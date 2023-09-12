Apple Wonderlust etkinliğine geri sayım: iPhone 15 tanıtım lansmanı nasıl izlenir?

Apple Etkinlikleri sitesi
Apple Events web sitesinden Mac, iPhone, iPad, PC veya web tarayıcısı olan herhangi bir cihazda canlı olarak izleyebilirsiniz. Apple Etkinliği sitesi Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox ve diğer popüler web tarayıcılarla uyumlu. Etkinlik saatinde apple.com/apple-events/ adresine girmeniz yeterli. Site üzerinden takviminize etkinlik hatırlatıcısı ekleyebilirsiniz.
YouTube
Apple, etkinliği YouTube üzerinden de yayınlıyor. Bazen Apple’ın etkinlik sayfası üzerinden izlerken çeşitli aksaklıklar yaşanabiliyor. YouTube, hemen her platformda olduğundan etkinliği izlemenin en verimli ve kolay yolu.
Apple TV uygulaması
Apple TV uygulaması üzerinden de iPhone 15 etkinliğini izleyebilirsiniz. Apple, Apple TV’de etkinlik için özel bir uygulama sunuyordu ancak WWDC 2020 öncesinde Apple TV uygulamasına dahil edildi. Etkinlik günü, Apple TV uygulamasının yüklü olduğu herhangi bir cihazda canlı yayın bölümünden etkinliği takip edebilirsiniz.
Etkinlik saat kaçta başlayacak?
Apple, TSİ 20.00'de başlayacak 12 Eylül etkinliğinde USB-C’li yeni iPhone 15 serisi ile birlikte yeni kalp atış hızı sensörü, U2 çip ve fazlasıyla güncellenecek Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2. nesil tanıtımını yapacak. Detaylar DH’de olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.