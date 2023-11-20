Apple, iPhone 16'da yine 60 Hz ekran kullanabilir

iPhone 16 Pro serisinde ekranlar büyüyecek
Tedarik zinciri kaynaklarından gelen bilgilere göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'de ekran büyüklükleri artacak ve sırasıyla 6.27 inç ve 6.86 inç büyüklükte olacak. iPhone 16 ve16 Plus'da ise ekran büyüklüklerinin aynı kalacağı, yenileme hızının da 60 Hz olacağı iddia ediliyor.
Bu iddia analist Ross Young'un daha önce yaptığı öngörüyü doğruluyor. Young'a göre Apple Pro olmayan modellerde 2025'e kadar yüksek yenileme hızı sunmayacak. Henüz iPhone 16 serisi için kesin tahminlerde bulunmak için erken olsa da iddia gerçekleşirse Apple hayranlarının tepkisini çekeceği aşikar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
14 Kişi Okuyor (4 Üye, 10 Misafir) 6 Masaüstü 8 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
543 kez okundu.
14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
iphone 16, iPhone 16 plus ve