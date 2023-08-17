Tam Boyutta Gör Apple yıllar sonra bir ilke imza atacak gibi görünüyor. X (ya da eski adıyla Twitter) kullanıcısı DuanRui'ye göre Cupertinolu şirket iPhone 15 serisi için deri kılıf piyasaya sürmeyecek. Benzer bilgi farklı kaynaklar tarafından da onaylandığı için gerçek olma ihtimali oldukça yüksek.

Apple ilk olarak 2013 yılında, iPhone 5S ile aynı anda bir dizi deri kılıf çıkarmıştı. O zamandan beri, her yeni iPhone modeli ile birlikte yeni renk seçenekleri sunuluyor Ayrıca alüminyum düğmelerin ve iPhone 12 ile birlikte MagSafe'in eklenmesi gibi küçük tasarım iyileştirmeleri yapıldı.

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Yüksek kâr marjı var

Apple premium kılıf seçeneklerinden tamamen vazgeçmek yerine, muhtemelen deriyi vegan ve daha düşük karbon ayak izine sahip alternatif bir üst düzey malzeme ile değiştirecek. Zira 59 dolar (Türkiye'de 1.901 TL) fiyatla satılan aksesuar şirkete önemli bir gelir sağlıyor.

Apple'ın oldukça yüksek kâr marjına sahip deri kılıf seçeneklerinden vazgeçmesi pek inandırıcı değil. Firmanın deri iPhone kılıflarından iyi bir gelir akışı var. Çünkü yıldan yıla form faktöründe yapılan ufak değişiklikler kullanıcıları yeni bir tane satın almaya itiyor. Detayları öğrenebilmemiz için 12 Eylül'deki iPhone 15 lansmanını beklememiz gerekecek.

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Apple, iPhone 15 serisi için deri kılıf çıkarmayabilir