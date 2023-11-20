Tam Boyutta Gör 120 Hz ekranların gittikçe yaygınlaştığı ve alt seviye telefonlara dahi indiği günümüzde Apple, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'da 60 Hz ekran kullanarak insanların tepkisini çekmişti. Görünen o ki şirket iPhone 16'da da 60 Hz yenileme hızında kalmaya devam edecek.

iPhone 16 Pro serisinde ekranlar büyüyecek

Tedarik zinciri kaynaklarından gelen bilgilere göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'de ekran büyüklükleri artacak ve sırasıyla 6.27 inç ve 6.86 inç büyüklükte olacak. iPhone 16 ve16 Plus'da ise ekran büyüklüklerinin aynı kalacağı, yenileme hızının da 60 Hz olacağı iddia ediliyor.

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Bu iddia analist Ross Young'un daha önce yaptığı öngörüyü doğruluyor. Young'a göre Apple Pro olmayan modellerde 2025'e kadar yüksek yenileme hızı sunmayacak. Henüz iPhone 16 serisi için kesin tahminlerde bulunmak için erken olsa da iddia gerçekleşirse Apple hayranlarının tepkisini çekeceği aşikar.

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Apple, iPhone 16'da yine 60 Hz ekran kullanabilir