıkıntı çekiyor. Ayrıca Pro modeller için yeni titanyum çerçeve ve daha ince çerçeveli yeni ekran tedariğinde de sıkıntılar söz konusu.
İkinci neden ise yüksek fiyatlı akıllı telefonlara yönelik talebin azalması. Pu çok fazla ayrıntıya girmeden Apple'ın bazı "talep endişeleri" nedeniyle planlarını değiştirdiğini söyledi. Gelen bilgilere göre iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max öncekilerden daha pahalı olacak ve bu da talebin azalmasına yol açabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.