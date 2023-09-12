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    Apple Wonderlust etkinliğine geri sayım: iPhone 15 tanıtım lansmanı nasıl izlenir?

    Apple, 12 Eylül Wonderlust etkinliğinde yeni iPhone 15 serisi, Apple Watch Series 9 dahil bir dizi ürün tanıtılacak. Peki, Apple iPhone 15 tanıtım lansmanı nasıl izlenecek?
    Apple Wonderlust iPhone 15 etkinliği canlı nasıl izlenir Tam Boyutta Gör
    Apple, 12 Eylül 2023’te TSİ 20.00’de başlayacak bir etkinlik düzenleyecek. Wonderlust (Heyecapcanlı) adı verilen etkinlik sırasında iPhone 15 serisi, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 modelinin kesin olarak tanıtılması bekleniyor. Apple iPhone 15 tanıtım lansmanını izlemenin ise birden fazla yolu var.

    Apple Etkinlikleri sitesi 

    Apple Events web sitesinden Mac, iPhone, iPad, PC veya web tarayıcısı olan herhangi bir cihazda canlı olarak izleyebilirsiniz. Apple Etkinliği sitesi Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox ve diğer popüler web tarayıcılarla uyumlu. Etkinlik saatinde apple.com/apple-events/ adresine girmeniz yeterli. Site üzerinden takviminize etkinlik hatırlatıcısı ekleyebilirsiniz.

    YouTube

    Apple, etkinliği YouTube üzerinden de yayınlıyor. Bazen Apple’ın etkinlik sayfası üzerinden izlerken çeşitli aksaklıklar yaşanabiliyor. YouTube, hemen her platformda olduğundan etkinliği izlemenin en verimli ve kolay yolu.

    Apple TV uygulaması

    Apple TV uygulaması üzerinden de iPhone 15 etkinliğini izleyebilirsiniz. Apple, Apple TV’de etkinlik için özel bir uygulama sunuyordu ancak WWDC 2020 öncesinde Apple TV uygulamasına dahil edildi. Etkinlik günü, Apple TV uygulamasının yüklü olduğu herhangi bir cihazda canlı yayın bölümünden etkinliği takip edebilirsiniz.

    Etkinlik saat kaçta başlayacak?

    Apple, TSİ 20.00'de başlayacak 12 Eylül etkinliğinde USB-C’li yeni iPhone 15 serisi ile birlikte yeni kalp atış hızı sensörü, U2 çip ve fazlasıyla güncellenecek Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2. nesil tanıtımını yapacak. Detaylar DH’de olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 23 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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