Apple Wonderlust etkinliğine geri sayım: iPhone 15 tanıtım lansmanı nasıl izlenir?

Tam Boyutta Gör Apple, 12 Eylül 2023’te TSİ 20.00’de başlayacak bir etkinlik düzenleyecek. Wonderlust (Heyecapcanlı) adı verilen etkinlik sırasında iPhone 15 serisi, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 modelinin kesin olarak tanıtılması bekleniyor. Apple iPhone 15 tanıtım lansmanını izlemenin ise birden fazla yolu var.

Apple Etkinliği: İşte iPhone 15 serisinden tüm beklenenler 3 gün önce eklendi

Apple Etkinlikleri sitesi

Apple Events web sitesinden Mac, iPhone, iPad, PC veya web tarayıcısı olan herhangi bir cihazda canlı olarak izleyebilirsiniz. Apple Etkinliği sitesi Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox ve diğer popüler web tarayıcılarla uyumlu. Etkinlik saatinde apple.com/apple-events/ adresine girmeniz yeterli. Site üzerinden takviminize etkinlik hatırlatıcısı ekleyebilirsiniz.

YouTube

Apple, etkinliği YouTube üzerinden de yayınlıyor. Bazen Apple’ın etkinlik sayfası üzerinden izlerken çeşitli aksaklıklar yaşanabiliyor. YouTube, hemen her platformda olduğundan etkinliği izlemenin en verimli ve kolay yolu.

Apple TV uygulaması

Apple TV uygulaması üzerinden de iPhone 15 etkinliğini izleyebilirsiniz. Apple, Apple TV’de etkinlik için özel bir uygulama sunuyordu ancak WWDC 2020 öncesinde Apple TV uygulamasına dahil edildi. Etkinlik günü, Apple TV uygulamasının yüklü olduğu herhangi bir cihazda canlı yayın bölümünden etkinliği takip edebilirsiniz.

Etkinlik saat kaçta başlayacak?

Apple, TSİ 20.00'de başlayacak 12 Eylül etkinliğinde USB-C’li yeni iPhone 15 serisi ile birlikte yeni kalp atış hızı sensörü, U2 çip ve fazlasıyla güncellenecek Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2. nesil tanıtımını yapacak. Detaylar DH’de olacak.

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Apple iPhone 15 tanıtım lansmanı nasıl, nereden izlenir?