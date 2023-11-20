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    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone 16'da yine 60 Hz ekran kullanabilir

    Apple, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'da 60 Hz ekran kullanarak insanların tepkisini çekmişti. Görünen o ki şirket iPhone 16'da da 60 Hz yenileme hızında kalmaya devam edecek.
    Apple, iPhone 16'da yine 60 Hz ekran kullanabilir Tam Boyutta Gör
    120 Hz ekranların gittikçe yaygınlaştığı ve alt seviye telefonlara dahi indiği günümüzde Apple, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'da 60 Hz ekran kullanarak insanların tepkisini çekmişti. Görünen o ki şirket iPhone 16'da da 60 Hz yenileme hızında kalmaya devam edecek.

    iPhone 16 Pro serisinde ekranlar büyüyecek

    Tedarik zinciri kaynaklarından gelen bilgilere göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'de ekran büyüklükleri artacak ve sırasıyla 6.27 inç ve 6.86 inç büyüklükte olacak. iPhone 16 ve16 Plus'da ise ekran büyüklüklerinin aynı kalacağı, yenileme hızının da 60 Hz olacağı iddia ediliyor.

    Bu iddia analist Ross Young'un daha önce yaptığı öngörüyü doğruluyor. Young'a göre Apple Pro olmayan modellerde 2025'e kadar yüksek yenileme hızı sunmayacak. Henüz iPhone 16 serisi için kesin tahminlerde bulunmak için erken olsa da iddia gerçekleşirse Apple hayranlarının tepkisini çekeceği aşikar. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    543 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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